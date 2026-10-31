MLC चुनाव जीतने वाले बंशीधर बृजवासी और राहुल राज BJP में शामिल, दोनों ने JDU उम्मीदवारों को हराया था
Two Independent MLC Join BJP : बिहार बीजेपी का कुनबा बढ़ा है. दो निर्दलीय एमएलसी ने भाजपा का दामन थाम लिया है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : October 31, 2026 at 8:12 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद भाजपा ने बड़ा दाव खेला है. विधान परिषद सीट पर जीते हुए दो निर्दलीय चेहरे भाजपा में शामिल हो गए हैं. विधान मंडल दल की बैठक में दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है. बंशीधर बृजवासी और राहुल राज दोनों ने ही जदयू को हराया था और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं.
8 में से 4 पर BJP का कब्जा
दरअसल, बिहार विधान परिषद के आठ सीटों के लिए चुनाव हुए थे. भाजपा की झोली में दो सिटें आई थी, हालांकि 48 घंटे नहीं बीते कि भाजपा ने बड़ा खेल कर दिया. दो निर्दलीय एमएलसी को अपने पाले में लाने में कामयाबी हासिल की. भाजपा 8 सीटों में अब चार पर कब्जा जमा चुकी है.
बिहार प्रभारी हरीश द्विवेदी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्दलीय जीते दो विधान पार्षदों को भाजपा में लाने में कामयाबी हासिल की है. भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में आयोजित विधानमंडल दल की बैठक में बंशीधर बृजवासी और राहुल राज ने भाजपा की सदस्यता ली. मौके पर बिहार प्रभारी हरीश द्विवेदी भी मौजूद थे.
JDU उम्मीदवार को हराया था
बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर बृजवासी ने एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा को चुनाव में पराजित किया है. इस निर्वाचन क्षेत्र में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले शामिल हैं.
बृजवासी शिक्षक नेता के रूप में पहचान रखते हैं और इससे पहले भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. चुनाव में जेडीयू ने अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बृजवासी ने निर्दलीय मैदान में उतरकर जीत हासिल की. बंशीधर बृजवासी को 31,832 मत और अभिषेक झा को 22,685 वोट मिले थे. जीत का अंतर 9,147 वोट का रहा.
''हम शिक्षकों के पक्ष में आवाज बुलंद करते रहेंगे. शिक्षकों के हित में काम करने के लिए हम भाजपा में आए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हमारी बात हुई और उसके बाद हमने भाजपा में आने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि आप अधिकारियों के साथ बैठकर शिक्षकों के मसले पर बात कीजिए और जो भी समस्या होगी उसका निदान ढूंढ लिया जाएगा.''- बंशीधर बृजवासी, विधान पार्षद
राहुल राज ने सारण सीट पर जमाया था कब्जा
डॉ. राहुल राज ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की है. उन्होंने एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार आनंद पुष्कर को 1,815 वोटों से हराया. अंतिम परिणाम के मुताबिक राहुल राज को 4,965 वोट मिले, जबकि आनंद पुष्कर को 3,150 वोट प्राप्त हुए.
राहुल राज पहले बीजेपी में प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी रह चुके हैं. राहुल राज प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य हैं. पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था. इसके बाद बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था.
''हम शुरू से भाजपा से जुड़े हुए थे. बीजेपी से हमारा 15 साल पुराना लगाव है. चुनाव जीतने के बाद फिर हम भाजपा में शामिल हुए हैं. हम मतदाताओं के भरोसे पर खरे उतरने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं.''- राहुल राज, विधान पार्षद
ये भी पढ़ें :-
शिक्षामित्र से MLC तक का सफर.. बंशीधर ब्रजवासी की कहानी, जिन्होंने JDU-RJD से PK तक को दिया झटका
सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर निर्दलीय राहुल राज का चला सिक्का, BJP के बागी से हारा NDA