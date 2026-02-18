सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट का बदला फैसला, कहा- पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश...
यौन अपराध के मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक नजरिए में संवेदनशीलता लाने की जरूरत है.
Published : February 18, 2026 at 1:39 PM IST
सुमित सक्सेना
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी से एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाने को कहा है, जो यौन अपराध के मामलों से निपटने में जजों के दृष्टिकोण के लिए गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार करेगी.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ब्रेस्ट पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं है, बल्कि सिर्फ 'कपड़े उतारने के इरादे से गंभीर यौन हमला' है.
बेंच ने कहा, 'जो बातें कही गई हैं, उन्हें देखते हुए हम हाई कोर्ट के इस नतीजे से सहमत नहीं हो सकते कि आरोप सिर्फ रेप के अपराध की तैयारी के हैं, कोशिश के नहीं.'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक नजरिए में संवेदनशीलता लाने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं है कि न्यायपालिका के सदस्यों के नजरिए और साथ ही कोर्ट के कामों में भी संवेदनशीलता और समझदारी लाने और उसे बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है.'
बेंच ने भोपाल की एकेडमी से उसके डायरेक्टर, जस्टिस (रिटायर्ड) अनिरुद्ध बोस के जरिए 'यौन अपराध और दूसरे कमजोर मामलों के मामले में जजों और ज्यूडिशियल प्रोसेस में संवेदनशीलता लाने के लिए गाइडलाइंस बनाने' के मामले पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करने को कहा.
बेंच जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन वी अंजारिया भी शामिल थे, ने 10 फरवरी को पास किए गए एक ऑर्डर में कहा कि संवैधानिक न्यायालयों ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन अब तक की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला है.
मंगलवार शाम को अपलोड किए गए एक ऑर्डर में बेंच ने कहा, 'ऐसा होने पर हम इस स्टेज पर अलग-अलग संवैधानिक और कानूनी संस्थाओं द्वारा की गई इस तरह की पिछली कोशिशों, ऐसी कोशिशों के जमीनी नतीजों और इसी तरह के संवेदनशील मामलों में पीड़ितों और शिकायत करने वालों को होने वाली अलग-अलग समस्याओं की पूरी समझ के बिना, कोई भी गाइडलाइन बनाने की नई और बिना किसी गाइडलाइन के कोशिश करने में हिचकिचा रहे हैं.'
बेंच ने कहा कि इस तरह की कोशिश भी अलग-अलग डोमेन एक्सपर्ट्स की कीमती राय और सुझावों के बिना नहीं की जानी चाहिए, जो हमारे न्यायिक अनुभव में मुकदमे की कार्यवाही से अपने आप नहीं मिलते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमिटी पहले किए गए उपायों पर विचार करेगी, चाहे वे ज्यूडिशियल साइड से हों या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से.
इसके अलावा ऐसी पिछली कोशिशों और न्याय व्यवस्था में अलग-अलग हितधारकों के सामने आए अलग-अलग तरह के ऑन-ग्राउंड अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पूरी सिफारिशें तैयार करें. बेंच ने कहा, 'ये सिफारिशें 'यौन अपराध और कमजोर पीड़ितों, शिकायत करने वालों या गवाहों से जुड़े दूसरे संवेदनशील मामलों से निपटने में जजों और ज्यूडिशियल सिस्टम के अप्रोच के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस' के रूप में होंगी.'
बेंच ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ आपत्तिजनक शब्द और बातें हैं, जिनका इस्तेमाल आम तौर पर हमारे पीनल कानूनों के तहत अपराध माना जाता है, लेकिन हमारे समाज के लोग उन्हें लोकल बोलियों में खुलेआम बोलते हैं, ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसी बातों के आपत्तिजनक नेचर की साफ समझ नहीं है.
बेंच ने कहा, 'यह बहुत अच्छा होगा अगर कमिटी अपनी रिपोर्ट के हिस्से के तौर पर अलग-अलग भाषाओं से ऐसे शब्दों/भावों को पहचानकर इकट्ठा कर पाए, ताकि वे नजरअंदाज न हों, और शिकायत करने वालों/पीड़ितों को अपने साथ हुए ट्रॉमा के बारे में बेहतर और पूरी जानकारी देने का अधिकार मिले.'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमिटी को खुद को याद दिलाना चाहिए कि इन गाइडलाइंस का मुख्य फायदा पीड़ित/शिकायतकर्ता को मिलेगा, जिनमें से ज्यादातर बच्चे, कम उम्र की महिलाएं और समाज के कमजोर तबके के लोग हैं. इसलिए कमेटी यह पक्का करेगी कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस इस तरह से बनाई जाएं कि ऐसे लोग, चाहे उनका बैकग्राउंड और साधन कुछ भी हों, उन्हें आसानी से समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें.
बेंच ने कहा, 'इसके लिए हम सलाह देते हैं कि एक्सपर्ट्स की कमेटी, बेहतर होगा कि पूरी रिपोर्ट तैयार करे और किसी भी हाल में कम से कम ड्राफ्ट गाइडलाइंस, आम लोगों को समझने लायक आसान भाषा में तैयार करे, जिनके हितों की रक्षा गाइडलाइंस में की गई है.'
बेंच ने कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी को इस मामले में दूसरे एक्सपर्ट जैसे लिंग्विस्टिक्स एकेडेमिक्स, प्रॉसिक्यूटर्स, लिटिगेटर, सोशल साइंटिस्ट्स और काउंसलर्स की मदद लेने की आजादी होगी, जैसा उसे जरूरी लगे.