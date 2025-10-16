ETV Bharat / bharat

पिता की मौत के बाद खायी कसम, जब तक पुल नहीं बनेगा दाढ़ी नहीं कटाएंगे, संजय ने नाम ही रख लिया 'संघर्ष सिंह'

पुल की मांग को लेकर बिहार के शिवहर के एक शख्स ने 8 सालों से दाढ़ी नहीं कटवायी. आखिर उनके साथ क्या हुआ था जानें.

Sanjay Sangharsh Singh
निर्दलीय प्रत्याशी संजय संघर्ष सिंह (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

Published : October 16, 2025

रिपोर्ट: सुमित

शिवहर: बिहार के शिवहर के संजय संघर्ष सिंह (44) बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं. इसके लिए उन्होंने बुधवार को नामांकन कर दिया है. लेकिन संजय संघर्ष सिंह आज से 8 साल पहले तब सुर्खियों में आ गए थे, जब उन्होंने अदौरी-खोड़ी पाकर पुल की मांग को लेकर दाढ़ी न कटवाने का फैसला लिया था. ईटीवी भारत संवाददाता सुमित से बातचीत में संजय बताते हैं कि पुल ना होने के कारण अंतिम सांस ले रहे अपने पिता के पास वह समय पर पहुंच नहीं सके थे.

क्यों लिया प्रण?: शिवहर के पुरनहिया प्रखंड के अदौरी गांव वार्ड -06 निवासी संजय संघर्ष ने शिवहर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन किया है. संजय संघर्ष सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी विष्णु देव सिंह की तबीयत खराब थी. मैं उनको देखने के लिए आया था. इसी बीच मैं अपने एक रिश्तेदार के यहां परतापुर पश्चिम गया, जहां मेरा ससुराल पड़ता है. उस दौरान नदी में पानी की समस्या ज्यादा थी. उसी दिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो, मुझे काफी घूमकर आना पड़ा था.

देखें वीडियो

"मैं अपने पिताजी के पास समय पर नहीं पहुंच सका, अगर अदौरी-खोड़ी पाकर पुल होता तो शायद मैं उनके पास समय पर पहुंच जाता. मेरे पिताजी मेरे लिए ही अंतिम सांस ले रहे थे. 1 फरवरी 2018 को उनका निधन हो गया. उसके बाद मैंने राणा रणधीर सिंह चौहान के साथ मिलकर प्रण लिया था. फिर मैं दिल्ली गया और वहां भी संकल्प लिया था कि जबतक पुल नहीं बनेगा, दाढ़ी नहीं कटाऊंगा. बीच में चुनाव भी लड़ा और मुझे ठीकठाक वोट भी मिला था."- संजय संघर्ष सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी, शिवहर विधानसभा सीट

'मेरी दाढ़ी सरकारी है': संजय सिंह को बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण स्लोगन लिखा टीशर्ट भी पहना पड़ता है. उनके टीशर्ट में लिखा है, मेरी दाढ़ी सरकारी है. सांसद ,विधायक की दी हुई बीमारी है. उन्होंने उस स्लोगन का मतलब बताते हुए कहा कि बढ़ी हुई दाढ़ी देखकर कई बार मुस्लिम भाई मुझे आदाब कहते हैं. इस कारण मुझे ये स्लोगन लिखा टीशर्ट पहना पड़ता है.

उन्होंने बताया कि स्लोगन में सरकारी इसलिए लिखा हुआ है कि जब रमा देवी सांसद थीं तो इतनी बार पुल बनाने की घोषणा हुई. इतनी बार इसका एस्टीमेट बना. उन्होंने कहा कि हर चुनाव से पहले वहां पर तीन टांग वाला मशीन खड़ा कर दिया जाता था, लेकिन पुल निर्माण हुआ नहीं.

8 साल से नहीं कटवायी दाढ़ी: संजय संघर्ष सिंह ने पुल की मांग के लिए 2 दिसंबर 2018 से अब तक दाढ़ी नहीं बनवाई है. उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर 2018 को बिहार भवन, दिल्ली में उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक शिवहर का अदौरी-खोड़ी पाकर पुल नहीं बनेगा, तब तक वे दाढ़ी नहीं कटवाएंगे और हर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरेंगे.

Sanjay Sangharsh Singh
8 साल से नहीं कटवायी दाढ़ी (ETV Bharat)

नेताओं ने अनसुनी की मांग तो खुद नेता बनने की तैयारी: संजय संघर्ष सिंह ने आगे कहा कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाला था, लेकिन रात में 12 बजे नींद खुली और लगा कि अगर इस बार चुनाव नहीं लड़ा तो पूरे पांच साल मन कचोटता रहेगा. हम बहुत साधारण परिवार से आते हैं. राजनीतिक या चुनाव से मेरा कभी कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन किसी नेता ने भी मेरी पुल की मांग को पूरा नहीं किया. इसलिए अब मैं खुद चुनावी मैदान में उतरा हूं.

Sanjay Sangharsh Singh
नामांकन करते संजय संघर्ष सिंह (ETV Bharat)

'पिता नेताओं को नहीं मानते थे अच्छा': उन्होंने आगे बताया कि मेरे पिताजी तो ऐसे स्वभाव के थे, जो कहते थे कि नेताओं का अच्छा स्वभाव नहीं होता है. उन्होंने कहा कि मेरी कभी यह भूमिका नहीं रही है कि मैं राजनीति में आऊं. मैं एक साधारण सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और अपने नॉमिनेशन में भी मैंने साक्षर का जिक्र किया है. इसलिए लिखता हूं क्योंकि यहां शिक्षा लिखने का कोई फायदा नहीं है.

चेतन आनंद को शिवहर से उम्मीदवार नहीं बनाने से मायूसी: उन्होंने कहा कि इस बार आनंद मोहन जी ने फोन किया और कहा के छोटे भाई की दाढ़ी कटवाने का समय आ गया है. मैंने कहा कि दाढ़ी कटेगी लेकिन पुल पर बैठकर. कम से कम एक शुरुआत तो हो जानी चाहिए. लेकिन चेतन आनंद को यहां से जेडीयू ने टिकट ही नहीं दिया है. चेतन आनंद को नबीनगर से टिकट देने पर संजय मायूस नजर आए.

'पुल के कारण होते हैं तलाक': संजय का कहना है कि हमारे यहां त्यौहार हो या कुछ अन्य नाव हादसा काफी होते हैं. खुशी के माहौल में लोग हादसों के कारण घर अपनों के शव लेकर आते हैं. अगर लोग बाढ़ में उधर गए तो उधर रह जाते हैं और इधर आए तो इधर रहना पड़ता है. कई बार तो पति पत्नी के बीच तलाक तक की नौबत आ जाती है. अगर कोई महिला मायके गई है और नदी में बाढ़ आ जाए तो वापस नहीं आ सकती. इसी बीच ससुराल में कुछ आपात स्थिति हो तो झगड़े की नौबत बन जाती है.

शिवहर में कब कौन जीता?: साल 2020 में आरजेडी के चेतन आनंद की जीत हुई थी. 2015 में जेडीयू के शरफुद्दीन, 2010 में भी जेडीयू के शरफुद्दीन को सीट जीतने में कामयाबी मिली. 2005 (अक्टूबर) और फरवरी के चुनाव में आरजेडी के अजित कुमार झा को जीत मिली. 2000 में आरजेडी के सत्य नारायण प्रसाद इस सीट से जीते थे.

