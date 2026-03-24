ETV Bharat / bharat

दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेसेस में देश के 4 स्थान; टूरिस्टों को सुकून दे रहा एग्री टूरिज्म, 8 हजार फीट की ऊंचाई से हिमालय का दीदार

साल 2025 में इन टॉप 10 शहरों में से बैंकॉक में 3.03 करोड़, हांगकांग में 2.32 करोड़, लंदन में 2.27 करोड़, मकाऊ में 2.04 करोड़, इस्तांबुल में 1.97 करोड़, दुबई में 1.95 करोड़, मक्का में 1.87 करोड़, एंटाल्या में 1.86 करोड़, पेरिस में 1.83 करोड़ और कुआलालंपुर में 1.73 करोड़ विदेशी पर्यटक पहुंचे. साल 2025 में भी बैंकॉक जाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा रही.

इसी तरह साल 2024 में बैंकॉक में 3.24 करोड़, हांगकांग में 2.05 करोड़, लंदन में 2.17 करोड़, मकाऊ में 1.8 करोड़, इस्तांबुल में 2.3 करोड़, दुबई में 1.82 करोड़, मक्का में 1.93 करोड़, एंटाल्या में भी 1.93 करोड़, पेरिस में 1.74 करोड़ और कुआलालंपुर में 1.65 करोड़ विदेशी पर्यटक पहुंचे. साल 2024 में बैंकॉक जाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा रही.

दुनिया के इन शहरों में घूमने जाते हैं पर्यटक : टाइम मैगजीन की World’s Greatest Places की सूची के टॉप 10 में बैंकॉक, हांगकांग, लंदन, मकाऊ, इस्तांबुल, दुबई, मक्का, एंटाल्या, पेरिस और कुआलालंपुर शामिल हैं. यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल और UN टूरिज्म के आंकड़ों के अनुसार बैंकॉक में साल 2023 में 1.22 करोड़, हांगकांग में 1.47 करोड़, लंदन में 1.88 करोड़, मकाऊ में 96 लाख, इस्तांबुल में 2.02 करोड़, दुबई में 1.68 करोड़, मक्का में 1.08 करोड़, एंटाल्या में 1.65 करोड़, पेरिस में 1.55 करोड़ और कुआलालंपुर में 1.21 करोड़ विदेशी पर्यटक पहुंचे. साल 2023 के दौरान इंस्ताबुल में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचे.

कैसे पहुंच सकते हैं? : विदेशी सैलानी नई दिल्ली के मुख्य हवाई अड्डे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टैक्सी के जरिए यहां पहुंच सकते हैं. AABBCC वसंत विहार में स्थित है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहां पहुंच सकते हैं. मेट्रो से भी जा सकते हैं. नजदीकी मेट्रो स्टेशन वसंत विहार है. यहां से यह करीब 1.3 किमी दूर है.

नई दिल्ली का एएबीबीसीसी : time.com के अनुसार एएबीबीसीसी देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है. बेहतरीन कल्चरल हब और हॉस्पिटैलिटी कॉन्सेप्ट के रूप में इसकी पहचान है. यहां कला, संस्कृति और आधुनिक सुख-सुविधाओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है. यह शांत और कलात्मकता से भरा है. देशी-विदेशी सैलानियों को यहां आकार सुकून मिलता है. आगंतुक यहां के फ्लेवर लैब में लजीज व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं. म्यूजिक का भी लुत्फ उठा सकते हैं. यहां के डिजाइन में दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों (जैसे हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार) की झलक देखी जा सकती है.

कैसे पहुंच सकते हैं? : agoda.com के अनुसार म्हारो खेत से नजदीकी एयरपोर्ट जोधपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है. यहां से म्हारो खेत करीब एक घंटे में टैक्सी आदि से पहुंचा जा सकता है. वहीं नजदीकी रेलवे स्टेशन जोधपुर जंक्शन है. यह दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों से कनेक्ट है. यहां से 40 से 50 मिनट की दूरी तय कर म्हारो खेत पहुंचा जा सकता है.

राजस्थान का 'म्हारो खेत' : mharokhet.com के अनुसार म्हारो खेत राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है. यह बाहरी इलाके में मौजूद 40 एकड़ का कृषि क्षेत्र है. यह शुष्क थार रेगिस्तान के बीच हरियाली वाला इलाका है. यहां होटल या रेस्टोरेंट के पास उनका खुद का खेत होता है. लोग ताजी हरी सब्जियों के स्वाद के अलावा खेत में घूम भी सकते हैं. यहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलती है.

कैसे पहुंच सकते हैं? : shaktihimalaya.com के अनुसार लॉज का सबसे निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है. विदेशी सैलानी दिल्ली से फ्लाइट लेकर यहां पहुंच सकते हैं. यहां से लॉज तक पहुंचने के लिए 4-5 घंटे की दूरी सड़क मार्ग से तय करनी पड़ती है. इसके अलावा नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है. यह रेलवे स्टेशन कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन है. दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से भी इसकी कनेक्टिविटी है.

उत्तराखंड का शक्ति हिमालय प्राण लॉज : Scott Dunn के अनुसार शक्ति प्राण लॉज उत्तराखंड के हिमालय में 8 हजार फीट की ऊंचाई पर है. यहां से हिमालय की विशाल चोटी का खूबसूरत नजारा लिया जा सकता है. यह पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा है. लॉज में प्राइवेट केबिन और कॉटेज हैं. यहां योग, ध्यान पर जोर दिया जाता है. लोग यहां के पास के गांवों में सैर के लिए भी जाते हैं.

कैसे पहुंच सकते हैं? : खजुराहो हवाई अड्डे से यह जगह करीब 18 किमी की दूरी पर है. यहां से टैक्सी लेकर लगभग 25 मिनट में राजगढ़ पैलेस पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा निकटतम रेलवे स्टेशन खजुराहो या महोबा है. स्टेशन पहुंचकर टैक्सी आदि के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है.

द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस : टाइम मैगजीन के अनुसार यह जगह मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्थित है. पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक यह बुंदेला वंश का 350 साल पुराना महल है. इसे नया रूप दिया गया है. यह मनियागढ़ के पहाड़ियों के बीच स्थित है. होटल से खूबसूरत झील भी दिखती है. यहां आकर पर्यटकों को रॉयल फील मिलता है. यहां से UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो मंदिर और पन्ना नेशनल पार्क भी नजदीक है.

किन 2 कैटेगरी में मिला स्थान? : TIME मैगजीन की लिस्ट में भारत को 2 कैटेगरी में स्थान मिला. इनमें पहला घूमने (एएबीबीसीसी, म्हारो खेत) जबकि दूसरे में ठहरने लायक (द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस, शक्ति प्राण लॉज) अच्छी जगहों को महत्व दिया गया. सांस्कृतिक विरासत और अनोखे ट्रैवल एक्सपीरियंस के तहत इन जगहों का चयन किया गया. सैलानी इन जगहों पर जाकर खुद को प्रकृति के करीब महूसस करते हैं. जबकि कुछ स्थान उन्हें शाही अहसास देते हैं.

टाइम मैगजीन की मार्च 2026 में जारी लिस्ट में पूरी दुनिया के 100 असाधारण जगहों को शामिल किया गया है. इनमें नई दिल्ली का आधुनिक म्यूजियम एएबीबीसीसी, मध्य प्रदेश का ‘द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस’, उत्तराखंडके के कुमाऊं में स्थित ‘शक्ति प्राण लॉज’ और राजस्थान के जोधपुर में स्थित ‘म्हारो खेत’ शामिल हैं. इसके अलावा दुनिया की अन्य 10 जगहों को भी इसमें स्थान दिया गया है. इस रिपोर्ट में हम इन जगहों के बारे में विस्तार से जानेंगे...

UNESCO के अनुसार 2025-2026 में देश में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हैं. यहां काफी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. इसके अलावा काफी घरेलू पर्यटक भी आते हैं. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के अनुसार साल 2024 में करीब 2 करोड़ विदेशी सैलानी भारत पहुंचे थे. जबकि साल 2023 में यह संख्या करीब 95 लाख थी. देश की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान करीब 5.22% है.

हैदराबाद : भारत अब ग्लोबल टूरिज्म में तेजी से आगे बढ़ रहा है. पिछले 5 वर्षों से टूरिज्म सेक्टर बूम पर है. देश की GDP में भी इस क्षेत्र का योगदान बढ़ा है. यहां के पर्यटन स्थल दुनियाभर के सैलानियों को लुभाते रहे हैं. हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की World’s Greatest Places की सूची में यहां के 4 जगहों को भी अहमियत दी गई.

साल 2025 में कितने भारतीयों ने किया फॉरेन टूर : मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ओर से जारी इंडिया टूरिज्म डेटा कम्पेंडियम 2025 और प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के अनुसार, भारत से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में तेजी आई है. साल 2025 में 3.27 करोड़ भारतीयों ने विदेशों की यात्राएं कीं. tourism.gov के अनुसार साल 2024 में यह संख्या 3.08 करोड़, जबकि साल 2023 में 2.78 करोड़ थी. इस हिसाब से इन वर्षों में साल 2025 में सबसे ज्यादा भारतीयों ने विदेशों की यात्रा की.

दिल्ली में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जाते हैं. (Photo Credit; cntraveller.com)

भारतीयों को भा रही दुबई : दुबई में साल 2023 में 24.6 लाख भारतीय पहुंचे थे. इस दौरान यह भारतीयों के लिए टॉप डेस्टिनेशन बना रहा. इसी तरह बैंकॉक में 16.2 लाख, कुआलालंपुर में 8.1 लाख, लंदन में 7.4 लाख, मक्का में 9.8 लाख और पेरिस में 5.8 लाख भारतीय पहुंचे. इसी क्रम में साल 2024 में दुबई में करीब 36.5 लाख, बैंकॉक में 20.2 लाख, कुआलालंपुर में 11.8 लाख, लंदन में 9.1 लाख, मक्का में 12.2 लाख, पेरिस में 7.2 लाख भारतीय पहुंचे. साल 2024 में भी दुबई भारतीयों की पहली पसंद बना रहा.

इसी क्रम में साल 2025 में दुबई में करीब 38.2 लाख, बैंकॉक में 21.5 लाख, कुआलालंपुर में 12.5 लाख, लंदन में 9.5 लाख, मक्का में 13 लाख और पेरिस में 7.8 लाख भारतीय घूमने के लिए पहुंचे. इस डेटा के अनुसार साल 2023, 2024 के अलावा 2025 में भी दुबई भारतीयों को लुभाने में कामयाब रहा. अब एक-एक कर दुनिया के 10 अच्छे स्थानों की खासियत जानेंगे.

बैंकॉक : थाईलैंड की पर्यटन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार बैंकॉक को 'क्रुंग थेप' भी कहा जाता है. यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भव्य मंदिरों, स्ट्रीट फूड, खरीदारी के लिए आधुनिक केंद्रों के लिए जाना जाता है. यहां पर चतुचक वीकेंड मार्केट है. यह दुनिया के सबसे बड़े साप्ताहिक बाजारों में से एक माना जाता है. यहां 15000 से अधिक स्टॉल हैं. पहाड़ी पर बना गोल्डन माउंटेन मंदिर है. वाट फो में भगवान बुद्ध की एक विशाल 'शयन मुद्रा' वाली प्रतिमा है. इसके अलावा 'पन्ने के बुद्ध का मंदिर' भी है.

हांगकांग : hongkongdisneyland.com के डेटा के अनुसार चीन का हांगकांग छुट्टियां बिताने के लिए अच्छी जगह है. यहां शानदार शॉपिंग और खाने का लुत्फ उठाया जा सकता है. हांगकांग डिज्नीलैंड रिजॉर्ट लांताऊ आइलैंड पर है.डिज्नीलैंज पार्क के अलावा यहां काफी लोग डिज्नीज हॉलीवुड होटल और डिज्नी एक्सप्लोरर्स लॉज देखने के लिए पहुंचते हैं. यहां पारंपरिक चीनी विरासत और आधुनिक जीवनशैली का संगम देखने को मिलता है. घनी आबादी के बीच गगनचुंबी इमारतों के साथ यहां की हरियाली और प्राकृतिक छटा लोगों को लुभाती रही है.

यह भी पढ़ें : निवेश-संपत्ति बनाने में पीछे हैं महिलाएं; देश को हो रहा 40 लाख करोड़ का नुकसान, जानिए आर्थिक गैप क्यों?

लंदन : london.gov.uk के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के लंदन में 4 UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. इनमें टावर ऑफ लंदन, मैरीटाइम ग्रीनविच, वेस्टमिंस्टर पैलेस और क्यू का रॉयल बॉटैनिकल गार्डन शामिल हैं. यहां 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. यह दुनिया के किसी दूसरे शहर से ज्यादा है. यहां की 300 से अधिक जगहों पर हर साल 22 हजार से ज्यादा संगीत के कार्यक्रम होते हैं. ये दुनिया में काफी पापुलर हैं. यहां 192 से ज्यादा म्यूजियम हैं. इनमें 11 नेशनल है. यहां हर साल 197 से ज्यादा त्यौहार होते हैं. इनमें नॉटिंग हिल कार्निवल में करीब 10 लाख लोग शामिल होते हैं.

मकाऊ : यूनेस्को के अनुसार चीन के इस शहर में ऐतिहासिक किला मोंटे फोर्ट है. एक लाइटहाउस भी है. यहां काफी प्राचीन है. यहां करीब 22 मुख्य इमारतें और पब्लिक जगहें हैं. यहां सेंट पॉल के खंडहर (Ruins of St. Paul's) हैं. 17वीं सदी की यह जगह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है. रंग-बिरंगी औपनिवेशिक इमारतों और लहरदार पत्थरों से बना मुख्य चौक सेनाडो स्क्वायर भी है. यह खरीदारी के लिए बेहतरीन है. इसके अलावा 1488 में बना मकाऊ का सबसे पुराना ताओवादी आ-मा मंदिर है. यह खरीदारी के लिए बेहतरीन है.

इस्तांबुल : istanbultouristpass.com के अनुसार तुर्की के इस शहर में हागिया सोफिया और ब्लू मॉस्क, ओटोमन काल के महल (तोपकापी) प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं. ये जगहें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं. यहां बलाट नाम का एक खास इलाका है. यहां के आवास 50 से 200 साल पुराने हैं. यहां काफी बड़ा ट्यूलिप से भरा गोस्टेपे पार्क भी है. इसके अलावा इस्तांबुल के अनातोलियन तट पर सबसे प्रसिद्ध और सुंदर स्थानों में से एक मोडा कोस्टल पार्क भी है. सबनसी म्यूजियम भी हैं. इसके अलावा फेरिकॉय एंटीक मार्केट भी है. यहां 450 से अधिक स्टाल हैं.

दुबई : संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में घूमने लायक कई जगहें हैं. www.dubai.ae के अनुसार यहां बुर्ज खलीफा जैसी कई गगनचुंबी इमारतें हैं. इस शहर में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सांस्कृतिक विरासत की भी झलक देखने को मिलती है. यहां पर विश्व का सबसे बड़ा मॉल (दुबई मॉल) भी है. इसके अलावा डेजर्ट सफारी का भी लुत्फ उठाया जा सकता है. यहां पर द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है. 7 मंजिला इमारत वाली इस जगह पर भविष्य में क्या-क्या तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है. इसके अलावा यहां एक मिरेकल गार्डन भी है. यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का बगीचा माना जाता है.

यह भी पढ़ें : ईरान-इजराइल युद्ध के बीच भारत की बड़ी तैयारी; खतरनाक रूसी Shtil मिसाइल बढ़ाएगी सेना की ताकत, घातक आयरन बीम को टक्कर देगा KALI

मक्का : हज मंत्रालय के अनुसार सऊदी अरब का यह शहर भी कई मायने में खास है. इसे इस्लाम का सबसे पवित्र शहर माना जाता है. यह पैगंबर मुहम्मद का जन्मस्थान है. यहां पर काबा और मस्जिद अल हरम है. दुनियाभर के मुसलमान यहां हज के लिए जाते हैं. इसके अलावा यहां पर हिरा गुफा, माउंट अराफत, मिना और मुजदलिफा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं. यहां पर अबराज अल-बैत टावर्स (Clock Tower) है. यह मस्जिद अल-हरम के पास स्थित है. यहां जीबल अल-थीर गुफा है.

एंटाल्या : यह तुर्की के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित एक ऐतिहासिक और तटीय शहर है. www.ktb.gov.tr के अनुसार यह पुराने शहर का एक हिस्सा काफी प्राचीन हैं. इसे कालेइची के नाम से जाना से जाना जाता है. यहां पर संकरी घुमावदार गलियां हैं. लकड़ी के पुराने कई घर हैं. रोमन काल की दीवारे हैं. यहां हेड्रियन गेट है. इसे 130 ईस्वी में रोमन सम्राट हेड्रियन के स्वागत के लिए बनाया गया था. शहर के पास स्थित डूडन झरना है. यह झरना ऊंची चट्टानों से होकर सीधा समुद्र में गिरता है. बच्चों के लिए लैंड ऑफ लेजेंड्स पार्क है. यह बड़ा थीम और वाटर पार्क है. इसके अलावा अंताल्या एक्वेरियम भी है. यह दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम में से एक है.

टाइम मैगजीन में दुनिया की इन 10 जगहों को मिला है स्थान. (Photo Credit; ETV Bharat)

पेरिस : france.fr के अनुसार फ्रांस यह शहर भी कई खूबियों के लिए जाना जाता है. इसे रोशनी का शहर भी कहा जाता है. यहां पर एफिल टॉवर, लौवर म्यूजियम, सीन नदी क्रूज और नोट्रे-डेम कैथेड्रल जैसी विश्व प्रसिद्ध स्थान हैं. यहां पर विशाल लूव्र संग्रहालय भी है. यहां रोजाना करीब 10 लाख से अधिक लोग पहुंचते हैं. यह दुनियों के सबसे अधिक देखे जाने वाले संग्रहालयों में से एक है. यहां पर वर्साय पैलेस भी है. इसे देखने के लिए भी काफी लोग पहुंचते हैं. यहां का लैटिन क्वार्टर इलाका (क्वार्टियर लैटिन) भी लोगों को आकर्षित करता रहा है.

कुआलालंपुर : rusticpathways.com के अनुसार यह मलेशिया का सबसे बड़ा शहर है. यहां पर पेट्रोनास टावर्स दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वां इमारतें हैं. यहां के बाटू गुफाओं में हिंदू मंदिर हैं. इसे पार्कों का शहर भी कहा जाता है. यह नए चुने गए 7 अजूबों वाले शहरों में से एक है. यहां पर मलय, मैंडरिन, तमिल और दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं. यहां राष्ट्रीय संग्रहालय, इस्लामिक कला संग्रहालय भी हैं. यहां के केएल टावर से पूरे शहर का 360-डिग्री नजारा देखा जा सकता है. यहां Aquaria KLCC है. यह लोगों को समुद्र की दुनिया से रूबरू कराता है.

यह भी पढ़ें : अंगदान में पुरुषों से बहुत आगे हैं महिलाएं; बचा रहीं हजारों जिंदगियां; खुद की जरूरत पर नहीं मिलते डोनर

कितने संख्या में भारत पहुंचे विदेशी? : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के अनुसार साल 2024 में 2.05 करोड़ विदेशी भारत घूमने के लिए पहुंचे. जबकि इससे पहले कोरोना महामारी से पूर्व 1.79 करोड़ विदेशी सैलानी भारत आए थे. 2019 की तुलना में साल 2024 में करीब 14.82% पर्यटक ज्यादा आए. वहीं साल 2025 के शुरुआत तक ही करीब 2 करोड़ पर्यटक भारत आ चुके थे. पूरे सालभर के आंकड़े में ये और ज्यादा होंगे. सरकार की ओर से भी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. इसकी वजह से भी अपना देश विदेशी सैलानियों को पहले से ज्यादा लुभाने लगा है.

छुट्टियां बिताने के लिए विदेश जाने वालों की संख्या ज्यादा : साल 2025 में भारतीयों की विदेश यात्रा (Outbound Travel) के मुख्य आंकड़ों से कई दिलचस्प जानकारियों का पता चलता है. मसलन मिडल ईस्ट भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद है. यहां कुल विदेश दौरे पर जाने वालों का करीब 49.8% हिस्सा घूमने जाता है. जबकि 25.4% लोग एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में घूमना पसंद करते हैं. 46.2% लोग छुट्टियां बिताने और मनोरंजन के लिए विदेश जाते हैं. 27% लोग विदेशों में बसे अपनों से मिलने जाते हैं. 12.8% लोग व्यापारिक कारणों से विदेश जाते हैं. शिक्षा के मकसद से करीब 11.6% भारतीय विदेश जाते हैं. विदेश जाने वालों में 53.7% पुरुष जबकि 46.3% महिलाएं हैं.

ये भी पढ़ें