अंग्रेजों ने घर जलाया.. घोड़े से बांधकर घसीटा.. फिर भी कम नहीं हुआ 'भुल्लर बाबू' का हौसला
वैशाली के महान स्वतंत्रता सेनानी भुल्लर ठाकुर को अंग्रेजों ने तरह-तरह की यातनाएं दीं, लेकिन फिर भी उनका देशप्रेम कम नहीं हुआ. रिपोर्ट- अमरेश कुमार
Published : August 15, 2026 at 6:50 AM IST
वैशाली : स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय युगेश्वर प्रसाद ठाकुर उर्फ भुल्लर ठाकुर एक ऐसे शख्स थे, जिन्हें याद कर आज भी वैशाली जिले और पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के लोग गर्व की अनुभूति करते हैं. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों से बगावत करने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष पद लेने को तैयार नहीं था, तब कम शिक्षित होने के बावजूद बिहार के वैशाली जिले के वीर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय युगेश्वर प्रसाद ठाकुर उर्फ भुल्लर बाबू ने यह जोखिम उठाने की हिम्मत दिखाई. उनकी इस निर्भीकता से प्रभावित होकर उन्हें सर्वसम्मति से लालगंज ब्लॉक का अध्यक्ष चुना गया था.
वैशाली के स्वतंत्रता सेनानी भुल्लर ठाकुर : स्वतंत्रता सेनानी भुल्लर ठाकुर के परिजन राजेश कुमार और अमित कुमार बताते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में जब अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में आजादी की अलख जल रही थी, उस समय अंग्रेजों के तंत्र को कमजोर करने के उद्देश्य स्वर्गीय युगेश्वर प्रसाद ठाकुर उर्फ भुल्लर ठाकुर ने अजीतपुर बाजार स्थित डाकघर में आग लगा दी थी.
"इसमें अंग्रेजों के कई जरूरी कागजात जलकर राख हो गए. वहीं तुर्की और गोरौल स्टेशन पर भी अपने सैकड़ों युवा साथियों के साथ पहुंचकर रेल की पटरियों को उखाड़ दिया था. इससे रेल परिचालन ठप हो गया. इनके इस प्रकार की अंग्रेज विरोधी गतिविधियों से अंग्रेज काफी परेशान हो गए थे."- राजेश कुमार, स्वतंत्रता सेनानी भुल्लर ठाकुर के परिजन
जेल की दीवार फांदकर भागे : 1926 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया था. सात दिनों में वे जेल की दीवार फांद कर निकल गए थे. स्वर्गीय ललितेश्वर प्रसाद शाही ने अपनी पुस्तक 'बनते बिहार का साक्षी' में भी लिखा है, मेरे गांव से थोड़ा पूरब मानपुरा गांव के जुगेश्वर ठाकुर उर्फ भुल्लर ठाकुर और बीबीपुर गांव के प्रदीप नारायण वर्मा भी जेल गए थे. 1943 ईस्वी में भी अंग्रेजों ने उनके घर पर धावा बोल कर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें घोड़े में बांधकर घसीटते हुए लालगंज थाना पर ले गई.
घोड़े से बांधकर 2 KM तक घसीटा: फिर वहां से हाजीपुर जेल में बंद कर दिया गया. जेल में रहकर भी उनकी सक्रियता कम नहीं हुई. 1943 ई० में प्रदीप भगत और भुल्लर ठाकुर के साथ ललितेश्वर प्रसाद शाही ने लालगंज थाना का घेराव किया था. इसके कारण अंग्रेज सिपाहियों ने भुल्लर बाबू को घोड़े से बांध कर घोड़े को छोड़ दिया. घोड़ा लगभग दो किलोमीटर तक उनको घसीटते हुए भागता रहा.
"उसके बाद पुलिस ऑफिसर के निर्देश पर उन्हें लहूलुहान रूप में घोड़े पर लाद कर कटारु होते हुए हाजीपुर जेल ले जाया गया. इन पर पचास रुपये का जुर्माना लगाया गया था. भुल्लर बाबू जुर्माना नहीं देना चाहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके भाई ने जुर्माना भर कर उन्हें छुड़ा कर ले आए. साथ ही कई बार उन्हें नजरबन्द भी किया गया था."- अमित कुमार, स्वतंत्रता सेनानी भुल्लर ठाकुर के परिजन
कई बार गए जेल: इस तरह कितनी बार जेल गए और वहां की यातनाएं सहीं. उनके बहुत सारे क्रिया-कलाप उपलब्ध नहीं हैं. उसे खोज कर शोध की आवश्यकता है. देश की आजादी के बाद विरासत में उन्हें लम्बी-चौड़ी गृहस्थी भी मिली थी. संयुक्त परिवार था. इनकी पत्नी श्याम सुन्दर देवी कभी इन्हें समाज सेवा से विमुख होने को विवश नहीं किया.
त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति : स्व. भुल्लर ठाकुर की गणना उन गिने-चुने स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों में की जा सकती है, जिनके जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत सुख का त्याग कर समाज-हित में रहा है. स्वंत्रता संग्राम से मिली आजादी के बाद भी उन्होंने समाजिक हितों के लिए आजीवन संघर्ष जारी रखा. पिछड़े, कमजोर, पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील एवं क्रियाशील रहे.
तामपत्र देकर सम्मानित: उनका जीवन-पर्यंत समाज के लिए किया गया योगदान अमूल्य है. आजादी के 25 साल बीतने पर साल 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस वीर सेनानी भुल्लर ठाकुर को पटना में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में तामपत्र देकर सम्मानित किया था.
माता-पिता की तीसरी संतान : भुल्लर बाबू का हर संभव प्रयास निःस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना था, लेकिन कभी समाज से लेने की कोई आकांक्षा नहीं रखी. मालूम हो कि समाजसेवी युगेश्वर प्रसाद ठाकुर उर्फ भुल्लर ठाकुर का जन्म वैशाली जिले के पटेढी बेलसर प्रखंड के अन्तर्गत मानपुरा ग्राम में 25 जून, 1900 को हुआ था. इनके पिता का नाम स्व. नन्हू ठाकुर था. इनके चार भाई और एक बहन हैं. अपनी माता-पिता की ये तीसरी संतान थे.
मैट्रिक की परीक्षा छोड़नी पड़ी : स्व. भुल्लर ठाकुर की पढ़ाई-लिखाई गांव के स्कूल में ही सम्पन्न हुई. क्रांतिकारी गतिविधियों में संग्लन रहने के कारण इन्हें मैट्रिक की परीक्षा छोड़नी पड़ी. वे बचपन से ही स्वछंद प्रवृति एवं उन्मुक्त विचारो के थे. स्वभाव से खुद में खोए-खोए रहने के कारण साथियों ने इनका उपनाम 'भुल्लर' रख दिया था.
भुल्लर का निधन और शोधकार्य : इस महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय युगेश्वर प्रसाद ठाकुर उर्फ भुल्लर ठाकुर का निधन 3 जनवरी, 1984 को पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के मानपुरा गांव स्थित पैतृक आवास पर निधन हो गया. 07 नवंबर, 2021 को इतिहास दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति, बिहार इकाई के संगठन महासचिव एवं इतिहासकार शैलेश कुमार ने उनके पैतृक गांव मानपुरा व आस-पास के क्षेत्र में घूमकर वहां के लोगों से उनके बारे में जानकारियां प्राप्त की.
'स्व. भुल्लर ठाकुर स्मृति फाउंडेशन' की स्थापना : इतिहासकार डॉ. विद्या चौधरी ने उत्सुकता व्यक्त की. उन्होंने भी स्व. भुल्लर ठाकुर के रहन-सहन,उनके क्रिया-कलापों के विषय में इतिहास के कुछ विशिष्ट घटनाक्रमों पर विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता पर बल दिया. अब उनके परिवार के लोग भी जागृत हुए हैं. उनके महान कार्यों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं. उनकी पावन स्मृति को ताजा करने के लिए कुछ क्रिया-कलाप की ओर अग्रसर हुए हैं. इनके परिजनो के द्वारा 'स्व. भुल्लर ठाकुर स्मृति फाउंडेशन' की स्थापना की गयी है.
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