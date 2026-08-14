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स्वतंत्रता दिवस पर 1,057 कर्मियों को वीरता व सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: पुलिस, अग्निशमन, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 1,057 कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस, 2026 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा. इसमें छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पुलिस के तीन पुलिस कर्मियों के नामों की घोषणा की गई है. इन्हें मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की. छत्तीसगढ़ पुलिस के कॉन्स्टेबल स्वर्गीय नितेश एक्का और स्वर्गीय रमेश कोरेटी, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर स्वर्गीय सुनील कुमार को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया है. कुल 1,057 पुरस्कारों में से 301 पुरस्कार वीरता पदक, 92 पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 664 पुरस्कार सराहनीय सेवा पदक से संबंधित हैं. कुल 301 वीरता पुरस्कारों में से ज़्यादातर पुरस्कार उन जवानों को दिए जा रहे हैं जिन्होंने बहादुरी का काम किया है. इनमें 197 जवान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों से, 51 जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से, 12 पूर्वोत्तर से और 41 जवान अन्य क्षेत्रों से हैं.