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केदारनाथ में स्वतंत्रता दिवस की धूम, 11,755 फीट की ऊंचाई पर ध्वजारोहण, बारिश ने बनाया 'मौसम'

रुद्रप्रयाग: समुद्र तल से करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में शुक्रवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया. बाबा केदार की नगरी में श्रद्धालुओं ने जहां पूरी श्रद्धा के साथ बाबा केदार के दर्शन किए, वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा हाथ में लेकर देशभक्ति का जज्बा भी प्रदर्शित किया. धाम में ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगान और भारत माता के जयकारों से वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो उठा.

बारिश और कोहरे के बीच भी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह नजर आया. तिरंगे के साथ श्रद्धालुओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयकारे लगाए. इस दौरान बाबा केदार की नगरी में आस्था और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. इस अवसर पर बदरी-केदार मंदिर समिति के सदस्य विनीत पोस्ती ने कहा स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और संकल्प का पर्व है. देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को मजबूत बनाने में प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए. विद्यालयों में प्रभात फेरियां और तिरंगा रैलियां निकाली गईं. विद्यार्थियों एवं आमजन ने भारत माता की जय, वंदे मातरम् और अमर शहीदों की जय के नारों से वातावरण को देशभक्ति से ओत-प्रोत कर दिया.

जिला कार्यालय में जिलाधिकारी ने किया ध्वजारोहण: स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम जिला कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ. पुलिस टुकड़ी ने राष्ट्रीय ध्वज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने विचार रखे तथा देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया.