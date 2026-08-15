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आजादी की रक्षा के साथ देश की एकता, सुरक्षा और समृद्धि बनाए रखने की जरूरत : मोहन भागवत

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फहराते हुए. ( ETV Bharat )

नागपुर : स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय नागपुर में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत द्वारा ध्वजारोहण किया गया. इस अवसर पर सरसंघचालक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्षों के त्याग से मिली आजादी को बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी है. 1857 से शुरू हुए स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए. मोहन भागवत ने कहा कि भारत को वर्षों के संघर्ष के बाद आजादी मिली है. इसलिए, यह हर भारतीय की ज़िम्मेदारी है कि वह उस आजादी को बनाए रखे जिसे बहुत बड़े त्याग से हासिल किया गया है. उन्होंने साफ किया कि आजादी का मतलब सिर्फ बाहरी ताकत और ढांचे से मुक्ति नहीं है, बल्कि देश को खुशहाल, समृद्ध और सुरक्षित बनाना नागरिकों की जिम्मेदारी है. आजादी बनाए रखना जिम्मेदारी - 1857 से शुरू हुए संघर्ष में कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी. भारत को कई वर्षों के त्याग और बलिदान के बाद स्वतंत्रता मिली. इसलिए, आजादी को बनाए रखना और उसे सुरक्षित रूप से अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है; आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी हमारी है. उन्होंने कहा कि आजादी हासिल करना जितना जरूरी था, उतने ही सही तरीके से आजादी हासिल करना भी जरूरी था. सावरकर के विचारों का जिक्र

इस दौरान भागवत ने विनायक दामोदर सावरकर के विचारों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में जो कुछ भी अच्छा, महान और शुभ है, उसे साकार किया जाना चाहिए और इसे हकीकत में बदलना भारतीयों की जिम्मेदारी है, यही सावरकर का विचार है. आजादी कोई आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण की शुरुआत है; या फिर इसने उस खालीपन को भरा है? तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि मूल्यों का प्रतीक

डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज में तीनों रंगों का महत्व स्पष्ट है; केसरिया रंग कड़ी मेहनत, ज्ञान, त्याग और बलिदान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि सफेद रंग शांति और शीतलता का प्रतीक है, जबकि हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है. इसलिए, उन्होंने कहा कि तिरंगा न केवल देश की पहचान का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्र के मूल्यों की याद भी दिलाता है.