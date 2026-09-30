ETV Bharat / bharat

बेटे की जीत के लिए पार्षद मां ने संभाली कमान, कैंपस में लिया एडमिशन, निर्दलीय के आगे ABVP-NSUI के धुरंधर हुए ढेर

कुमाऊं विवि के नैनीताल डीएसबी परिसर छात्रसंघ चुनाव में निर्दलीय भानु प्रताप ने एबीवीपी और एनएसयूआई प्रत्याशियों को हरा दिया, उनकी मांग ने रणनीति बनाई

INDEPENDENT BHANU CHAUHAN WIN
डीएसबी परिसर में निर्दलीय भानु प्रताप चौहान जीते (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 30, 2026 at 12:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: दुनिया में मां और बेटे का रिश्ता सबसे अनमोल और प्यारा होता है. एक मां अपने बेटे की खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है. बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मां के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है. मां उसे हर मुश्किल से निकालकर दुनिया में सबसे आगे देखना चाहती है. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उत्तराखंड की एक मां ने. मां ने उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव में अपने बेटे की जीत में बड़ी भूमिका निभाई.

छात्रसंघ चुनाव में बेटे की जीत के लिए मां ने संभाली कमान: उत्तराखंड में मंगलवार 29 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव संपन्न हुए. देर शाम जब छात्रसंघ चुनाव परिणाण आए तो विजेता प्रत्याशियों के चेहरे खिल गए. नैनीताल डीएसबी परिसर छात्रसंघ चुनाव में निर्दलीय भानु प्रताप चौहान ने जीत हासिल की. जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हों, वहां एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत किसी आश्चर्य से कम नहीं है. भानु प्रताप की इस जीत की नायिका हैं उनकी मां.

Independent Bhanu Chauhan win
छात्रसंघ चुनाव में जीत के बाद भावुक हुए मां बेटा (ETV Bharat)

मां ने बेटे के कॉलेज में लिया एडमिशन: नैनीताल के डीएसबी परिसर छात्रसंघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी भानु प्रताप चौहान की जीत के साथ उनकी मां की भूमिका भी चर्चा में रही. बेटे को अध्यक्ष पद पर जिताने के लिए मां बीना चौहान ने कैंपस में एडमिशन लिया. इस दौरान उन्होंने चुनावी रणनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. नतीजों में भानु प्रताप ने 1355 वोट हासिल कर एबीवीपी के शुभम कुमार को 482 वोट से हराया. अब मां-बेटे की यह जोड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है.

INDEPENDENT BHANU CHAUHAN WIN
छात्रसंघ चुनाव प्रचार के दौरान बीना चौहान (Etv Bharat)

मां की चुनावी रणनीति ने दिला दी बेटे को जीत: कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय भानु प्रताप चौहान ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया. भानु प्रताप को 1355 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी एबीवीपी के शुभम कुमार को 873 वोट मिले. यानी भानु प्रताप ने 482 वोट के अंतर से जीत दर्ज की. लेकिन इस चुनाव की कहानी सिर्फ नतीजों तक सीमित नहीं है. भानु प्रताप की जीत में उनकी मां बीना चौहान की भूमिका भी चर्चा में है.

INDEPENDENT BHANU CHAUHAN WIN
मंदिर में जीत के लिए प्रार्थना (Etv Bharat)

बीना चौहान ने एमए में एडमिशन लिया: बेटे को चुनाव जिताने के लिए बीना चौहान ने डीएसबी परिसर में एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया और चुनावी गतिविधियों में सक्रिय रहीं. बेटे के लिए समर्थन जुटाने से लेकर चुनावी रणनीति में साथ देने तक, मां लगातार उसके साथ खड़ी नजर आईं. यही वजह है कि भानु प्रताप की जीत के बाद मां-बेटे की यह जोड़ी परिसर में चर्चा का विषय बनी हुई है. बीना चौहान हल्द्वानी नगर निगम की पार्षद भी हैं.

INDEPENDENT BHANU CHAUHAN WIN
छात्रसंघ चुनाव जीतने के बाद शपथ लेते भानु प्रताप चौहान (Etv Bharat)

जीत के बाद भानु प्रताप के समर्थकों ने मनाया जश्न: छात्रसंघ चुनाव परिणाम आने के बाद समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और भानु प्रताप के पक्ष में नारे लगाए. डीएसबी छात्रसंघ चुनाव में संयुक्त सचिव पद पर अनुष पुरी ने 1614 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. कोषाध्यक्ष पद पर सृष्टि रावत विजयी रहीं. छात्रा उपाध्यक्ष पद पर कुमकुम जोशी, छात्र उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक रैकुनी, सचिव पद पर कमल कार्की, सांस्कृतिक सचिव पद पर हर्षित जोशी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर तनमय भंडारी निर्विरोध चुने गए. संकाय प्रतिनिधियों में कला संकाय से अनिल कुमार, वाणिज्य से संध्या कापड़ी, विधि से दिव्यांशी कौशल और प्रबंधन अध्ययन संकाय से सानिध्य उप्रेती ने जीत दर्ज की.

मेरी आंखों से खुशी टपक रही है. जो लोग मेरे बेटे को बाहर वाला बता रहे थे, उन्हें भानु की जीत ने बता दिया है कि हम बाहर के नहीं बल्कि नैनीताल के हैं. मैं बहुत खुश हूं. नैनीताल शहर का इतना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद.
-बीना चौहान, भानु प्रताप की मां-

जीत की खुशी बहुत है. इससे ज्यादा खुशी डीएसबी परिसर के लिए है. जो भी वादे और मुद्दे लेकर हमने चुनाव लड़ा, हम उनके लिए पूरा जोर लगाएंगे. मेरा जो एक साल का कार्यकाल होगा उसमें सारे वादे पूरे करके दिखाएंगे.
-भानु प्रताप चौहान, विजयी प्रत्याशी-

क्या करेंगे भानु प्रताप सिंह चौहान? कुमाऊं विवि के DSB परिसर के नव निर्वाचित छात्रसंघ अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह चौहान ने परिसर में फ्री वाइफाई सहित अन्य समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता जताई है. उन्होंने कहा कि परिसर की लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी. पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा.

भानु प्रताप की मां बीना चौहान हैं पार्षद: डीएसबी छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीते निर्दलीय भानु प्रताप चौहान की मां बीना चौहान पार्षद हैं. बीना चौहान हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम के वार्ड नंबर 10, नवाबी रोड-मल्ला गोरखपुर से पार्षद हैं. बेटे को अध्यक्ष पद पर जिताने के लिए उन्होंने डीएसबी परिसर में इस वर्ष राजनीति विज्ञान में एडमिशन लिया और चुनावी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई. भानु प्रताप ने 1355 वोट हासिल कर एबीवीपी के शुभम कुमार को 482 वोट से हराया. जीत के बाद मां-बेटे की जोड़ी चर्चा में है.

नैनीताल में है डीएसबी परिसर: देव सिंह बिष्ट कॉलेज (डीएसबी परिसर) नैनीताल के अयारपट्टा क्षेत्र में स्थित उत्तराखंड का एक प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान है, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर है. इसकी स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी. यहां कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के अंतर्गत स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और पीएचडी (Ph.D.) कार्यक्रम संचालित होते हैं. डीएसबी परिसर में कंप्यूटर एप्लिकेशन समेत 29 से अधिक विशिष्ट पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव रिजल्ट, कौन जीता, कौन हारा, एक क्लिक में जानिए प्रदेश भर का अपडेट

TAGGED:

STUDENT UNION ELECTION NAINITAL
DSB CAMPUS STUDENT UNION PRESIDENT
डीएसबी छात्रसंघ अध्यक्ष रिजल्ट
मां ने किया बेटे के लिए प्रचार
INDEPENDENT BHANU CHAUHAN WIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.