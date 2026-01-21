ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में Gen Z टाइगर-लेपर्ड हुए बेहद खूंखार, मानव-वन्यजीव संघर्ष का बदला स्वरूप, एक्सपर्ट्स ने बताए कारण

उत्तराखंड में मानव–वन्यजीव संघर्ष का बदलता स्वरूप बड़ी चिंता का विषय बन गया है. अब युवा बाघ, गुलदार सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं.

उत्तराखंड में युवा बाघ-गुलदार हुए सबसे खूंखार (PHOTO- ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 21, 2026 at 6:44 AM IST

Updated : January 21, 2026 at 7:05 AM IST

कैलाश सुयाल

रामनगर (नैनीताल): उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष का स्वरूप बीते कुछ वर्षों में तेजी से बदला है. जो घटनाएं पहले मुख्य रूप से बूढ़े या घायल बाघों और गुलदारों से जुड़ी मानी जाती थी, अब उनमें युवा बाघों की भूमिका सबसे ज्यादा सामने आ रही है. पिछले पांच सालों के आंकड़े बताते हैं कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में पकड़े गए ज्यादातर बाघ 3 से 7 वर्ष आयु वर्ग के युवा बाघ हैं. यह बदलाव न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जंगलों और इंसानी आबादी के बीच संतुलन लगातार बिगड़ रहा है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 1998 से लेकर 18 जनवरी 2026 तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और इसके आसपास के क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में 45 लोगों की जान जा चुकी है. यह आंकड़ा उत्तराखंड जैसे वन संपन्न राज्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले सालों में ऐसी घटनाओं की संख्या और बढ़ सकती हैं.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मुताबिक,

  • 2 जनवरी 2026 को रामनगर की 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला सखियां देवी की जान लेने वाले बाघ की उम्र 5 से 6 वर्ष थी.
  • रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले भलोन गांव में 5 जनवरी 2026 को 30 वर्षीय अभिमन्यु कुमार निवासी बिहार को निवाला बनाने वाले बाघ की उम्र 2 से 3 वर्ष थी.
  • 18 जनवरी 2026 को अज्ञात को रामनगर हल्द्वानी मार्ग गुलरसिद्ध के पास निवाला बनाने वाले बाघ को भी युवा बाघ बताया जा रहा है.

5 साल में 68 बाघों का रेस्क्यू: अगर केवल पिछले पांच वर्षों की बात करें तो तस्वीरें और भी गंभीर नजर आती हैं. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और इसके आसपास के क्षेत्र (जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडल शामिल हैं) से बड़ी संख्या में वन्यजीवों को रेस्क्यू किया गया है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. दुष्यंत शर्मा के अनुसार, बीते पांच वर्षों में उनके नेतृत्व में 68 बाघ, 40 गुलदार, 10 हाथी और 5 भालुओं को अलग-अलग परिस्थितियों में रेस्क्यू किया गया.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 27 सालों में 45 लोगों को बाघ ने बनाया निवाला. (PHOTO-ETV Bharat)

रेस्क्यू की अलग-अलग वजह: डॉ. दुष्यंत शर्मा बताते हैं कि इन सभी की रेस्क्यू की वजहें अलग-अलग थीं. कई वन्यजीव आबादी वाले इलाकों में भटककर पहुंच गए थे. कुछ मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में शामिल थे, जबकि कुछ घायल अवस्था में पाए गए. ऐसे मामलों में वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से इन जानवरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. उपचार के बाद कुछ वन्यजीवों को वापस जंगल में छोड़ा गया, जबकि कुछ को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किया गया. इनमें युवा वन्यजीवों की संख्या अच्छी खासी रही है.

अगर पिछले 15 वर्षों की बात करें तो उत्तराखंड से करीब 200 वन्यजीवों को विभिन्न कारणों से रेस्क्यू किया गया है. यह आंकड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि जंगलों और इंसानों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है. इस बदलते परिदृश्य को समझाने के लिए वन्यजीव विशेषज्ञ कई कारण गिनाते हैं.
- डॉ. दुष्यंत शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-

मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण: वरिष्ठ वन्यजीव विशेषज्ञ संजय छिम्वाल कहते हैं कि पहले आमतौर पर यह देखा जाता था कि जब बाघ या गुलदार बूढ़े हो जाते थे, तो वे शिकार करने में कमजोर पड़ जाते थे. चूंकि, बाघ एकांकी जीवन जीने वाला जानवर है. इसलिए उम्र बढ़ने के साथ उसके लिए जंगल के भीतर शिकार करना कठिन हो जाता है. ऐसे में आसान शिकार की तलाश में वह आबादी की ओर रुख करता है और कई बार इंसान पर हमला कर देता है.

इंसानों के लिए खतरा बने युवा बाघ (PHOTO-ETV Bharat)

पिछले कुछ वर्षों में यह धारणा बदल रही है. अब केवल बूढ़े नहीं, बल्कि युवा बाघ भी हमलावर हो रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह जंगलों पर बढ़ता दबाव है. जंगल सीमित हैं और बाघों की संख्या बढ़ रही है. बाघ अत्यंत टेरिटोरियल जानवर होता है और एक निश्चित क्षेत्र में ही रहना पसंद करता है.

जब किसी इलाके में बाघों की संख्या बढ़ जाती है, तो बड़े और ताकतवर बाघ अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और युवा बाघों को वहां से बाहर खदेड़ देते हैं. ऐसे में ये युवा बाघ, शिकार और नई टेरिटरी की तलाश में जंगल के बाहरी इलाकों या मानव आबादी के करीब पहुंच जाते हैं. जहां इंसान और बाघ आमने-सामने आते हैं, वहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है.
- संजय छिम्वाल, वरिष्ठ वन्यजीव विशेषज्ञ -

इंसानों पर हमले की पुनरावृत्ति का कारण: संजय छिम्वाल बताते हैं कि, कई मामलों में अचानक सामना होने पर बाघ हमला कर देता है. अगर किसी घटना में इंसान की मौत हो जाती है, तो कई बार बाघ इंसान को अपने भोजन का हिस्सा मान लेता है और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति करता (दोहराता) है.

ज्यादातर हमलों में युवा बाघों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की. (PHOTO-ETV Bharat)

कैरिंग कैपेसिटी चुनौती: उनका कहना है कि जंगलों की कैरिंग (Carrying) कैपेसिटी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है. एक सीमित क्षेत्र में बहुत अधिक बाघ नहीं रह सकते. यही वजह है कि दबाव बढ़ने पर युवा बाघ जंगल से बाहर निकलने लगते हैं. समाधान के तौर पर संजय छिम्वाल सुझाव देते हैं कि जिन क्षेत्रों में बाघों का घनत्व कम है, वहां इन युवा बाघों को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए. इसके साथ ही लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना भी बेहद जरूरी है.

इससे संबंधित कई मामलों में 5 सालो में 68 बाघों का रेस्क्यू किया गया. (PHOTO-ETV Bharat)

वन्यजीवों के लिए उपयोगी नहीं एकल प्रजाति के पौधे: संजय छिम्वाल पर्यावास सुधार पर भी जोर देते हैं. वो बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मैदानी और तराई क्षेत्रों में लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियों का अत्यधिक प्रसार हुआ है, जिससे घास के मैदान और प्राकृतिक चारा लगभग खत्म हो गया है. गांवों के आसपास के जंगलों में बड़े पैमाने पर यूकेलिप्टस और सागौन जैसे एकल प्रजाति के पौधरोपण किए गए हैं, जो वन्यजीवों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं हैं.

लोगों की जागरूकता की कमी के कारण भी बाघों का इंसानों से सामना हो रहा है. (PHOTO-ETV Bharat)

यदि घास के मैदान विकसित किए जाएं, फलदार और फूलदार पेड़ लगाए जाएं और पर्याप्त जल स्रोत, जैसे तालाब या कृत्रिम (Artificial) झीलें बनाई जाएं, तो जंगल के भीतर ही वन्यजीवों को भोजन और पानी मिल सकेगा. वर्षा जल संग्रहण के जरिए जंगलों को बेहतर हैबिटेट दिया जा सकता है, जिससे वन्यजीवों पर दबाव कम होगा और वो आबादी की ओर नहीं आएंगे.
- संजय छिम्वाल, वरिष्ठ वन्यजीव विशेषज्ञ -

वरिष्ठ वन्यजीव प्रेमी और विशेषज्ञ इमरान खान इस पूरे मुद्दे को वन्यजीवों के व्यवहार में आए बदलाव से जोड़कर देखते हैं. इमरान खान कहते हैं कि, टाइगर संभवतः सबसे अधिक अनुकूलन क्षमता रखने वाली बिल्ली प्रजाति का वन्यजीव है. वह बहुत तेजी से अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है. उनके अनुसार, पहले यह माना जाता था कि जब बूढ़े बाघ या गुलदार, युवा बाघों से टेरिटोरियल फाइट हार जाते हैं, तो वे परिधीय (Peripheral) इलाकों में चले जाते हैं. वहीं, मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को अंजाम देते हैं. लेकिन पिछले पांच वर्षों में एक बड़ा और चिंताजनक बदलाव सामने आया है. अब युवा बाघ भी बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं.

2015 के बाद से डिस्टर्बेंस फैक्टर कई गुना बढ़ गया है. सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव, रात में तेज लाइटें, लगातार बढ़ता शोर और इंसानी आवाजाही ने जंगलों को बुरी तरह प्रभावित किया है. कई जगहों पर जानवर सुरक्षित तरीके से सड़क पार भी नहीं कर पा रहे हैं.
- इमरान खान, वन्यजीव प्रेमी और विशेषज्ञ -

आबादी के पास पहुंच रहे शाकाहारी वन्यजीव: वन्यजीव प्रेमी और विशेषज्ञ इमरान खान कहते हैं कि,

शाकाहारी वन्यजीव जैसे हिरण और अन्य प्रजातियां सड़कों और आबादी वाले इलाकों के आसपास ज्यादा नजर आने लगी हैं. जहां शिकार पहुंचता है, वहीं शिकारी यानी बाघ भी पहुंचता है और यहीं से संघर्ष शुरू होता है.

युवा बाघों ने इस नए परिदृश्य के अनुसार खुद को पूरी तरह ढाल लिया है. यदि वो जंगल के कोर एरिया में सफलतापूर्वक शिकार नहीं कर पाते, तो वो परिधीय क्षेत्रों में रुकने लगते हैं. जहां उन्हें शिकार आसानी से मिल सके. इसी दौरान इंसानों से सामना होता है और हादसे होते हैं.
- इमरान खान, वन्यजीव प्रेमी और विशेषज्ञ -

जानें क्या है समाधान: समाधान पर बात करते हुए इमरान खान कहते हैं कि-

  • अब वक्त आ गया है, जब मानव गतिविधियों और विकास कार्यों पर नियंत्रण किया जाए.
  • जैसे बिजरानी, झिरना और अन्य सफारी जोनों की जिप्सी सफारी कैरिंग कैपेसिटी तय की जाती है, वैसे ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में सड़कों, ट्रैफिक और विकास की भी सीमा तय होनी चाहिए.
  • कॉर्बेट के आसपास की सड़कों जैसे रामनगर-पटकोट मार्ग, ढेला रोड और मोहान रोड पर सूर्यास्त के बाद वाहनों की आवाजाही को सीमित किया जाना चाहिए. इससे वन्यजीवों को सुरक्षित मूवमेंट का मौका मिलेगा और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं कम होंगी.

वन विभाग के कुमाऊं चीफ कंजर्वेटर डॉ. साकेत बडोला कहते हैं कि,

बाघ एक अत्यंत टेरिटोरियल जानवर है. उसे अपने जीवन के लिए एक सुरक्षित और स्थिर क्षेत्र चाहिए होता है. युवा बाघों पर नई टेरिटरी बनाने का दबाव होता है. वो या तो पुराने और कमजोर बाघों को रिप्लेस करते हैं या फिर नई टेरिटरी की तलाश में निकलते हैं.

इस प्रक्रिया के दौरान युवा बाघ अधिक आक्रामक हो जाते हैं. टेरिटरी, शिकार और प्रजनन से जुड़ा दबाव उन्हें मानव के लिए ज्यादा खतरनाक बना देता है. यही कारण है कि हाल के वर्षों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में युवा बाघों की संख्या बढ़ी है.
- डॉ. साकेत बडोला, चीफ कंजर्वेटर, कुमाऊं -

Last Updated : January 21, 2026 at 7:05 AM IST

