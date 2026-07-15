आपका खराब फोन-लैपटॉप सोने-चांदी की खान! 1.41 मिलियन टन ई-कचरे में 350 टन सोना, जानिए फिर दिक्कत कहां?
India E-Waste Statistics: भारत ई-कचरा पैदा करने वाले टॉप देशों में तीसरे नंबर पर है. लेकिन, रिफाइनिंग में काफी पीछे, जिससे सोना बर्बाद हो रहा.
Published : July 15, 2026 at 4:42 PM IST
E-Waste Disposal Problem: दुनिया में इन दिनों सोने के भाव आसमान छू रहे हैं. कभी 50-60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहने वाला सोना आज भारत में 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से मिल रहा है. लेकिन, आज हम सोने के भाव या उसके उतार-चढ़ाव पर बात नहीं करने वाले हैं. हम आपको सोने के उस खजाने के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आपके घर के कबाड़ में पड़ा अपनी किस्मत को रो रहा है.
इसी कबाड़ में पड़े वेस्ट मैटेरियल को ई-कचरे का नाम दिया गया है. भारत सालाना 1.41 मिलियन टन ई-कचरा पैदा करता है. इसके साथ भारत ई-कचरा पैदा करने वाले टॉप देशों में तीसरे नंबर पर आता है. भारत जितना ई-कचरा सालभर में पैदा करता है, यदि उसे अच्छे से रीसाइकिल किया जाए तो उससे करीब 350 टन सोना निकलेगा. लेकिन, हम केवल 2% से 3% तक ही सोना निकाल पाते हैं और लगभग 6,347 करोड़ का सोना यूं ही बर्बाद या अविकसित रह जाता है.
ई-कचरे की रीसाइक्लिंग की बात करें तो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 10% से 43% तक ही रीसाइकिल कर पाता है. बाकी का ई-कचरा या तो जला दिया जाता है या फिर जमीन के नीचे दबा दिया जाता है. जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. आईए, जानते हैं कि आखिर ई-कचरे की रीसाइक्लिंग क्यों नहीं हो पा रही है? ई-कचरा पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है?
ई-कचरा क्या है: ई-वेस्ट या ई-कचरा (इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कचरा) वो बेकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो अब प्रयोग में नहीं रह गए हैं. यानी वे खराब हो चुके हैं और घर में ऐसे ही पड़े हैं. जैसे टूटी हुई या पुरानी चीजें, उन्हें ई-वेस्ट की श्रेणी में रखा जाता है. मोबाइल फोन और चार्जर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, मॉनिटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, प्रिंटर, स्कैनर, बैटरी, केबल और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने जैसे आईटम ई-कचरे के उदाहरण हैं.
ई-कचरे में कीमती धातुएं: ई-कचरे में सोना, चांदी, तांबा और एल्युमीनियम जैसी कीमती और महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं. ई-कचरे को रिफाइन करके उनसे ये कीमती धातुएं निकाली जा सकती हैं. इसमें लेड, मरकरी और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थ भी होते हैं. अगर इन्हें सही तरीके से डिस्पोज न किया जाए, तो ये जहरीले पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं.
यूनाइटेड नेशन्स एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार, ई-वेस्ट में सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम होता है जो काफी कीमती धातुएं होती हैं. इसके अलावा, तांबा, एल्युमीनियम, लोहा, टिन और जिंक भी ई-कचरे में रहता है. लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, टैंटलम, टंगस्टन, गैलियम, इंडियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम) आदि भी ई-कचरे में होता है.
भारत में कितना ई-कचरा (E-Waste) पैदा होता: ई-कचरा पैदा करने वाले देशों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है. भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका हैं. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, भारत में 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में 1.41 मिलियन मीट्रिक टन (MT) ई-कचरा पैदा हुआ था. ई-कचरे के उत्पादन का अनुमान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स से मिले देश भर के बिक्री डेटा और नोटिफाइड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट (EEE) की औसत उम्र के आधार पर लगाता है.
CPCB के अनुसार, भारत में 2020 और 2023 के बीच ई-कचरे का उत्पादन लगातार बढ़ा. हालांकि 2023 और 2024 के बीच इसमें कमी आई. इसके बाद 2024 और 2026 के बीच ये आंकड़ा फिर से बढ़ा. यह आंकड़ा 2020 और 2021 के बीच सबसे कम, 26.33% था, जो 2025 तक बढ़कर लगभग 82% हो गया. 2025 और 2026 के बीच इसमें 10 प्रतिशत की गिरावट आई.
दुनिया भर में कितना ई-कचरा पैदा होता: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, ई-कचरा दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले सॉलिड वेस्ट में से एक है. 2022 में, दुनिया भर में अनुमानित 62 मिलियन टन ई-कचरा पैदा हुआ. इसमें से केवल 22.3% को ही सही तरीके से इकट्ठा और रीसाइकिल किया गया.
ई-कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक: जब ई-वेस्ट को अनौपचारिक तरीके से रीसाइकिल, स्टोर या डंप किया जाता है, तो पर्यावरण में लेड (सीसा) जैसे हानिकारक पदार्थ घुल-मिल जाते हैं. ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग की अनौपचारिक गतिविधियों के सेहत पर कई बुरे असर पड़ते हैं. बच्चे और गर्भवती महिलाएं इससे प्रभावित होते हैं. WHO के अनुसार, दुनिया भर में अनौपचारिक रीसाइक्लिंग सेक्टर में काम करने वाली लाखों महिलाएं और बाल मजदूर इस वजह से सेहत से जुड़े गंभीर खतरों का सामना करते हैं.
दुनिया भर में ई-वेस्ट से कितना सोना निकाला जाता: ई-कचरा सोने का एक बड़ा स्रोत है. 1 टन पुराने फोन जैसे ई-कचरे से 300 से 350 ग्राम सोना निकाला जा सकता है. वैश्विक स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में दुनिया की कुल सोने की आपूर्ति का लगभग 9% हिस्सा है. संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, एक साल में पैदा होने वाले ई-कचरे में अरबों डॉलर के कीमती धातु सोना, चांदी, तांबा आदि होते हैं.
भारत ई-वेस्ट से कितना सोना निकालता है: जो मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, दरअसल उसमें सोना, चांदी, तांबा, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे कीमती खनिज पदार्थ होते हैं. प्राकृतिक अयस्कों की तुलना में ई-कचरे में कीमती धातुओं की मात्रा अधिक होती है. भारत में लगभग 1.41 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा हर साल निकलता है. इसको सही से रीसाइकिल किया जाए तो इससे 350 टन से लेकर 423 टन तक शुद्ध सोना निकाला जा सकता है.
मोबाइल फोन से निकल सकता 300-400 ग्राम सोना: ई-कचरे से सोने की रिकवरी इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस तरह का है. जैसे, एक टन मोबाइल फोन से 300-400 ग्राम सोना और 3,000-4,000 ग्राम तक चांदी निकल सकती है. इसी प्रकार एक टन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से 200-300 ग्राम सोना और 1,000-2,000 ग्राम तक चांदी मिलती है. पुराने कंप्यूटर और फोन के सर्किट बोर्ड जैसे उच्च श्रेणी के कचरे से 150 ग्राम से लेकर 350 ग्राम प्रति टन तक सोना प्राप्त हो सकता है. यह मात्रा पारंपरिक सोने की खदानों से निकाले जाने वाले अयस्क की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक होती है.
कौन-कौन से देश ई-कचरे की रीसाइक्लिंग कर रहे: यूरोपीय संघ, चीन, अमेरिका, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसे देश अभी ई-कचरे को रीसाइकिल कर रहे हैं. हर देश का फोकस और रीसाइक्लिंग रेट अलग-अलग है, लेकिन सभी के सामने कई चुनौतियां हैं. जैसे ज्यादा लागत और कड़े नियमों का पालन, अनौपचारिक सेक्टर का दबदबा और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर.
यूरोपीय संघ करता सबसे ज्यादा ई-कचरे की रीसाइक्लिंग: ई-कचरे की रीसाइक्लिंग में यूरोप विश्व में सबसे आगे है, जहां लगभग 42-46% ई-कचरा औपचारिक रूप से एकत्र और रीसाइकिल किया जाता है. वहीं, जर्मनी रीसाइक्लिंग दर में सबसे आगे है. जिसकी रीसाइक्लिंग दर लगभग 61% है. दुनिया में सबसे ज्यादा ई-कचरा पैदा करने वाला चीन, तेजी से रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़ा रहा है और अपने नए उपकरणों में 20% तक रीसाइकिल सामग्री के उपयोग का लक्ष्य रखता है.
असंगठित से संगठित की ओर भारत का ई-कचरा रीसाइक्लिंग उद्योग: जापान और दक्षिण कोरिया उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं. वहीं, दुनिया के तीसरा सबसे बड़े ई-कचरा उत्पादक देश भारत में 90% काम असंगठित (अनौपचारिक) क्षेत्रों द्वारा किया जाता है. सरकार अब इसे नियंत्रित करने के लिए 'विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी' (EPR) लागू कर रही है. दिल्ली में देश का पहला ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग पार्क भी बनाया जा रहा है.
ई-कचरे से पर्यावरण प्रदूषण: ई-कचरा पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहा है. दरअसल, दुनिया में हर साल लगभग 62 मिलियन टन ई-कचरा पैदा होता है. वैश्विक स्तर पर उत्पन्न ई-कचरे का केवल 22% हिस्सा ही सुरक्षित रूप से रीसाइकिल हो पाता है. बाकी बचा हिस्सा या तो जला दिया जाता है या फिर जमीन में दबा दिया जाता है. ई-कचरे में मौजूद पारा, सीसा और कैडमियम जैसे जहरीले पदार्थ मिट्टी, पानी और हवा में मिलकर गंभीर प्रदूषण फैलाते हैं.
जमीन में दबाए गए ई-कचरे से खतरनाक रसायन रिसकर मिट्टी और भूजल तक पहुंच जाते हैं. यह प्रदूषित पानी पीने योग्य नहीं रहता और जलीय जीवों व फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है. इसके साथ ही ई-कचरे को खुले में जलाने से वातावरण में डाइऑक्सिन जैसी विषैली गैसें निकलती हैं. इससे हवा जहरीली हो जाती है और सांस की गंभीर बीमारियां होती हैं.
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