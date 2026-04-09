बांधवगढ़ पार करते ही बाघों को लग रहा मौत का करंट, मध्य प्रदेश के टाइगर्स पर बड़ा खतरा

बांधवगढ़ पार करते ही बाघों को लग रहा मौत का करंट, मध्य प्रदेश के टाइगर्स पर बड़ा खतरा
बिजली के तारों और शिकारियों के जाल में फंसकर लगातार हो रही बाघों की मौत, देखें अखिलेश शुक्ला की ये स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 2:35 PM IST
उमरिया/शहडोल : देश-दुनिया में अपने टाइगर्स के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पर एक कलंक लगने लगा है, ये कलंक है बाघों की लगातार होती मौतों का. इससे टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की साख को भी खासा नुकसान हुआ है. मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ जहां टाइगर्स की सबसे ज्यादा तादाद के लिए मशहूर है, तो वहीं अब सबसे ज्यादा मौतों के लिए बदनाम हो रहा है. सबसे चिंताजनक बात ये है कि बांधवगढ़ की सीमा पार करते ही बाघ 'इलेक्ट्रिक शॉक' का शिकार बन रहे हैं, और ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से टाइगर्स बेमौत मारे जा रहे हैं. लगातार बढ़ते इन मामलों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है.
बांधवगढ़ के बाहर जाते ही मौत का खतरा
हालिया घटनाओं ने टाइगर लवर्स के मन में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बांधवगढ़ के बाहर जाते ही बाघों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है? हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम उमरिया परियोजना के चंदिया परिक्षेत्र में 7 वर्षीय बाघिन का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला था. उमरिया वन विकास निगम के संभागीय प्रबंधक अमित पटौदी बताते हैं, '' चंदिया परिक्षेत्र में बाघ मृत मिला था, डॉग स्क्वाड की जांच में कुछ संदेहियों को हमने पकड़ा है, NTCA की गाइडलाइन के अनुसार शव का परीक्षण कर अवशेष को जलाया गया है, घटनास्थल से ही जीआई तार और खूंटी मिला है, प्रथम दृष्टया मामला बिजली से शिकार का ही लग रहा है.''
बाघों को कॉरिडोर में बिजली के जालों से खतरा
देखा जाए तो बांधवगढ़ बाघों का गढ़ है, और ये बात भी सच है कि बाघ को बांधकर नहीं रखा जा सकता. बाघ जंगल का राजा होता है और अपने मस्त मौला अंदाज में एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमता रहता है. कभी नई टेरिटरी की तलाश में या कभी शिकार की तलाश में टाइगर एक ही दिन में 10 से 20 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेते हैं. यही वजह है कि बांधवगढ़ के आसपास के जितने भी जिले हैं, वहां से होते हुए प्राकृतिक कॉरिडोर का इस्तेमाल करके ये बाघ एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व और यहां तक की दूसरे राज्यों में भी पहुंच जाते हैं. अगर शहडोल जिले की ही बात करें तो शहडोल जिला बाघों के लिए तो जंक्शन पॉइंट की तरह काम करता है. हालांकि, इन्हीं कॉरिडोर में बाघ खतरे में पड़ जाते हैं.
बांधवगढ़ सुरक्षित, अन्य वन्य मंडलों में प्रोटेक्शन की जरूरत
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, '' बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का जो कोर और बफर क्षेत्र है, वो बांधवगढ़ प्रबंधन द्वारा मैनेज किया जाता है. इसमें समस्त संसाधनों का सदुपयोग करते हुए दिन-रात गश्ती से वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि यह प्रोटेक्टेड एरिया है, इसमें नियम निर्देश भी काफी कड़े होते हैं, जिससे हमको सुरक्षा व्यवस्था में काफी मदद मिलती है, लेकिन यह स्थिति जो सामान्य वन मंडल है और जो राजस्व क्षेत्र उसमें थोड़ी भिन्न है. वहां पर इतने कड़े निर्देश नहीं है, वहां पर लगातार आम जनता का भी मूवमेंट बना रहता है, बहुत बड़ा क्षेत्र भी होता है, जिससे कि विद्युत सप्लाई भी होती है, फिर चाहे वह गांव में बिजली ले जाना हो खेतों में बिजली ले जाना हो. और कुछ असामाजिक तत्व इसका दुरुपयोग करते हैं, और जीआई वायर का उपयोग करके बिजली को खींच लेते हैं, और अपने खेतों में जंगल के किनारे हर्वीबोर के शिकार के लिए लगा देते हैं और इन्हीं में बाघ जैसे वन्य प्राणी भी फंस जाते हैं.
बाघों के कॉरिडोर की सुरक्षा क्यों जरूरी?
शहडोल-उमरिया के चारों ओर टाइगर रिजर्व लगे हुए हैं. छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व से होते हुए वन्य प्राणी बांधवगढ़ या फिर बांधवगढ़ से होते हुए छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में आते जाते हैं. इसके अलावा बांधवगढ़ से होते हुए शहडोल, अनूपपुर होते हुए डिंडोरी क्रॉस करके टाइगर मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंच जाते हैं. इसके अलावा सीधी जिले के संजय गांधी टाइगर रिजर्व में भी वन्य प्राणियों का आवागमन बांधवगढ़ शहडोल और फिर संजय गांधी टाइगर रिजर्व में होता रहता है. टाइगर्स व अन्य वन्य प्राणियों के मूवमेंट के चलते यहां बिजली का इस्तेमाल करने वाले शिकारी भी एक्टिव रहते हैं. ऐसे में इन प्राकृतिक कॉरिडोर को सुरक्षित बनाने की जरूरत है. अगर कॉरिडोर को सुरक्षित नहीं किया गया, तो बाघ भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, और ऐसे ही बिजली के करंट के शिकार होते रहेंगे.
टाइगर कॉरिडोर के साथ बांधवगढ़ का विस्तार जरूरी
पर्यावरण विद संजय पयासी कहते हैं, '' वक्त आ गया है कि बाघों के कॉरिडोर की सुरक्षा के साथ-साथ बांधवगढ़ का भी विस्तार किया जाए. एक टाइगर का एवरेज इलाका जो होता है वह 40 स्क्वायर किलोमीटर का होता है और बांधवगढ़ में ये 15 से 20 किलोमीटर तक सिमट गया है. अच्छी बात है कि बांधवगढ़ में टाइगर्स को शिकार आसान से अवेलेबल है, लेकिन जब कंजर्वेशन के इतने सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाघों की जनसंख्या बढ़ेगी. ऐसे में हमें नए जंगलों का अधिग्रहण करके टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में लाना होगा, क्योंकि बाघ अपनी मर्जी का मालिक होता है, उसे फेसिंग लगाकर कहीं पर रखेंगे या उसका आना-जाना बंद नहीं कर सकते हैं.''
संजय पयासी कहते हैं कि बांधवगढ़ का एरिया बाघों की संख्या के हिसाब से अब छोटा पड़ रहा है, 2022 की गणना में 165 बाघ गिने गए थे, जिसमें शावकों को नहीं गिना गया था, और अब 2026 आ चुका है. अंदाजा लगा सकते हैं कि बाघों की संख्या बढ़ी है, और यही वजह है की बाघ अब बांधवगढ़ के आसपास के निकटवर्ती जिलों में भी मूव करते रहते हैं. कहीं ना कहीं उन्हें एरिया नहीं मिल रहा है या तो एरिया की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं और आपसी टकराव भी बढ़ता है.
बिजली से मौत की घटनाओं को रोकन के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी
क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं, '' चाहे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो, सामान्य वन मंडल हो उमरिया परियोजना हो, सभी पूर्ण रूप से डेडीकेशन से कोशिश कर रहे हैं. इन घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है, इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत है. साथ ही वन विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों को भी सामने आना होगा, जैसे विद्युत विभाग है, राजस्व विभाग है, ग्राम पंचायत है, उनको भी अपने ग्रामीणों को जागरूक करने की जरूरत है. ग्रामीण इस तरह से विद्युत प्रवाह का दुरूपयोग ना करें इस दिशा में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लगातार प्रयास कर रहा है. बिजली करंट को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी.''
बांधवगढ़ के बाहर के जंगलों पर करना होगा फोकस
बांधवगढ़ के बाहर जो बाघों की बिजली के झटकों से मौत हो रही हैं, उसे लेकर क्षेत्र संचालक कहते हैं, '' बांधवगढ़ के बाहर कॉरिडोर में जो बाघ शिकार हो रहे हैं, उस दिशा में सामान्य वन मंडल से लगातार हम लोग कम्युनिकेशन में हैं. उन्हें भी अपने संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें भी अपने स्टाफ को ट्रेंड करने की जरूरत है, क्योंकि अब यह तो समझ में आ गया है कि बाघ केवल बांधवगढ़ में अब नहीं रहेगा. शहडोल में भी टाइर घूमेगा, उमरिया में भी घूमेगा और अनूपपुर के जंगलों में भी रहेगा. अब सभी को अपनी क्षमताओं का विकास करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यह सभी जिले बांधवगढ़ से लगे हुए हैं. इसके साथ ही बांधवगढ़ के आसपास के जिले जो भी हैं जैसे शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, सीधी, इन सभी जिलों को अवेयर रहने की जरूरत है क्योंकि यहां से कॉरिडोर लगते हैं.''
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बांधवगढ़ का क्या है इतिहास?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कुल 1536 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसे दो भागों में बांटा गया है, कोर जोन और बफर जोन. बांधवगढ़ के कोर जोन का क्षेत्रफल लगभग 716 वर्ग किलोमीटर है, जबकि बफर जोन का टोटल क्षेत्रफल लगभग 820 वर्ग किलोमीटर है. टाइगर रिजर्व को 1968 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था, तब इसका क्षेत्रफल मात्र 105 वर्ग किलोमीटर था, जिसे बाद में बढ़ाते-बढ़ाते 1536 वर्ग किलोमीटर किया गया है, लेकिन ये फिर भी छोटा पड़ने लगा है.