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भारत को महाशक्ति बनाने के लिए पीएम मोदी का 'सप्तधारा' विजन, जानें सात सूत्र क्या हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. ( Photo/ ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया और सात-आयामी विकास का विजन बताया. भारत को वैश्विक शक्ति केंद्र बनाने के लिए उन्होंने विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गति शक्ति, ग्रीन इकॉनमी और ब्लू इकॉनमी, और सॉफ्ट पावर की दिशा में काम करने पर जोर दिया.

राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को उभरते वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और ऐसी क्षमताएं विकसित करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ मुकाबला कर सकें.

पहला स्तंभ है - विनिर्माण शक्ति, लोगों को छोटे उत्पादों से लेकर बड़े पैमाने के उत्पादों तक पूरी वैल्यू चेन का देश में ही विकास करना होगा. इसके लिए भारत में ही घटकों (components) और संपूर्ण विनिर्माण से लेकर पूरी उत्पादन प्रक्रिया को संभालने की क्षमता का निर्माण करना जरूरी है. ऐसा करने से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर पाएगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विनिर्माण क्षेत्र में भारत को मिलने वाले अवसरों को नहीं गंवाना चाहिए. इसे हासिल करने के लिए, हमें तीन प्रमुख मापदंडों- टास्क, क्वालिटी और स्केल के आधार पर आगे बढ़ना होगा. इसके लिए, हमारे कारखाने प्रतिस्पर्धी, उत्पाद उपयोगकर्ता के अनुकूल, और पैकेजिंग वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए.

दूसरा स्तंभ है - कृषि और खाद्य प्रसंस्करण. पीएम मोदी ने भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक उपभोक्ताओं से जोड़कर खेत से निर्यात बाजार तक ले जाने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थों, बाजरे और अन्य स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित किया जाना चाहिए.

उन्होंने रासायनिक मुक्त कृषि उत्पादों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग पर भी जोर दिया और भारतीय कृषि उत्पादों से वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने का आह्वान किया, ताकि उन्हें विदेश में बड़े बाजार मिल सकें.

तीसरा स्तंभ है - प्रौद्योगिकी और नवाचार. इसके अंतर्गत पीएम मोदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाली नई सीमाओं के रूप में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, डेटा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों को रेखांकित किया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को उभरती हुई तकनीकों के लिए केवल एक बाजार बने रहने से आगे बढ़ना चाहिए और खुद को इनोवेशन के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहिए.

प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स और डेटा सेक्टर जैसे नए तकनीकी मोर्चों के तेजी से उभरने पर प्रकाश डाला और कहा कि उभरती तकनीकें देश के लिए नए अवसर पैदा करने के साथ-साथ नई चुनौतियां भी खड़ी कर रही हैं.

उन्होंने भारत के दृष्टिकोण में स्पष्ट बदलाव का आह्वान किया और कहा कि देश को केवल अन्य जगहों पर विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए एक उपभोक्ता बाजार नहीं बनना चाहिए. इसके बजाय, उसे अपनी खुद की क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए और नवाचार के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरना चाहिए.

चौथा स्तंभ है - गति शक्ति. पीएम मोदी ने भारत की विकास रणनीति के तहत अपने विजन में हाई-स्पीड कनेक्टिविटी पर जोर दिया. एक एकीकृत परिवहन नेटवर्क का आह्वान करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत के शहरों को हाई-स्पीड रेल से जोड़ा जाना चाहिए, जबकि लोगों और सामानों की आवाजाही को तेज करने के लिए देश को आधुनिक राजमार्गों, आंतरिक जलमार्गों, हवाई अड्डों और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स प्रणालियों की जरूरत है.