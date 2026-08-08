भारत दुनिया में दूसरा सबसे प्रदूषित देश; राज्यों में गोवा सबसे साफ, पश्चिम बंगाल गंदा
EPI Report 2026 ने 47 मानकों पर 177 देशों को परखा, जिसमें भारत 176वें पायदान पर है, यानी नीचे से दूसरे नंबर पर.
Published : August 8, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: India Environment Report: पर्यावरण बचाने और दुनिया को दिशा दिखाने यानी विश्वगुरु बनने के दावों के बीच भारत को एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 (Environmental Performance Index, EPI 2026) की रिपोर्ट ने जोर का झटका धीरे से दिया है.
EPI ने पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जैसे 47 मानकों पर 177 देशों को परखा और एक लिस्ट तैयार की. जिसमें भारत 176वें पायदान पर है. यानी भारत दुनिया में दूसरा सबसे खराब और प्रदूषित देश बन कर उभरा है. इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की हवा भी भारत से काफी अच्छी है. रिपोर्ट में जानते हैं कि भारत की स्थिति इतनी खराब क्यों है?
भारत की हवा खराब होने की मुख्य वजह क्या: EPI 2026 में भारत 177 देशों में 176वें स्थान पर है और उसका कुल स्कोर 22.46 है. हालांकि पिछले दशक में भारत के EPI स्कोर में 7.47 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन पर्यावरण स्वास्थ्य, इकोसिस्टम की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने में लगातार बनी चुनौतियों के कारण उसका प्रदर्शन अभी भी कमजोर है.
- वाहनों का धुआं, कोयला-बायोमास को जलाने से रेंकिंग गिरी: भारत की रैंकिंग पर असर डालने वाला सबसे बड़ा कारण इसका खराब पर्यावरण स्वास्थ्य प्रदर्शन है, जिसमें यह 15.13 के स्कोर के साथ 174वें स्थान पर है. वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता है. वायु गुणवत्ता यानी AQI में भारत 175वें स्थान पर है.
- इसका स्कोर केवल 7.89 है. एम्बिएंट PM2.5 DALY दर (0.49, 10 वर्षों में -6.20), कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर (0.00, -2.88) और सल्फर डाइऑक्साइड एक्सपोजर (8.94, -2.20) जैसे इंडिकेटर खराब प्रदर्शन को दिखाते हैं. इससे पता चलता है कि औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, कोयले से बनने वाली ऊर्जा और बायोमास जलाने से लगातार समस्याएं बनी हुई हैं.
- खराब कचरा प्रबंधन और असुरक्षित पीने के पानी ने रैंकिंग पर डाला असर: भारत ने साफ-सफाई और पीने के पानी की सुविधा में सुधार दिखाया है. दस वर्षों में 8.33 अंकों की बढ़ोतरी के साथ इसका स्कोर 26.35 हो गया है, लेकिन प्रदर्शन अभी भी वैश्विक मानकों से नीचे है.
- असुरक्षित साफ-सफाई (27.05, +9.25) और असुरक्षित पीने का पानी (25.88, +7.72) लगातार सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं. इसके अलावा, कचरा प्रबंधन की खराब स्थिति भी चिंता का विषय है. सस्टेनेबली मैनेज्ड सॉलिड वेस्ट (ठीक से प्रबंधित ठोस कचरा) का स्कोर केवल 18.40 (रैंक 141) है.
- इकोसिस्टम की जीवंतता: भारत के इकोसिस्टम की जीवंतता (Ecosystem Vitality) का स्कोर भी बहुत कम है. यह 22.82 के स्कोर के साथ 171वें स्थान पर है. जैव विविधता और आवास संरक्षण सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक है, जिसमें यह 9.09 के स्कोर के साथ 174वें स्थान पर है.
- टेरेस्ट्रियल बायोम प्रोटेक्शन (1.13), प्रोटेक्टेड एरिया रिप्रेजेंटेशन (3.58) और प्रोटेक्टेड एरिया कनेक्टिविटी (0.60) में बहुत कम स्कोर इकोसिस्टम के अपर्याप्त संरक्षण को दर्शाते हैं. इंडेक्स का स्कोर 31.62 है, जिसमें 9.05 अंकों की गिरावट आई है. यह खतरे में पड़ी प्रजातियों पर बढ़ते दबाव को दिखाता है.
- वन संरक्षण बना है चुनौती: भारत के सामने वन संरक्षण एक और चुनौती है. भारत का वन स्कोर 17.97 है, जो दस वर्षों में 3.96 अंक कम हुआ है. 'ट्री कवर लॉस' (पेड़ों के आवरण में कमी) इंडिकेटर का स्कोर 16.71 रहा और इसमें -3.96 का बदलाव आया. यह जमीन के इस्तेमाल में बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और विकास के दबावों के कारण वनों की स्थिति बिगड़ने को दिखाता है.
- खेती-किसानी में अव्वल, पर पेस्टीसाइड के प्रयोग ने कराई किरकिरी: कृषि के मामले में मिली-जुली तस्वीर दिखती है. 'रिलेटिव क्रॉप यील्ड' (सापेक्ष फसल उपज) में भारत 100 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, जो उच्च कृषि उत्पादकता को दर्शाता है. हालांकि, पर्यावरण पर असर अभी भी चिंता का विषय है, जैसा कि 'पेस्टिसाइड पॉल्यूशन रिस्क' (45.75, -17.16) और 'फॉस्फोरस सरप्लस' (38.89, -0.28) से पता चलता है. ये रसायन के इस्तेमाल और पोषक तत्वों से होने वाले प्रदूषण के बारे में चिंताएं जाहिर करते हैं.
टॉपर एस्टोनिया में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं: उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित करीब 14 लाख की आबादी वाला एस्टोनिया 74.79 के स्कोर के साथ EPI 2026 में पहले स्थान पर है, जबकि भारत 22.46 के स्कोर के साथ 176वें स्थान पर है. एस्टोनिया की उच्च रैंकिंग मजबूत पर्यावरण प्रशासन, साफ-सुथरी तकनीकों, प्रभावी अपशिष्ट प्रणालियों और जलवायु नीतियों को दर्शाती हैं.
भारत की कम रैंकिंग मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, कमजोर अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता की हानि, अपर्याप्त अपशिष्ट जल उपचार और भविष्य में उत्सर्जन के उच्च जोखिम से जुड़ी है, भले ही कृषि और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में सुधार हुआ है. हालांकि भारत ने स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि उत्पादकता जैसे क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन ये सुधार उसकी बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए काफी नहीं हैं.
- पर्यावरणीय स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता: पर्यावरणीय स्वास्थ्य के मामले में एस्टोनिया का प्रदर्शन भारत (15.13) की तुलना में बहुत बेहतर है. उसका स्कोर 75.88 है. वायु गुणवत्ता में एस्टोनिया का स्कोर 80.76 है, जबकि भारत का स्कोर केवल 7.89 है. भारत का बहुत कम PM2.5 स्कोर (0.49) परिवहन से निकलने वाले उत्सर्जन, उद्योगों, कोयले के इस्तेमाल और बायोमास जलाने से होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण को दर्शाता है.
- कचरा प्रबंधन और जल उपचार: सस्टेनेबल तरीके से ठोस कचरा प्रबंधन (स्कोर 100) में एस्टोनिया पहले स्थान पर है, जो कचरा इकट्ठा करने, रीसाइक्लिंग और निपटान की प्रभावी प्रणालियों को दिखाता है. भारत का स्कोर केवल 18.40 (रैंक 141) है. इसी तरह, अपशिष्ट जल उपचार में एस्टोनिया का स्कोर 91.69 है, जबकि भारत का स्कोर 28.83 है, जो सीवेज उपचार और जल प्रदूषण नियंत्रण में चुनौतियों को दर्शाता है.
- जैव विविधता और इकोसिस्टम की सुरक्षा: इकोसिस्टम की जीवंतता (63.66) में एस्टोनिया आठवें स्थान पर है, जबकि भारत 171वें स्थान (22.82) पर है. भारत (9.09) की तुलना में एस्टोनिया में जैव विविधता की सुरक्षा (67.06) अधिक मजबूत है. स्थलीय बायोम सुरक्षा (1.13) और संरक्षित क्षेत्र संकेतकों में भारत का कम स्कोर जंगलों, वन्यजीव आवासों और इकोसिस्टम पर दबाव को दर्शाता है.
- जलवायु परिवर्तन पर प्रदर्शन: उत्सर्जन कम करने की मजबूत नीतियों के कारण एस्टोनिया जलवायु परिवर्तन को कम करने में पहले स्थान पर 90.58 स्कोर के साथ है. वहीं, भारत 28.01 स्कोर के साथ 130वें स्थान पर है. एस्टोनिया उत्सर्जन के रुझानों में अच्छा प्रदर्शन करता है, जबकि भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बढ़ोतरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
- वन और भूमि प्रबंधन: भारत का वन स्कोर 17.97 है, जबकि एस्टोनिया का स्कोर 6.90 है. हालांकि, भारत को वनों की कटाई और भूमि-उपयोग में बदलाव से ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ रहा है. 'ट्री कवर लॉस' (पेड़ों के आवरण में कमी) का स्कोर 16.71 (-3.98, 10 वर्षों में) है. आवास हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और विकास गतिविधियां बड़ी चिंताएं बनी हुई हैं.
- कृषि और प्रदूषण का जोखिम: भारत कृषि उत्पादकता में बेहतर प्रदर्शन करता है और 'रिलेटिव क्रॉप यील्ड' (फसल की सापेक्ष पैदावार) में पहले स्थान (स्कोर 100) पर है. हालांकि, पर्यावरण पर असर ज्यादा है, खासकर कीटनाशक प्रदूषण का जोखिम (45.75, -17.16) और पोषक तत्वों से होने वाला प्रदूषण. कृषि से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को नियंत्रित करने में एस्टोनिया की स्थिति बेहतर है.
- समुद्री और मत्स्य पालन प्रबंधन: एस्टोनिया समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में बेहतर प्रदर्शन करता है और 'मरीन हैबिटेट प्रोटेक्शन' (समुद्री आवास संरक्षण) में 82.49 स्कोर करता है. समुद्री संसाधनों पर दबाव के कारण भारत का समुद्री प्रदर्शन कमजोर है. मत्स्य पालन का स्कोर 32.69 है और 'रीजनल मरीन ट्रॉफिक इंडेक्स' (38.70, -10.27) में गिरावट देखी जा रही है.
- जलवायु और भविष्य का उत्सर्जन: एस्टोनिया का 'प्रोजेक्टेड एमिशन 2050' स्कोर 100 है, जो उत्सर्जन कम करने की दिशा में मजबूत रास्ते को दिखाता है. इस मामले में भारत का स्कोर 0.00 है, जो बढ़ती ऊर्जा मांग और कार्बन-प्रधान ईंधन पर निर्भरता के कारण भविष्य में उत्सर्जन कम करने में चुनौतियों का संकेत देता है.
गोवा की हवा सबसे अच्छी, पश्चिम बंगाल का वातावरण दूषित: सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की ओर से 4 जून को जारी 'स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के पर्यावरण कैटेगरी में गोवा टॉपर रहा है. यानी गोवा का पर्यावरण देश के अन्य राज्यों से बेहतर है. गोवा रैंक में नंबर वन है तो असर दूसरे नंबर पर जमा हुआ है. इसके बाद आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और ओडिशा का स्थान आता है. वहीं, पश्चिम बंगाल सबसे निचले पायदान पर है. इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब भी लिस्ट में सबसे नीचे रहे. केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पर रहा और पुडुचेरी सबसे खराब स्थिति में रहा.
EPI का आधार क्या: EPI कार्यप्रणाली के अनुसार, एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए वैज्ञानिक रूप से विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने योग्य पर्यावरण डेटासेट तैयार किया जाता है. ये डेटासेट प्रासंगिकता, सत्यापन, पूर्णता, नवीनता और ओपन एक्सेस जैसे मानदंडों पर आधारित होते हैं. डेटा को मानकों और आवश्यकतानुसार जांचा जाता है. फिर प्रत्येक संकेतक को 'डिस्टेंस-टू-टारगेट' के जरिए 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर दिया जाता है.
EPI 2026 में 47 संकेतक शामिल हैं, जिन्हें तीन नीतिगत उद्देश्यों - पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र की जीवनक्षमता के तहत 12 श्रेणियों (जलवायु परिवर्तन शमन, वायु गुणवत्ता, वन, घास के मैदान, मत्स्य पालन, वायु प्रदूषण, कृषि, जल संसाधन, स्वच्छता और पेयजल, भारी धातु, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता और आवास) में रखा गया है. अंतिम EPI स्कोर की गणना इन संकेतकों का मीन यानी माध्य निकालकर की जाती है. इसमें पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए 25%, जलवायु परिवर्तन के लिए 30% और पारिस्थितिकी तंत्र की जीवनक्षमता के लिए 45% का वेटेज दिया जाता है.
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