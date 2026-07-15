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आपका खराब फोन-लैपटॉप सोने-चांदी की खान! 1.41 मिलियन टन ई-कचरे में 350 टन सोना, जानिए फिर दिक्कत कहां?

E-Waste Disposal Problem: दुनिया में इन दिनों सोने के भाव आसमान छू रहे हैं. कभी 50-60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहने वाला सोना आज भारत में 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से मिल रहा है. लेकिन, आज हम सोने के भाव या उसके उतार-चढ़ाव पर बात नहीं करने वाले हैं. हम आपको सोने के उस खजाने के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आपके घर के कबाड़ में पड़ा अपनी किस्मत को रो रहा है.

इसी कबाड़ में पड़े वेस्ट मैटेरियल को ई-कचरे का नाम दिया गया है. भारत सालाना 1.41 मिलियन टन ई-कचरा पैदा करता है. इसके साथ भारत ई-कचरा पैदा करने वाले टॉप देशों में तीसरे नंबर पर आता है. भारत जितना ई-कचरा सालभर में पैदा करता है, यदि उसे अच्छे से रीसाइकिल किया जाए तो उससे करीब 350 टन सोना निकलेगा. लेकिन, हम केवल 2% से 3% तक ही सोना निकाल पाते हैं और लगभग 6,347 करोड़ का सोना यूं ही बर्बाद या अविकसित रह जाता है.

ई-कचरे की रीसाइक्लिंग की बात करें तो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 10% से 43% तक ही रीसाइकिल कर पाता है. बाकी का ई-कचरा या तो जला दिया जाता है या फिर जमीन के नीचे दबा दिया जाता है. जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. आईए, जानते हैं कि आखिर ई-कचरे की रीसाइक्लिंग क्यों नहीं हो पा रही है? ई-कचरा पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है?

आंकड़ों में देखिए देश-दुनिया में ई-कचरा कितना. (Photo Credit; Getty Images)

ई-कचरा क्या है: ई-वेस्ट या ई-कचरा (इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कचरा) वो बेकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो अब प्रयोग में नहीं रह गए हैं. यानी वे खराब हो चुके हैं और घर में ऐसे ही पड़े हैं. जैसे टूटी हुई या पुरानी चीजें, उन्हें ई-वेस्ट की श्रेणी में रखा जाता है. मोबाइल फोन और चार्जर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, मॉनिटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, प्रिंटर, स्कैनर, बैटरी, केबल और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने जैसे आईटम ई-कचरे के उदाहरण हैं.

ई-कचरे में कीमती धातुएं: ई-कचरे में सोना, चांदी, तांबा और एल्युमीनियम जैसी कीमती और महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं. ई-कचरे को रिफाइन करके उनसे ये कीमती धातुएं निकाली जा सकती हैं. इसमें लेड, मरकरी और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थ भी होते हैं. अगर इन्हें सही तरीके से डिस्पोज न किया जाए, तो ये जहरीले पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं.

यूनाइटेड नेशन्स एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार, ई-वेस्ट में सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम होता है जो काफी कीमती धातुएं होती हैं. इसके अलावा, तांबा, एल्युमीनियम, लोहा, टिन और जिंक भी ई-कचरे में रहता है. लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, टैंटलम, टंगस्टन, गैलियम, इंडियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम) आदि भी ई-कचरे में होता है.

भारत में कितना ई-कचरा (E-Waste) पैदा होता: ई-कचरा पैदा करने वाले देशों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है. भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका हैं. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, भारत में 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में 1.41 मिलियन मीट्रिक टन (MT) ई-कचरा पैदा हुआ था. ई-कचरे के उत्पादन का अनुमान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स से मिले देश भर के बिक्री डेटा और नोटिफाइड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट (EEE) की औसत उम्र के आधार पर लगाता है.

CPCB के अनुसार, भारत में 2020 और 2023 के बीच ई-कचरे का उत्पादन लगातार बढ़ा. हालांकि 2023 और 2024 के बीच इसमें कमी आई. इसके बाद 2024 और 2026 के बीच ये आंकड़ा फिर से बढ़ा. यह आंकड़ा 2020 और 2021 के बीच सबसे कम, 26.33% था, जो 2025 तक बढ़कर लगभग 82% हो गया. 2025 और 2026 के बीच इसमें 10 प्रतिशत की गिरावट आई.

दुनिया भर में कितना ई-कचरा पैदा होता: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, ई-कचरा दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले सॉलिड वेस्ट में से एक है. 2022 में, दुनिया भर में अनुमानित 62 मिलियन टन ई-कचरा पैदा हुआ. इसमें से केवल 22.3% को ही सही तरीके से इकट्ठा और रीसाइकिल किया गया.

ई-कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक: जब ई-वेस्ट को अनौपचारिक तरीके से रीसाइकिल, स्टोर या डंप किया जाता है, तो पर्यावरण में लेड (सीसा) जैसे हानिकारक पदार्थ घुल-मिल जाते हैं. ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग की अनौपचारिक गतिविधियों के सेहत पर कई बुरे असर पड़ते हैं. बच्चे और गर्भवती महिलाएं इससे प्रभावित होते हैं. WHO के अनुसार, दुनिया भर में अनौपचारिक रीसाइक्लिंग सेक्टर में काम करने वाली लाखों महिलाएं और बाल मजदूर इस वजह से सेहत से जुड़े गंभीर खतरों का सामना करते हैं.