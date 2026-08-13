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दिल्ली के दिल 'कनॉट प्लेस' में आन-बान-शान से लहरा रहा देश का गौरव, जानिए 207 फीट ऊंचे विशाल तिरंगे की पूरी कहानी

कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में स्थापित यह विशाल ध्वजदंड राष्ट्रीय स्वाभिमान का केंद्र, स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना भी है.

स्वतंत्रता दिवस विशेष
स्वतंत्रता दिवस विशेष (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 7:24 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व करीब आते ही पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंग चुका है. एक तरफ जहां 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत हर गली, मोहल्ले, मकानों व दुकानों की छतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली के केंद्र कनॉट प्लेस (राजीव चौक) स्थित सेंट्रल पार्क में लगा विशालकाय 'मोन्युमेंटल नेशनल फ्लैग' अपनी पूरी आन-बान व शान के साथ फहरा रहा है. दूर से ही हवा में लहराते इस तिरंगे को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और मन प्रफुल्लित हो उठता है. ये तिरंगा देश का पहला सबसे पड़ा तिरंगा है. आइए जानते हैं तिरंगे की पूरी कहानी.

वर्ष 2014 में जब कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में यह तिरंगा फहराया गया था, तब यह पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज था. 7 मार्च 2014 को फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित इस 207 फीट ऊंचे ध्वजदंड (मोन्युमेंटल फ्लैगपोल) को तत्कालीन सांसद व संस्था के अध्यक्ष नवीन जिंदल, उपाध्यक्ष शालू जिंदल व एनडीएमसी (एनडीएमसी) के तत्कालीन अध्यक्ष जलज श्रीवास्तव (आईएएस) की मौजूदगी में देश को समर्पित किया गया था. हालांकि वर्तमान में देश के अन्य हिस्सों में इससे भी विशाल तिरंगे स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन यह भव्य ध्वज आज भी दिल्ली-एनसीआर का सबसे बड़ा तिरंगा होने का गौरव समेटे हुए है.

कनॉट प्लेस में 207 फीट ऊंचा सबसे विशाल तिरंगा (ETV Bharat)

इंजीनियरिंग की अनोखी मिसाल व भव्य विशेषताएं:

कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में स्थापित यह विशाल ध्वजदंड केवल राष्ट्रीय स्वाभिमान का केंद्र ही नहीं, बल्कि स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना भी है. पार्क में आने वाले पर्यटकों व आम लोगों के लिए अलग-अलग शिलापट्टियों व बोर्ड पर इस राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं अंकित की गई हैं, जिसे पढ़कर लोग गर्व महसूस करते हैं. यह विशाल ध्वजदंड 207 फीट ऊंचा है और इसका कुल वजन 18 टन है. इसका व्यास 4.5 फीट है तथा इसे मजबूत हाई-टेंशन स्टील से तैयार किया गया है.

207 फीट ऊंचा व देश का पहला सबसे विशाल तिरंगा
207 फीट ऊंचा व देश का पहला सबसे विशाल तिरंगा (ETV Bharat)

ध्वज का आकार व कपड़ा: इस ध्वजदंड पर लहराने वाले विशाल तिरंगे का आकार 90 X 60 फीट है. इसे विशेष पॉलिएस्टर सिल्क से तैयार किया गया है.

24 घंटे फहराने की व्यवस्था: यह तिरंगा दिन और रात लगातार 24 घंटे सेंट्रल पार्क के आसमान में फहराता रहता है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है.

तिरंगा फहराने की प्रक्रिया: 'वर्दी का सम्मान' संस्था के सदस्य गिरजेश पांडेय ने बताया कि इस विशालकाय तिरंगे को पोल पर ऊपर चढ़ाने के लिए कम से कम 7 से 8 लोगों की जरूरत होती है. इसे विशेष मशीन की मदद से ऊपर चढ़ाया जाता है. जब यह हवा में लहराता है, तो दृश्य बेहद मनमोहक होता है.

तिरंगे से जुड़े कुछ ऐतिहासिक व दिलचस्प तथ्य
तिरंगे से जुड़े कुछ ऐतिहासिक व दिलचस्प तथ्य (ETV Bharat)

आईआईटी दिल्ली का तकनीकी सहयोग व रीसाइक्लिंग की अनूठी पहल:

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 11 जुलाई को इस विशालकाय तिरंगे को बदलकर नया ध्वज लगाया गया. इस राष्ट्रीय ध्वज की देखरेख व निर्माण का जिम्मा 'वर्दी का सम्मान' संस्था संभाल रही है. कारगिल युद्ध और 'ऑपरेशन कोकरी' जैसे ऐतिहासिक सैन्य अभियानों का हिस्सा रहे सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली इस संस्था को चला रहे हैं.

सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली
सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली (ETV Bharat)

तिरंगे के निर्माण और मजबूती में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर बिपिन कुमार का महत्वपूर्ण योगदान है. सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली ने बताया कि तिरंगे को मजबूत व टिकाऊ बनाने के लिए नए धागे से बनाया जाता है. सबसे खास बात यह है कि जब कनॉट प्लेस या देश में अन्य जगहों पर लगे विशाल तिरंगे पुराने या क्षतिग्रस्त होने लगते हैं तो इसे पूरे सम्मान के साथ उतारकर रीसायकल किया जाता है. इसके कपड़े से छोटे-छोटे तिरंगे बनाकर 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत वितरित किए जाते हैं. रिसायकिलिंग के दौरान नया धागा भी प्रयोग किया जाता है, जिससे तिरंगा मजबूत रहे. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी संस्था द्वारा दिल्ली, कारगिल, मणिपुर, फरीदकोट, कुरुक्षेत्र सहित देश के विभिन्न राज्यों व शहरों में विशाल आकार के तिरंगे लगाए गए हैं. इसके साथ ही छोटे तिरंगे वितरित किए गए हैं.

राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, नियम व गौरवशाली तथ्य: कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में लगे शिलापट्टों व बोर्ड्स पर आने वाले नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, इसके महत्व व नियमों से भी जागरूक किया जाता है. राष्ट्रीय ध्वज में तीन समान पट्टियां हैं. ऊपर केसरिया (शक्ति, साहस व त्याग), बीच में सफेद (शांति व सत्य) और नीचे हरा (समृद्धि, हरियाली, आशा व उमंग) रंग है. सफेद पट्टी के मध्य में गहरा नीला अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं, जो देश की सतत प्रगति व असीम सीमाओं को दर्शाती हैं. झंडे का आकार आयताकार है और इसका अनुपात 3:2 है. इसे 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था.

207 फीट ऊंचे व देश के पहले सबसे विशाल तिरंगे का बारे में जानकारी
207 फीट ऊंचे व देश के पहले सबसे विशाल तिरंगे का बारे में जानकारी (ETV Bharat)

ध्वज संहिता के प्रमुख नियम:

सामान्य तौर पर ध्वज को सूर्योदय के समय फहराना व सूर्यास्त पर उतारना चाहिए, लेकिन अब नागरिक 365 दिन अपने घर, दुकान या कार्यालय पर तिरंगा फहरा सकते हैं.ध्वज की आकृति को परिधानों पर उकेरा जा सकता है, लेकिन कमर से निचले हिस्से के वस्त्रों या अंडरगारमेंट्स पर नहीं. राष्ट्रीय ध्वज पर कोई अक्षर या आकृति नहीं बनाई जानी चाहिए. फटा या मैला-कुचैला ध्वज फहराना वर्जित है. यदि ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसे गरिमापूर्ण तरीके से एकांत में बंद स्थान पर जलाकर पूरी तरह नष्ट करना चाहिए. यावसायिक लाभ या विज्ञापन के लिए ध्वज का प्रयोग कानूनन अपराध है.

207 फीट ऊंचे व देश के पहले सबसे विशाल तिरंगे का बारे में जानकारी
207 फीट ऊंचे व देश के पहले सबसे विशाल तिरंगे का बारे में जानकारी (ETV Bharat)

ध्वज वंदना और इसके रचयिता का इतिहास:

कनॉट प्लेस में लगा यह ध्वजस्थल हमें अमर देशभक्ति गीत "विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा" की याद भी दिलाता है. इस अमर ध्वज गीत की रचना श्याम लाल गुप्त 'पार्षद' ने की थी. उनका जन्म 9 सितंबर 1896 को और निधन 10 अगस्त 1977 को हुआ था. श्याम लाल गुप्त को 1924 में ध्वज वंदना लिखने की प्रेरणा मिली थी. जब उन्होंने पहला ड्राफ्ट लिखा तो उसकी भाषा कठिन थी. सिद्ध पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह पर उन्होंने सरल भाषा में इसकी रचना की.

यह गीत पहली बार कानपुर की एक हिक पत्रिका 'प्रताप' में छपा और देखते ही देखते स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य गान बन गया. आजादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें इस अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया था. 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर कनॉट प्लेस का यह विशाल तिरंगा पूरे देश को एकजुटता, बलिदान और सतत प्रगति की प्रेरणा दे रहा है.

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