जम्मू-कश्मीर में देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, CM उमर ने परेड की सलामी ली
जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश के साथ मनाया गया. कश्मीर घाटी के सभी जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया.
Published : August 15, 2026 at 4:36 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की. सीएम उमर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता परेड की सलामी ली. इस दौरान उन्हें औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस दौरान एक हेलीकॉप्टर ने दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्टेडियम के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं.
पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए. प्रशासन और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी समारोह में मौजूद थे.
#WATCH | J&K Chief Minister Omar Abdullah hoists the National Flag in Srinagar on the occasion of 80th Independence Day pic.twitter.com/OIgyrys8H8— ANI (@ANI) August 15, 2026
कश्मीर घाटी के सभी जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने बारामूला में परेड की सलामी ली, जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने अनंतनाग में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की. अन्य जिलों में, वहां के डिप्टी कमिश्नरों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली.
Srinagar, Jammu and Kashmir: On the occasion of the 80th Independence Day, Chief Minister Omar Abdullah says, " ...when i look across the border and across the line of control (loc) today at their prevailing conditions, i realize that the decision taken by our leaders for us 80… pic.twitter.com/d53o0IX4Ir— IANS (@ians_india) August 15, 2026
घाटी में स्वतंत्रता दिवस के सभी आधिकारिक समारोह वाली जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, ताकि शांति से समारोह हो सके. इसके लिए समारोह स्थलों के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे. हालांकि, लोगों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था. मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बिना किसी बाधा के चलती रही.
Srinagar, Jammu and Kashmir: On the occasion of the 80th Independence Day, Chief Minister Omar Abdullah says, " ...today, we pay tribute to all those who laid down their lives for the freedom of our country. today is a day of happiness and remembrance as well..." pic.twitter.com/zKSyYQGhgR— IANS (@ians_india) August 15, 2026
सीएम उमर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी
बाद में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों को सम्मान देने के लिए श्रीनगर के बलिदान स्तंभ पर फूल चढ़ाए. आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने स्मारक पर फूल चढ़ाए और देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा.
जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, कश्मीर के संभागीय कमिश्नर अंशुल गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे.
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