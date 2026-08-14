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स्वतंत्रता दिवस 2026: आधी रात को निकलेगी 'वूमेन बुलेट राइडर्स' रैली, महिलाएं देंगी सुरक्षा और आजादी का बड़ा संदेश

सशस्त्र सीमा बल के जवान पटना में स्वतंत्रता दिवस से पहले 14 अगस्त, 2026 को 'तिरंगा यात्रा' में हिस्सा लेते हुए. ( PTI )