यूसीसी के बाद उत्तराखंड में मैरिज रजिस्ट्रेशन में हुई 24 गुना वृद्धि, 6 महीने में 3 लाख विवाह पंजीकरण
उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद शादी के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोत्तरी हुई है. यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 13, 2026 at 4:18 PM IST
देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य बना है. इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद आम लोगों में मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है. आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं, तो पुराने एक्ट के मुकाबले मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने वालों की प्रतिदिन की औसत संख्या में 24 गुना वृद्धि हुई है.
सीएम धामी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) लागू करने का संकल्प लिया था. भाजपा के सत्ता में आने पर सीएम धामी ने यह संकल्प पूरा किया. सीएम धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला किया. सभी औपचारिकताएं और राजनीतिक, कानून, संवैधानिक राय लेने के बाद उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से यूसीसी कानून लागू कर दिया गया.
भाजपा का कहना है कि, मुख्यमंत्री धामी का यह ऐतिहासिक फैसला सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समान अधिकारों की दिशा में उठाया गया साहसिक कदम है. यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप है और इसका उद्देश्य हर वर्ग या समुदाय के सभी नागरिकों, खास तौर से महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान प्रदान करना है.
यूसीसी में क्या है: विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे जुड़े मुद्दों को यूसीसी में शामिल किया गया है. इस कानून में जहां महिला और पुरुषों के लिए विवाह की उम्र निर्धारित कर दी गई है. वहीं, सभी धर्मों में तलाक और दूसरी प्रक्रिया के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं. इस कानून के लागू होने से महिलाओं को बहुविवाह और हलाला जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिली है.
यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य में मैरिज रजिस्टर कराने में खासी तेजी आई है. आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू होने बाद जुलाई 25 तक यानी 6 माह की अवधि में मैरिज रजिस्ट्रेशन की संख्या तीन लाख से अधिक पहुंच गई है. जबकि वर्ष 2010 में लागू पुराने एक्ट के तहत 26 जनवरी 2025 तक कुल 3 लाख 30 हजार 64 मैरिज रजिस्ट्रेशन हुए थे. प्रतिदिन का औसत देखा जाए तो पुराने एक्ट के अनुसार, प्रतिदिन मैरिज रजिस्ट्रेशन की औसत संख्या मात्र 67 थी, जो यूसीसी लागू होने बाद 1634 पहुंच गई है.
