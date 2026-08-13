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नागपुर: स्कूल में 94 वर्षों से जिंदा है ऐतिहासिक परंपरा, 'गांधी टोपी' पहनते हैं छात्र

नागपुर: स्कूल में 94 वर्षों से जिंदा है ऐतिहासिक परंपरा, सफेद 'गांधी टोपी' पहनते हैं छात्र ( ETV Bharat )

हैरानी की बात है कि गांधी टोपी की परंपरा कायम है और आज भी इसे बड़े गर्व के साथ निभाया जाता है. आज, इस स्कूल में दो हजार मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ते हैं. हर स्टूडेंट गांधी टोपी पहनकर आता है; असल में, यह स्कूल की यूनिफॉर्म का हिस्सा है. मुस्लिम स्टूडेंट के सिर पर गांधी टोपी, और उनके दिलों में गांधी के आदर्श!

एम.एम. रब्बानी ने 1932 में मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए यह स्कूल शुरू किया था. यह वह दौर था जब भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले आजादी के दीवानों का दौर था, यह वह समय था जब महात्मा गांधी के शुरू किए गए आंदोलनों का जोश पूरे देश में फैल रहा था. इसी दौरान एम. एम. रब्बानी ने स्कूल की नींव रखी; समय के साथ, इस संस्थान में सेकंडरी स्कूल सेक्शन के साथ एक जूनियर कॉलेज भी शामिल हो गया.

नागपुर जिले के कैम्पटी में एम. एम. रब्बानी स्कूल ने पिछले 94 वर्षों से गांधी टोपी की परंपरा को जिंदा रखा है. हर स्टूडेंट सफेद गांधी टोपी पहनकर और महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने दिल में लेकर घर से निकलता है. यहां स्कूल के दौरान पूरे दिन में एक बार भी टोपी नहीं उतारी जाती; इसे तभी उतारा जाता है जब स्टूडेंट स्कूल से घर लौटते हैं. स्टूडेंट्स गर्व से कहते हैं कि गांधी टोपी को सिर्फ फैशन स्टेटमेंट (पहनावे की शैली) के तौर पर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और गरिमा के प्रतीक के तौर पर देखा जाना चाहिए.

नागपुर (महाराष्ट्र): भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 'राष्ट्रपिता' महात्मा गांधी और उनकी मशहूर 'गांधी टोपी' की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कुछ चीजें अपनी असलियत से आगे बढ़कर आंदोलन की निशानी बन गईं; गांधी टोपी उनमें से एक थी. हालांकि, आजादी के बाद के समय में, गांधी टोपी धीरे-धीरे लोगों की यादों से गायब हो गई. हालांकि कुछ नेताओं ने टोपी का इस्तेमाल किया, लेकिन समय के साथ टोपी और महात्मा गांधी की सोच, दोनों के बारे में लोगों की समझ कम होती गई. आज, गांधी टोपी ज्यातादर भारत के गांवों में बुज़ुर्गों के सिर पर देखी जाती है. फिर भी, यह पूरी तरह सच होते हुए भी, 'पूरा' सच नहीं है.

गांधी टोपी कहां गई? जब भी महात्मा गांधी की टोपी का जिक्र होता है, तो आजादी के दीवानों, सत्याग्रह आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों और बीते जमाने के नेताओं की तस्वीरें तुरंत दिमाग में आ जाती हैं. देसी खादी के कपड़े ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग की भावना दिखाने का एक ताकतवर जरिया बन गए थे. इसी तरह, गांधी टोपी आजादी की लड़ाई में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के कपड़ों का अहम हिस्सा बन गई थी.

उस समय, लोगों की सोच थी कि खादी और गांधी टोपी पहनने वाला कोई भी व्यक्ति गांधीवादी आदर्शों को मानने वाला होता है. हालांकि आज भी यह सोच बनी हुई है, लेकिन यह दुख की बात है कि लोग - खासकर गांधीवादियों को - खादी और गांधी टोपी पहने हुए बहुत कम देखते हैं.

नागपुर के एम. एम. रब्बानी स्कूल में 'गांधी टोपी' पहने मुस्लिम छात्र (ETV Bharat)

देश को आजादी मिलने के बाद, बदलते समय के साथ गांधी टोपी का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम होता गया. आज, यह ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों के सिर पर देखी जाती है. फिर भी, हमारे देश में अभी भी एमएम रब्बानी स्कूल जैसे संस्थान हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि गांधी टोपी की सम्मान बना रहे.

मुस्लिम समुदाय में टोपी का धार्मिक महत्व

मुस्लिम समुदाय में टोपी पहनना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है. मुस्लिम पुरुष 'नमाज' (प्रार्थना) के समय टोपी पहनने या अपना सिर ढकने की प्रथा का पालन करते हैं. यह प्रैक्टिस सम्मान और अनुशासन को बढ़ावा देती है, साथ ही स्टूडेंट्स को धार्मिक भावनाओं से भी जोड़ती है.

एम. एम. रब्बानी स्कूल (ETV Bharat)

एमएम रब्बानी स्कूल में 'गांधी टोपी' की परंपरा इस मामले में अनोखी है. मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए सिर ढकना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, लेकिन गांधी टोपी का खास चुनाव उन्हें आजादी की लड़ाई, राष्ट्रीय एकता और स्कूल की अपनी ऐतिहासिक विरासत से जोड़ता है. यहां स्टूडेंट्स जो टोपी पहनते हैं, वह सिर्फ धार्मिक पहचान से कहीं ज्यादा है; यह गांधीवादी मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की 94 साल पुरानी परंपरा को दिखाती है.

स्टूडेंट्स को गांधी टोपी पर गर्व: इस स्कूल का हर स्टूडेंट सिर्फ यूनिफॉर्म के हिस्से के तौर पर ही नहीं, बल्कि गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले के तौर पर भी टोपी पहनता है. स्टूडेंट्स न सिर्फ स्कूल कैंपस में बल्कि कैम्पटी की सड़कों पर घूमते हुए भी गांधी टोपी पहने दिखते हैं. नतीजतन, टोपी की पहचान स्कूल की सीमाओं से आगे बढ़कर स्थानीय क्षेत्र का एक जरूरी हिस्सा बन गई है.

एम. एम. रब्बानी स्कूल (ETV Bharat)

धार्मिक परंपरा और गांधी टोपी का अनोखा मेल

एमएम रब्बानी स्कूल के हेडमास्टर इफ्तिखार अहमद ने बताया कि स्कूल में गांधी टोपी पहनने के रिवाज के पीछे एक धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ है. मुस्लिम समुदाय में धार्मिक मौकों पर सिर ढकने का रिवाज है. उन्होंने बताया कि यह रिवाज इस सोच से शुरू हुआ: अगर स्टूडेंट्स को अपना सिर ढकना ही है, तो गांधी टोपी क्यों नहीं इस्तेमाल की जा सकती है - जो आजादी की लड़ाई से जुड़ा एक प्रतीक है?

टोपी के पीछे के इतिहास को सीधे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना

आज के डिजिटल और आधुनिक जमाने में, आजादी की लड़ाई से जुड़ी कई निशानियां नई पीढ़ी से दूर होती जा रही हैं; गांधी टोपी भी इससे अलग नहीं है. देश को आजादी मिलने के बाद, लोगों के सिर से गांधी टोपी गायब हो गई. लेकिन, कैम्पटी के इस स्कूल ने 94 वर्षों से उस परंपरा को बचाकर रखा है. भले ही आज की पीढ़ी को गांधी टोपी का इतिहास किताबों से सीखना पड़े, लेकिन एमएम रब्बानी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए यह इतिहास उनकी यूनिफॉर्म और स्कूल जीवन का रोज का हिस्सा है. गांधी टोपी का महत्व सिर्फ महात्मा गांधी के व्यक्तित्व तक ही सीमित नहीं था; यह अहिंसा, सच्चाई, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, सादगी और देशभक्ति की प्रतीक के तौर पर भी मशहूर हुई थी.

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