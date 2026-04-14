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सारंडा में नक्सलियों के बीच सरेंडर को लेकर बढ़ी हलचल, एक करोड़ का इनामी एक्टिव!

रांचीः झारखंड में सारंडा के रेड कॉरिडोर में हलचल मची हुई है. जंगल में पिछले दो साल से सुरक्षाबलों की घेराबंदी और अपने सबसे बड़े नेता स्वर्गीय किशन दा के पत्र के बाद नक्सली कैडरों में हथियार डालने के लिए खलबली मची हुई है. वहीं सुरक्षाबल जंगल में लगातार अपनी दबिश बढ़ा रहे हैं. संगठन का सबसे बड़ा नाम इनामी मिसिर बेसरा कभी भी सरेंडर कर सकता है.

हताश नक्सली, आईईडी बमों के सहारे!

पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र के बाद छतीसगढ़ से नक्सलियों के पूर्ण सफाए के बाद जनवरी महीने में एक साथ 17 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद झारखंड के सारंडा में डेरा डाले डाले नक्सली हताश हो चुके हैं. पिछले तीन महीने से सारंडा में नक्सलियों की चहलकदमी बंद पड़ी हुई है.

सुरक्षाबलों की घेराबंदी के कारण वे लगतार रनिंग कैंपों के जरिए जंगलों में भटक रहे हैं. जंगल में पूर्व से लगे करीब 400 से ज्यादा आईईडी बमों को सुरक्षबलों के द्वारा लगातार नष्ट किया जा रहा है. अब तक इन्ही बमों की वजह से 45 से 50 की संख्या में नक्सली सारंडा में अपने आपको सेफ रखे हुए थे. लेकिन अब ये घेराबंदी भी तबाह होने के कगार पर है. ऐसे में बड़े नक्सलियों से लेकर छोटे कैडर तक खौफ में हैं. वे जानते हैं कि अब बहुत ज्यादा दिन तक हथियार के बल पर संघर्ष करना मुश्किल है.

इनामी नक्सली मिसिर बेसरा (ETV Bharat)

कई गुट में बंटने की सूचना!

इसी बीच सूचना यह भी है कि सारंडा में झारखंड के लोकल कैडर और बाहरी कैडर के बीच ही आत्मसमर्पण को लेकर तनातनी शुरू हो गई है. झारखंड के नक्सली चाहते हैं कि वे हथियार डालकर मुख्यधारा में लौट जाएं, हथियार डालने पर कम से कम ओपन जेल में परिवार के साथ रहने का मौका तो मिल जाएगा लेकिन जंगल में तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस हर पल उनका पीछा कर रही है.

वहीं दूसरी तरफ राज्य के बाहर के नक्सली (मुख्यतः बंगाल के) वे चाहते हैं कि गुरिल्ला वार के जरिये संघर्ष को जारी रखा जाए. खुफिया रिपोर्ट बताती है कि नक्सलियों के बीच इन बातों को लेकर आपस में विवाद भी हो चुका है, जिसे बड़े नक्सलियों ने समझा बुझाकर शांत करवाया है.

मिसिर परिवार के भारी दबाव में

इसी बीच सूचना आई है कि सारंडा के रेड कॉरिडोर का आखिरी सबसे बड़ा चेहरा एक करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा भी सरेंडर को लेकर भारी दबाव में है. सूचना यह भी है कि मिसिर बेसरा ने अपने आपको संगठन से अलग-थलग कर लिया है. वह भी जंगल से निकल कर आत्मसमर्पण करना चाह रहा है.

क्यों दबाव में है मिसिर बेसरा

वर्तमान समय में मिसिर बेसरा झारखंड के रहने वाला एकमात्र ऐसा नक्सली है जिसपर एक करोड़ का इनाम है. आत्मसमर्पण को लेकर वर्तमान में बेसरा के भारी दबाब में रहने की दो बड़ी वजह है. पहला किशन दा और दूसरा उसका खुद का बेटा. हाल में ही एक नक्सल कैंप से सुरक्षाबलों को दो तरह के लेटर हाथ लगे, पहला पत्र बेसरा के बेटे का था, जिसमें मिसिर के बेटे ने अपने पिता से नक्सल जीवन त्याग कर घर लौटने की मार्मिक अपील की थी.

वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह नक्सलियों के थिंक टैंक मिसिर बेसरा के गुरु किशन दा की वो चिट्ठी जिसे उन्होंने अपनी मौत के 10 दिन पहले लिखी थी. नक्सलियों के थिंक टैंक किशन दा उर्फ प्रशांत बोस ने अपनी मौत से पहले रांची जेल से ही अपने साथियों को पत्र लिखा था.

इस पत्र के जरिए किशन दा ने अपने साथियों को यह बताया था कि वर्तमान समय में सशस्त्र संघर्ष असंभव सा है. ऐसे में उन्होंने इशारों-इशारों में अपने साथियों को आत्मसमर्पण के लिए मन बनाने को कहा था. किशन दा का लिखा आखिरी पत्र सुरक्षा बलों के हाथ लगा है.

कॉमरेड सागर यानी मिसिर बेसरा के नाम से लिखा था पत्र

झारखंड में अपने प्रवास के दौरान नक्सल नेता किशन दा ने सबसे ज्यादा समय पारसनाथ में बिताया. ये इलाका मिसिर का गृह इलाका था. ऐसे में किशन दा को बेसरा से बेहद लगाव था. नक्सल जानकार बताते हैं कि इसी लगाव की वजह से किशन दा ने कॉमरेड सागर को ही पत्र भेजा वो भी अपने मौत के दस दिन पहले.

इस पत्र में किशन दा ने बेसरा को सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने की मौजूदा नीति पर पुनर्विचार की सलाह दी थी. 20 मार्च 2026 को लिखे गए अपने पत्र के जरिए किशन दा ने कॉमरेड सागर को संबोधन किया था. कामरेड सागर यानी एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा.

किशन दा ने लिखा था कि उम्मीद है कि आप तो बड़े दिक्कत के साथ अंदर (यानी जंगल) मे दिन गुजारते होंगे. हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हुए किशन दा ने लिखा है यह बात सही है कि मौजूदा डोमेस्टिक सिचुएशन इट्स' वेरी कंपलेक्स एंड वेरी सीरियस इन डिस सिचुएशन. किशन दास के अनुसार हाल के दिनों में संगठन को भारी नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है.

किशन दा ने संगठन की स्थिति को "बेहद जटिल और गंभीर" करार देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वर्तमान घरेलू परिस्थितियों में सशस्त्र संघर्ष (आर्म्स स्ट्रगल) को आगे बढ़ाना लगभग असंभव होता जा रहा है. उन्होंने संगठन को भारी नुकसान का जिक्र किया, जहां हाल के पुलिस अभियानों ने माओवादियों की कमर तोड़ दी है. पत्र में किशन दा ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी परिस्थितियों में सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना व्यावहारिक और सही कदम होगा?

उन्होंने चेतावनी दी कि बिना हालात का गहन विश्लेषण किए आगे बढ़ना संगठन को और गहरे संकट में धकेल सकता है. यदि मौजूदा रणनीति पर अमल जारी रहा, तो कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा और हालात और उलझ जाएंगे. किशन दा का ये पत्र बेसरा के लिए एक इशारा है की वो आत्मसमर्पण कर दे

आत्मसमर्पण किया तो बेसरा को मिलेंगे एक करोड़