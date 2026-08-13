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देश के 300 बड़े बिजनेस घरानों की संपत्ति 138 लाख करोड़ पहुंची; 230 परिवारों की नेटवर्थ 48% बढ़ी

हैदराबाद : Families Business Wealth : भारतीय अरबपति बेजोड़ तरक्की कर रहे हैं. देश के 300 बड़े बिजनेस घरानों की संपत्ति 138 लाख करोड़ पहुंच गई है. यह नीदरलैंड और सऊदी अरब जैसे कई देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा है. इन घरानों की संपत्ति में साल 2025 की तुलना में 1.23 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. कैलेंडर वर्ष 2026 में मुकेश अंबानी परिवार लगातार तीसरे साल भी सबसे आगे रहा.

हाल ही में 2026 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्युएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट जारी हुई है. यह तीसरा संस्करण है. इसके अनुसार 3 वर्षों (2024,2025,2026) के दौरान 300 बड़े कारोबारी घरानों ने हर दिन करीब 4,076 करोड़ की संपत्ति जोड़ी है. साल 2024 के बाद इन बिजनेस परिवारों की नेटवर्थ करीब 30 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है. गौतम अडानी 19.6 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ पहली पीढ़ी के परिवारों में सबसे अमीर हैं.

अगर इन सभी बिजनेस घरानों की कुल संपत्ति को किसी एक देश की अर्थव्यस्था मानी जाए तो इन घरानों की कुल नेटवर्थ दुनिया के 18वें सबसे बड़े देश की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी. वहीं इससे पहले आई फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक भारत में कुल 229 अरबपति हैं. ग्लोबल लेवल पर अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति हैं. चीन इस मामले में दूसरे स्थान पर है. जबकि भारत तीसरे पायदान पर है.

कुमार मंगलम बिड़ला परिवार दूसरे स्थान पर : लिस्ट के मुताबिक बिजनेस की कुल नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी पहले जबकि कुमार मंगलम बिड़ला परिवार दूसरे स्थान पर है. इसी तरह जिंदल परिवार तीसरे, बजाज परिवार चौथे जबकि महिंद्र परिवार पांचवें स्थान पर है. इसी क्रम में अनिल अग्रवाल परिवार छठवें, मुरुगप्पा परिवार सातवें, नाडार परिवार आठवें, प्रेमजी परिवार नौंवे जबकि दानी, चोकसी और वकील परिवार 10वें पायदान पर है.

कई मापदंडों के आधार पर तय की गई रैंकिंग : हुरुन इंडिया की लिस्ट में अरबपतियों की रैंकिंग को अलग-अलग मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया गया है. टॉप 10 लिस्ट में अडानी समेत कुछ अन्य अरबपतियों को जगह नहीं दी गई है. इस सूची में केवल उन्हीं अरबपतियों को जगह दी गई है जिनके बिजनेस को दूसरी पीढ़ी या उससे आगे के लोग चला रहे हैं. यानी वे विरासत में मिला कारोबार संभाल रहे हैं. गौतम अडानी ने बिना किसी विरासत के अपने दम पर शून्य से बिजनेस शुरू किया था. पहली पीढ़ी के परिवारों में वह टॉप पर हैं. सूची में कुछ जगहों पर कुल संपत्ति के आधार पर अरबपतियों का आकलन किया गया तो कहीं ग्रोथ रेट से उनकी पोजीशन तय की गई है.

तेजी से बढ़ी इन कारोबारी परिवारों की संपत्ति : रिपोर्ट के अनुसार 300 कारोबारी परिवारों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने तेजी से संपत्ति बढ़ाई. शाही एक्सपोर्ट्स का आहूजा परिवार इसमें सबसे आगे रहा. साल 2024, 2025 और 2026 में इस परिवार की संपत्ति में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिला. यह 352% बढ़कर 37 हजार 500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. वहीं Garware Hi-Tech Films के शशिकांत भालचंद्र गरवारे परिवार ने भी तीन साल में 61 पायदान ऊपर पहुंचने में कामयाबी हासिल की. उनकी संपत्ति में 300% का इजाफा हुआ. इससे यह 15 हजार 600 करोड़ हो गई.