स्वतंत्रता दिवस पर 1,057 कर्मियों को वीरता व सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा
कुल 1,057 पुरस्कारों में से 301 पुरस्कार वीरता पदक, 92 पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 664 पुरस्कार सराहनीय सेवा पदक संबंधित हैं.
Published : August 14, 2026 at 2:07 PM IST
नई दिल्ली: पुलिस, अग्निशमन, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 1,057 कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस, 2026 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा. इसमें छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पुलिस के तीन पुलिस कर्मियों के नामों की घोषणा की गई है. इन्हें मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की.
छत्तीसगढ़ पुलिस के कॉन्स्टेबल स्वर्गीय नितेश एक्का और स्वर्गीय रमेश कोरेटी, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर स्वर्गीय सुनील कुमार को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया है. कुल 1,057 पुरस्कारों में से 301 पुरस्कार वीरता पदक, 92 पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 664 पुरस्कार सराहनीय सेवा पदक से संबंधित हैं.
कुल 301 वीरता पुरस्कारों में से ज़्यादातर पुरस्कार उन जवानों को दिए जा रहे हैं जिन्होंने बहादुरी का काम किया है. इनमें 197 जवान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों से, 51 जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से, 12 पूर्वोत्तर से और 41 जवान अन्य क्षेत्रों से हैं.
बहादुरी के लिए दिए जाने वाले 301 पदकों में से 272 पुलिस कर्मियों और 29 फायर सर्विस कर्मियों को 'मेडल फॉर गैलेंट्री' (GM) दिया गया है. यह पदक जान-माल की रक्षा करने, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में दिखाई गई असाधारण बहादुरी के लिए दिया जाता है. इसमें संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए जोखिम का आकलन किया जाता है.
बेहतरीन सेवा के लिए कुल 92 प्रेसिडेंट्स मेडल में से 83 पुलिस सेवा को, चार फायर सर्विस को, तीन सिविल डिफेंस और होम गार्ड सेवा को और दो सुधार सेवा (करेक्शनल सर्विस) को दिए गए हैं. सराहनीय सेवा के लिए 664 मेडल में से 606 पुलिस सेवा को, 28 फायर सर्विस को, 18 सिविल डिफेंस और होम गार्ड सेवा को और 12 सुधार सेवा को दिए गए हैं.
बेहतरीन सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स मेडल सेवा में खास और शानदार रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है, और सराहनीय सेवा के लिए मेडल ऐसी कीमती सेवा के लिए दिया जाता है जिसमें संसाधन और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना हो.