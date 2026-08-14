स्वतंत्रता दिवस 2026: आधी रात को निकलेगी 'वूमेन बुलेट राइडर्स' रैली, महिलाएं देंगी सुरक्षा और आजादी का बड़ा संदेश
80वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केरल, राष्ट्रीय एकता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले दो बड़े आयोजनों का गवाह बनने जा रहा है.
Published : August 14, 2026 at 2:25 PM IST
तिरुवनंतपुरम: भारत जब अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब केरल राष्ट्रीय एकता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले दो बड़े आयोजनों का गवाह बनने जा रहा है. कोझिकोड में 10,000 गायकों की मौजूदगी में एक मेगा म्यूजिकल प्रोग्राम होगा, जिसका मकसद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराना है. वहीं, राजधानी तिरुवनंतपुरम में आधी रात को महिलाओं का एक बड़ा जमावड़ा होगा. इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य आम जनता की बड़ी भागीदारी के जरिए समाज को एक मजबूत संदेश देना है.
तिरुवनंतपुरम में राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग 'रिसर्ज: सेफ वूमेन सेफ केरल' नाम से महिलाओं का एक विशाल जमावड़ा आयोजित कर रहा है. मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जो 14 अगस्त की रात 9:30 बजे से 1 अगस्त की रात 1:00 बजे तक चलेगा. यूनिवर्सिटी कॉलेज जंक्शन से आयुर्वेद कॉलेज जंक्शन तक फैले इस कार्यक्रम में 'रिसर्ज' शब्द के जरिए पुनरुत्थान और नए जीवन की सोच को दर्शाया गया है.
आयोजन का उद्देश्य
केरल महिला साक्षरता, शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी के मामले में देश में सबसे आगे है, फिर भी रात में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. आईटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में रात की पाली में काम करने वाली या शिक्षा और इलाज के लिए यात्रा करने वाली हजारों महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, इस पहल का उद्देश्य समाज को यह अहसास कराना है कि रात में भी सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं का पूरा अधिकार है.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री बिंदु कृष्णा ने कहा कि यह आयोजन महिलाओं द्वारा डर की सीमाओं को पार कर अपनी जगह वापस पाने का प्रतीक है, जो यह मुख्य संदेश देता है कि रात पर भी आजादी का उतना ही हक है जितना कि दिन पर.
कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियां
रात के कार्यक्रमों की शुरुआत 'वूमेन बुलेट राइडर्स' की रैली से होगी. इसके बाद 'शी साइकलिंग' ग्रुप की 25 सदस्यों द्वारा साइकिल रैली, 'टीम पूजप्पुरा' की 40 लड़कियों द्वारा स्केटिंग और 40 लड़कियों द्वारा कलरीपायट्टु (पारंपरिक युद्ध कला) का प्रदर्शन किया जाएगा. केरल पुलिस महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा (Self-defense) प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगी.
इस कार्यक्रम में 'इंडियन एयर फोर्स फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन' द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल, एक ओपन जुम्बा सेशन, महिलाओं के विचार लिखने के लिए 'वॉल ऑफ फ्रीडम' और महिला कलाकारों व कॉलेज की छात्राओं द्वारा नृत्य, संगीत और कविता पाठ सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे. इसके अलावा, कार्यक्रम के दौरान 30 महिला उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी.
'केरल देश के लिए गा रहा' कार्यक्रम का आयोजन
तिरुवनंतपुरम की संस्था 'पाट्टिनते कूट्टुकार' द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम का नाम 'केरलम पाडुन्नु देशत्तिनायी' (केरल देश के लिए गा रहा है) रखा गया है. यह कार्यक्रम कोझिकोड बीच के फ्रीडम स्क्वायर पर होगा. केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी इस भव्य संगीत कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. जहां 10,000 गायक भारत के नक्शे के आकार में खड़े होकर देशभक्ति के गीत गाएंगे.
संस्था के महासचिव पनाचाझमूडु शाहजहां और मुख्य समन्वयक नयास इलियास के अनुसार, यह विशाल गायक मंडली अपनी आठ मिनट की प्रस्तुति के दौरान राष्ट्रगान 'जन गण मन' और प्रसिद्ध देशभक्ति गीत 'सारे जहां से अच्छा' गाएगी. इसके बाद, एक 20 सदस्यीय टीम मंच पर 'वंदे मातरम' की प्रस्तुति देगी, जिसके बाद 30 मिनट का 'स्वातंत्र्य समर संगमम' कार्यक्रम होगा. डॉ. बी. वेणुगोपाल नायर की देखरेख में इस कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां छह महीने पहले ही शुरू हो गई थीं.
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