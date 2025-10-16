ETV Bharat / bharat

पिता की मौत के बाद खायी कसम, जब तक पुल नहीं बनेगा दाढ़ी नहीं कटाएंगे, संजय ने नाम ही रख लिया 'संघर्ष सिंह'

रिपोर्ट: सुमित

शिवहर: बिहार के शिवहर के संजय संघर्ष सिंह (44) बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं. इसके लिए उन्होंने बुधवार को नामांकन कर दिया है. लेकिन संजय संघर्ष सिंह आज से 8 साल पहले तब सुर्खियों में आ गए थे, जब उन्होंने अदौरी-खोड़ी पाकर पुल की मांग को लेकर दाढ़ी न कटवाने का फैसला लिया था. ईटीवी भारत संवाददाता सुमित से बातचीत में संजय बताते हैं कि पुल ना होने के कारण अंतिम सांस ले रहे अपने पिता के पास वह समय पर पहुंच नहीं सके थे.

क्यों लिया प्रण?: शिवहर के पुरनहिया प्रखंड के अदौरी गांव वार्ड -06 निवासी संजय संघर्ष ने शिवहर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन किया है. संजय संघर्ष सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी विष्णु देव सिंह की तबीयत खराब थी. मैं उनको देखने के लिए आया था. इसी बीच मैं अपने एक रिश्तेदार के यहां परतापुर पश्चिम गया, जहां मेरा ससुराल पड़ता है. उस दौरान नदी में पानी की समस्या ज्यादा थी. उसी दिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो, मुझे काफी घूमकर आना पड़ा था.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"मैं अपने पिताजी के पास समय पर नहीं पहुंच सका, अगर अदौरी-खोड़ी पाकर पुल होता तो शायद मैं उनके पास समय पर पहुंच जाता. मेरे पिताजी मेरे लिए ही अंतिम सांस ले रहे थे. 1 फरवरी 2018 को उनका निधन हो गया. उसके बाद मैंने राणा रणधीर सिंह चौहान के साथ मिलकर प्रण लिया था. फिर मैं दिल्ली गया और वहां भी संकल्प लिया था कि जबतक पुल नहीं बनेगा, दाढ़ी नहीं कटाऊंगा. बीच में चुनाव भी लड़ा और मुझे ठीकठाक वोट भी मिला था."- संजय संघर्ष सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी, शिवहर विधानसभा सीट

'मेरी दाढ़ी सरकारी है': संजय सिंह को बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण स्लोगन लिखा टीशर्ट भी पहना पड़ता है. उनके टीशर्ट में लिखा है, मेरी दाढ़ी सरकारी है. सांसद ,विधायक की दी हुई बीमारी है. उन्होंने उस स्लोगन का मतलब बताते हुए कहा कि बढ़ी हुई दाढ़ी देखकर कई बार मुस्लिम भाई मुझे आदाब कहते हैं. इस कारण मुझे ये स्लोगन लिखा टीशर्ट पहना पड़ता है.

उन्होंने बताया कि स्लोगन में सरकारी इसलिए लिखा हुआ है कि जब रमा देवी सांसद थीं तो इतनी बार पुल बनाने की घोषणा हुई. इतनी बार इसका एस्टीमेट बना. उन्होंने कहा कि हर चुनाव से पहले वहां पर तीन टांग वाला मशीन खड़ा कर दिया जाता था, लेकिन पुल निर्माण हुआ नहीं.

8 साल से नहीं कटवायी दाढ़ी: संजय संघर्ष सिंह ने पुल की मांग के लिए 2 दिसंबर 2018 से अब तक दाढ़ी नहीं बनवाई है. उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर 2018 को बिहार भवन, दिल्ली में उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक शिवहर का अदौरी-खोड़ी पाकर पुल नहीं बनेगा, तब तक वे दाढ़ी नहीं कटवाएंगे और हर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरेंगे.