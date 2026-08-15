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जम्मू-कश्मीर में देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, CM उमर ने परेड की सलामी ली

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान परेड की सलामी ली. ( ANI )