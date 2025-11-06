ETV Bharat / bharat

रेलवे का कमाऊ पूत है बिलासपुर रेल मंडल, दुर्घटना होने पर करोड़ों का होता है नुकसान, जानिए कोरबा लाइन कितनी जरुरी

15 हजार करोड़ का राजस्व : एसईसीएल ने बीते वर्ष में लगभग 170 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था. अकेले कोरबा जिले से रेलवे को 6 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी हुई थी. जबकि बिलासपुर रेल मंडल का संपूर्ण राजस्व लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का है. बिलासपुर रेल मंडल देश के रेलवे को सर्वाधिक राजस्व मिलता है. एसईसीएल से निर्बाध कोयला उपलब्ध होने पर सामान्य दिनों में अकेले कोरबा जिले से औसतन 45 रैक कोयले का डिस्पैच किया जाता है.

ट्रैक बाधित होने पर करोड़ों का नुकसान : यह कहना गलत नहीं होगा कि यह देश के रेलवे को सर्वाधिक राजस्व देने वाला रेलवे ट्रैक है. इस ट्रैक के बाधित होने पर करोड़ों का नुकसान होता है. हादसे वाले दिन भी ट्रैक बाधित रहा, जिससे रेलवे को करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान है. नुकसान के सटीक आंकड़ों के लिए ऑडिट का इंतजार किया जा रहा है. ट्रैक कितना महत्वपूर्ण है, इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि कोरबा के साथ ही बृजराज नगर के स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 100 रैक कोयला देश के अलग-अलग राज्यों को डिस्पैच किया जाता है.

कोरबा : बिलासपुर में गतौरा के पास दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के इतिहास का एक भीषण रेल हादसा हुआ. संपूर्ण जोन में पिछली बार एक पैसेंजर ट्रेन 1997 में चांपा में किसी हादसे का शिकार हुई थी. उसके बाद कोई भी पैसेंजर ट्रेन के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी. अब 27 साल बाद ऐसा हादसा हुआ है. आपको बता दें कि कोरबा से चांपा और फिर बिलासपुर तक चार लाइन बिछ चुकी है.

60 रैक प्रतिदिन कोल डिस्पैच की तैयारी : कोरबा का इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी अब 60 रैक कोयला प्रतिदिन डिस्पैच करने की है. लेकिन दुर्घटना वाले दिन कोरबा से 32 रैक कोयला ही डिस्पैच किया जा सका था. कोल साइडिंग में कोयला लदी मालगाड़ी तैयार थी. लेकिन ट्रैक ब्लॉक होने के कारण इन्हें डिस्पैच नहीं किया जा सका. दुर्घटना में जिन लोगों की जान गई वह दु:खद है, यह अपूरणीय क्षति है. इस नुकसान के साथ ही साथ रेलवे को भारी भरकम आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है

रेलवे को प्रत्येक रैक कोयला डिस्पैच करने के एवज में भारी भरकम राजस्व मिलता है. उदाहरण के तौर पर यदि कोरबा से एक रैक कोयला गुजरात या इसके आसपास के राज्यों में डिस्पैच किया जाए, तब भी एक रैक कोयले से ही लगभग 55 लाख रुपए का राजस्व रेलवे को मिलता है. यह लंबी दूरी की मालगाड़ी है, जो कोयला लेकर कोरबा से रवाना होती है. यदि कोरबा जिले के भीतर ही बालको जैसे प्लांट को कोयला डिस्पैच किया जाता है. तब भी प्रति रैक 8 से 10 लाख रुपए का राजस्व मिलता है.

रेल के पहिए जब थमने से नुकसान :कोरबा रेलवे स्टेशन के कमर्शियल इंस्पेक्टर मनिकृत भुजाल कहते हैं कि हादसे के बाद से परिस्थितियां पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है. किसी भी ट्रेन को रद्द करने या रिशेड्यूल करने का कोई भी आदेश फिलहाल नहीं दिया गया है. वर्तमान में कोरबा से औसतन 38 रैक कोयला प्रतिदिन डिस्पैच किया जा रहा है. यह कोयला महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों को डिस्पैच किया जाता है. जरूरत के आधार पर हमें जिस राज्य और गंतव्य तक कोयला भेजने का आदेश दिया जाता है. हम वहां के लिए कोयला डिस्पैच करते हैं.

जब कोयला की उपलब्धता ठीक-ठाक रहती है, मौसम ठीक रहता है तब 45 रैक कोयला डिस्पैच किया जाता है. हादसे वाले दिन 32 रैक कोयला डिस्पैच किया गया था. रेलवे की भाषा में हम कहते हैं कि जब भी रेलवे के पहिए थम जाते हैं,तब नुकसान उठाना पड़ता है. हादसे के बाद कुल कितने का नुकसान हुआ है, इसकी पूरी जानकारी के लिए ऑडिट रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना होगा- मनिकृत भुजाल, कमर्शियल इंस्पेक्टर, कोरबा रेलखंड, SECR

लागू है ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली : कोरबा में देश की दो सबसे बड़ी कोयला खदान हैं. प्रतिदिन यहां से औसतन 40 से 45 रैक कोयला मालगाड़ियों के जरिए डिस्पैच किया जाता है. ट्रैक काफी व्यस्त रहते हैं. कुछ समय पहले ही रेलवे स्टेशन कोरबा तक रेलवे की ओर से सिग्नलिंग प्रणाली को पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दिया गया है. अब ट्रेनों को मैन्युअल सिग्नल नहीं दिखाया जाता. ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली लागू होने के बाद ट्रेन में मौजूद लोको पायलट को ऑटो सिग्नल मिलते हैं. जो प्रत्येक 1 किलोमीटर में मौजूद रहते हैं. नए सिस्टम के बाद ट्रेनों को जिस तरह से परिचालित किया जाता है, उससे एक सिग्नल क्रॉस करने के बाद पीछे वाली ट्रेन को भी ग्रीन सिग्नल मिल जाता है. एक ट्रैक पर तीन ट्रेन चलते हैं. अब यह बेहद सामान्य बात है. जानकारों की माने तो ऑटो सिग्नल लागू होने के बाद एक ही ट्रैक पर चल रही दो ट्रेनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हुई है.





चांपा में 1997 में हुई थी दुर्घटना : बिलासपुर जोन मुख्यालय में मंगलवार को हुई ट्रेन दुर्घटना से पहले 1997 में अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस चांपा में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी. यह दुर्घटना 14 सितंबर 1997 को हुई थी. अहमदाबाद एक्सप्रेस बिलासपुर के रास्ते चांपा होकर हावड़ा के लिए गुजर रही थी. इसी बीच नैला-चांपा के बीच यह ट्रेन दुर्घटना की शिकार हो गई थी. इसके बाद से कोई भी ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में दुर्घटना का शिकार नहीं हुई है. मंगलवार को गेवरा रोड मेमू बिलासपुर लोकल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है. जिसमें केंद्रीय स्तर पर जांच के आदेश दिए गए हैं. दुर्घटना को लेकर कई तरह की बातें कहीं जा रही हैं. लेकिन वास्तव में किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई, इसकी जानकारी जांच पूरी हो जाने के बाद ही मिलेगी. मानवीय त्रुटि और ऑटो सिग्नल फेल होने की बात सामने आ रही है.



60 के दशक में बिछाई गई थी पहली रेल लाइन : कोरबा में रेल लाइन का विकास 60 के दशक में हुआ था. यही वह दौर था जब पहली बार जिले में कोयले का उत्खनन शुरू हुआ. यहीं से कोयले के परिवहन के लिए रेल लाइन का विस्तार हुआ. हालांकि यात्री ट्रेनों की सुविधा बेहद कम है. कोरबा से शिवनाथ, विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस के साथ ही कुछ यात्री ट्रेनें चलती है. हसदेव एक्सप्रेस भी परिचालित है. जबकि रेलवे को माल ढुलाई के जरिए अकेले कोरबा जिले से 2024-25 में 6 हजार 824 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था. एसईसीएल को इस साल 204 मिलियन टन का टारगेट मिला है. एसईसीएल के अधीन आने वाले कोरबा जिले की खदानों से 170 मिलियन टन कोयले का उत्पादन सालाना होता है. अकेले कोरबा जिले से कोयला उत्पादन और इसके डिस्पैच से बड़ा राजस्व रेलवे को मिलता है. इससे देश भर की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होती हैं.







