भीषण गर्मी में शेरों के लिए वॉटर कूलिंग सिस्टम, वन विभाग का जंगली जानवरों को राहत देने का फैसला
गुजरात के भावनगर में वन विभाग ने गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही जंगली जानवरों को राहत देने का फैसला किया है.
भावनगर: देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, गुजरात के भावनगर की बात करें तो बढ़ती गर्मी की वजह से यहां पानी जरूरत पैदा हो गई है. वन विभाग भी बहुत ज्यादा गर्मी में प्राकृतिक माहौल में रहने वाले जंगली जानवरों को राहत देने के लिए पानी का इंतजाम किया है.
गर्मी में शेरों के लिए पॉइंट बनाए जा रहे हैं
भावनगर जिले में पिछले तीन-चार दिनों से पारा चढ़ा हुआ है. यहां पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया है और गर्मी का एहसास करा रहा है. ऐसे समय में जब भावनगर जिला शेरों का नया ठिकाना बन गया है,वन विभाग ने बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से एहतियाती कदम उठाए हैं. भावनगर डीएफओ योगेश देसाई ने बताया कि भावनगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गर्मी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए 106 पीने के पानी के पॉइंट बनाए हैं, जबकि जिले में 118 शेर पंजिकृत हैं.
शेरों को गर्मी में ठंडा रखने के लिए बैग रखे गए
डीएफओ योगेश देसाई ने बताया कि 106 पीने के पानी के पॉइंट की सफाई कर दी गई है. इसके साथ ही, उनके आस-पास बैग भी रखे गए हैं ताकि शेर पानी वाले बैग लेकर ठंडा हो सकें. फिलहाल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है.
पानी के पॉइंट बढ़ाने का प्रपोजल
भावनगर जिले के अलग-अलग तालुकों में शेरों की संख्या रिकॉर्ड की गई है और उसी हिसाब से फॉरेस्ट एरिया में पानी के पॉइंट बनाए जा रहे हैं. DFO योगेश देसाई ने बताया कि, पानी के लिए 106 पॉइंट होते हैं. शेरों के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए दूसरे पॉइंट कैसे बढ़ाए जाएं और शेरों को गर्मी में राहत दी जाए इस पर काम हो रहा है.
