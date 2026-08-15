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जम्मू-कश्मीर में देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, CM उमर ने परेड की सलामी ली

जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश के साथ मनाया गया. कश्मीर घाटी के सभी जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया.

Independence Day Celebrations Jammu-Kashmir CM Omar Abdullah hoists National flag and inspect parade
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान परेड की सलामी ली. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 4:36 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की. सीएम उमर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता परेड की सलामी ली. इस दौरान उन्हें औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस दौरान एक हेलीकॉप्टर ने दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्टेडियम के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं.

पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए. प्रशासन और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी समारोह में मौजूद थे.

कश्मीर घाटी के सभी जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने बारामूला में परेड की सलामी ली, जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने अनंतनाग में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की. अन्य जिलों में, वहां के डिप्टी कमिश्नरों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली.

घाटी में स्वतंत्रता दिवस के सभी आधिकारिक समारोह वाली जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, ताकि शांति से समारोह हो सके. इसके लिए समारोह स्थलों के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे. हालांकि, लोगों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था. मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बिना किसी बाधा के चलती रही.

सीएम उमर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी
बाद में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों को सम्मान देने के लिए श्रीनगर के बलिदान स्तंभ पर फूल चढ़ाए. आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने स्मारक पर फूल चढ़ाए और देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा.

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, कश्मीर के संभागीय कमिश्नर अंशुल गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे.

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