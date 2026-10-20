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IND vs ZIM Womens T20 : भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने उतरी टीम इंडिया

रायपुर में टी20 मैच ( ETV BHARAT )

रायपुर:छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच टी20 सीरीज का रोमांच अपने चरम पर है. 16 और 18 अक्टूबर को खेले गए शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. तीसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

टॉस जीतकर भारत ने चुनी बल्लेबाजी तीसरे मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. अब भारतीय बल्लेबाजों पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी. टीम की कोशिश होगी कि शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बनाए जाएं और विकेट भी सुरक्षित रखे जाएं. पावरप्ले में अच्छी शुरुआत मिलने पर मध्यक्रम और फिनिशर्स के लिए बड़े स्कोर तक पहुंचने का रास्ता आसान हो सकता है.