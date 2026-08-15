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कांकेर में सरेंडर नक्सलियों ने लहराया तिरंगा, बस्तर और छत्तीसगढ़ की खुशहाली का लिया प्रण

मुल्ला कैंप में आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा तिरंगा लहराकर आजादी का पर्व मनाना आज के दिन को यादगार बना गया.

INDEPENDENCE DAY 2026
कांकेर में सरेंडर नक्सलियों ने लहराया तिरंगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
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कांकेर: पूरे जिले में स्वतंत्रता दिवस का पर्व देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा. जिला मुख्यालय स्थित शासकीय नरहरदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में जिला स्तरीय मुख्य समारोह आयोजित हुया. समारोह के मुख्य अतिथि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा रहे. टंकराम वर्मा ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली.

मुख्यधारा में लौटे आत्मसमर्पित नक्सलियों ने मनाया आजादी का पर्व

कांकेर में इस बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न उस समय और खास हो गया, जब कभी बंदूक के साये में रहने वाले और तिरंगे का विरोध करने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पुलिस जवानों के साथ मिलकर आजादी का पर्व मनाया. कांकेर के मुल्ला कैंप में 27 आत्मसमर्पित नक्सली स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए. उन्होंने पुलिस जवानों के साथ ध्वजारोहण में हिस्सा लिया और देश की आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी. कभी नक्सलवाद के रास्ते पर चलने वाले इन लोगों का तिरंगे के नीचे खड़े होकर स्वतंत्रता दिवस मनाना मुख्यधारा में लौटने की तस्वीर पेश करता नजर आया. कांकेर मुख्यालय में एक ओर जहां देश की आजादी की 80वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई, वहीं दूसरी ओर नक्सलवाद से प्रभावित रहे उत्तर बस्तर कांकेर के मुल्ला कैंप में आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा तिरंगा फहराकर आजादी का पर्व मनाना इस दिन को और यादगार बना दिया.

कांकेर में सरेंडर नक्सलियों ने लहराया तिरंगा (ETV Bharat)
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कांकेर में सरेंडर नक्सलियों ने लहराया तिरंगा (ETV Bharat)

सीएम का संदेश पढ़कर सुनाया

झंडा वंदन के बाद मंत्री टंकराम वर्मा ने मुख्यमंत्री के संदेश लोगों को पढ़कर सुनाया. स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ को लेकर नरहरदेव स्कूल मैदान को आकर्षक ढंग से सजाया गया. ध्वजारोहण के बाद पुलिस, वन विभाग, नगर सेना और एनसीसी कैडेट्स ने शानदार मार्चपास्ट किया. वहीं, स्कूली छात्रों ने देशभक्ति गीतों पर आकर्षक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुती देकर समारोह में देशभक्ति का रंग भर दिया. समारोह के दौरान जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. मंत्री ने कहा कि अगर कोई अपना काम इमानदारी से करने लगे तो राज्य और देश का विकास तीन गुना तेजी से होने लगेगा.

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कांकेर में सरेंडर नक्सलियों ने लहराया तिरंगा (ETV Bharat)
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कांकेर में सरेंडर नक्सलियों ने लहराया तिरंगा (ETV Bharat)


साइबर क्राइम से आजादी का संदेश

स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा शुरू किए गए 'साइबर जागृति अभियान' को भी जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया. मुख्य अतिथि टंकराम वर्मा ने स्वयं साइबर जागरूकता को लेकर सेल्फी ली और लोगों से भी साइबर अपराध के प्रति जागरूक रहने तथा अभियान से जुड़कर सेल्फी लेने की अपील की.


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