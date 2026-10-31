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MLC चुनाव जीतने वाले बंशीधर बृजवासी और राहुल राज BJP में शामिल, दोनों ने JDU उम्मीदवारों को हराया था

राहुल राज और राहुल राज ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद भाजपा ने बड़ा दाव खेला है. विधान परिषद सीट पर जीते हुए दो निर्दलीय चेहरे भाजपा में शामिल हो गए हैं. विधान मंडल दल की बैठक में दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है. बंशीधर बृजवासी और राहुल राज दोनों ने ही जदयू को हराया था और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं.

8 में से 4 पर BJP का कब्जा