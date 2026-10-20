IND vs ZIM Womens T20 : भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने उतरी टीम इंडिया
रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेला जा रहा है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 7:59 PM IST
रायपुर:छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच टी20 सीरीज का रोमांच अपने चरम पर है. 16 और 18 अक्टूबर को खेले गए शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. तीसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.
टॉस जीतकर भारत ने चुनी बल्लेबाजी
तीसरे मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. अब भारतीय बल्लेबाजों पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी. टीम की कोशिश होगी कि शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बनाए जाएं और विकेट भी सुरक्षित रखे जाएं. पावरप्ले में अच्छी शुरुआत मिलने पर मध्यक्रम और फिनिशर्स के लिए बड़े स्कोर तक पहुंचने का रास्ता आसान हो सकता है.
16 अक्टूबर को भारत ने चार विकेट से दर्ज की थी जीत
भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला 16 अक्टूबर को रायपुर में खेला गया था. इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 114 रन बनाए थे.लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए. एक समय भारत ने 19 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद दीप्ति शर्मा और डेब्यू कर रही निकी प्रसाद ने शानदार साझेदारी करके टीम को मुश्किल से बाहर निकाला. भारत ने 15.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया और चार विकेट से जीत दर्ज की.
18 अक्टूबर को भारत ने नौ विकेट से दी करारी शिकस्त
सीरीज का दूसरा मुकाबला 18 अक्टूबर को खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले मैच के मुकाबले और भी दमदार प्रदर्शन किया. जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 102 रन ही बना सकी. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय सलामी जोड़ी ने विपक्षी गेंदबाजों को कोई खास मौका नहीं दिया. शेफाली वर्मा ने महज 25 गेंदों में 55 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि स्मृति मंधाना ने 25 गेंदों पर नाबाद 47 रन बनाए. भारत ने सिर्फ 8.5 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली.
भारत की नजर क्लीन स्वीप पर
अब 20 अक्टूबर को दोनों टीमें सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में आमने-सामने हैं. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत की कोशिश लगातार तीसरी जीत दर्ज करने की होगी. भारतीय टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है, लेकिन तीसरे मैच में जीत हासिल करके वह जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ करना चाहेगी. दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज करके सम्मान के साथ सीरीज समाप्त करने की कोशिश करेगी.
पिछले दो मैचों से भारतीय टीम का बढ़ा आत्मविश्वास
पहले मुकाबले में चार विकेट और दूसरे मुकाबले में नौ विकेट से जीत हासिल करना भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है. पहले मैच में मुश्किल परिस्थिति से उबरकर जीत हासिल करना और दूसरे मैच में एकतरफा अंदाज में लक्ष्य का पीछा करना टीम के आत्मविश्वास के लिए अहम रहा है. जिम्बाब्वे के लिए भारतीय टीम की जीत की लय को रोकना बड़ी चुनौती होगी.