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एक्शन में आयकर विभाग, पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के समर्थकों के सात ठिकानों पर छापेमारी

आयकर विभाग के अधिकारी सेथिल बालाजी के समर्थकों के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 7:08 PM IST

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करूर (तमिलनाडु): आयकर विभाग के अधिकारी आज सुबह से करूर में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के समर्थकों के सात ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं. करूर में 50 से ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी 15-15 की टीमों में तैनात हैं, इसलिए उम्मीद है कि रेड वाली जगहों की संख्या और बढ़ सकती है.

सेंथिल बालाजी के समर्थक एमसी शंकर आनंद के मालिकाना हक वाली 'शंकर आनंद इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड' का ऑफिस फोर्थ रोड, सेंगुंथपुरम, करूर में है. इसी सिलसिले में, पांच आयकर विभाग के अधिकारी आज सुबह करीब 11:00 बजे सरकारी सिविल वर्कर कॉन्ट्रैक्टर शंकर आनंद के ऑफिस पहुंचे और अचानक छापेमारी शुरू कर दी.

इसके अलावा, 'शंकर इंफ्रा' का एक और ऑफिस उसी इलाके में, थर्ड स्ट्रीट, सेंगुंथपुरम में है. इनकम टैक्स अधिकारी, हथियारबंद पुलिस सिक्योरिटी के साथ, अभी इस जगह पर छापेमारी कर रहे हैं. तलाशी ले रहे हैं. वहीं, पांच और आयकर विभाग के अधिकारी पलानीप्पा नगर में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में तलाशी शुरू की है, जहां शंकर आनंद का घर है. इन जगहों के अलावा, 'शक्ति मेस', जिसका मालिक सेंथिल बालाजी का एक और समर्थ कार्तिक है. यह करूर-कोयंबटूर रोड के पास थिरुक्कमपुलियूर इलाके में है. इनकम टैक्स अधिकारियों ने शक्ति मेस की जगह और कार्तिक के कोठाई नगर वाले घर, दोनों पर तलाशी शुरू कर दी है.

इसके अलावा, आयकर विभाग के अधिकारी अभी सात जगहों पर रेड कर रहे हैं, जिसमें कोयंबटूर रोड पर मौजूद कोंगू मेस और उसके मालिक सुब्रमणि का रायलूर वाला घर शामिल है. जिन जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी ये रेड कर रहे हैं, वहां सुरक्षा के लिए हथियारबंद पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं.

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सेंथिल बालाजी के समर्थक के यहां रेड
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