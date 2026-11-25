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Uttarkashi fire: मोरी में 19 साल में 450 से अधिक मकान अग्निकांड की भेंट चढ़े, जानें क्या है घरों में आग लगने का कारण

हर साल आग से नुकसान, क्या है समाधान? ( Etv Bharat )

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): मोरी तहसील के सुदूरवर्ती गांवों में अग्निकांड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. पवाणी गांव में मंगलवार को आग लगने से 33 घर जलकर खाक हो गए. हर साल आग की घटनाओं में ग्रामीणों के आशियाने राख हो रहे हैं. इसके बाद परिवारों को खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है. पिछले 19 साल में यहां आग की चपेट में आकर सैकड़ों मकान जलकर खाक हो चुके हैं.

मोरी के पवाणी गांव में 33 भवन जलकर खाक: पवाणी गांव में हुए ताजा अग्निकांड ने एक बार फिर इस क्षेत्र में आग से सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां 33 आवासीय भवन जलकर राख हो गए. मकान जलने से 58 परिवार प्रभावित हुए हैं. एक पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय को भी नुकसान पहुंचा है. राहत की बात यह है कि इस घटना में अब तक किसी जनहानि या पशुहानि की सूचना नहीं है.

पवाणी गांव में 33 मकान जलकर राख हो गए (Etv Bharat) 19 साल में 450 मकान जला चुकी आग: मोरी तहसील में पिछले 19 वर्षों के दौरान 450 से अधिक मकान अग्निकांड की भेंट चढ़ चुके हैं. इन घटनाओं में 3 ग्रामीणों की जिंदा जलने से मौत हुई है, जबकि सैकड़ों मवेशी भी आग की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं. क्षेत्र में होने वाले इन अग्निकांडों की एक बड़ी वजह पारंपरिक लकड़ी के भवन माने जाते हैं. मोरी क्षेत्र के करीब 90 प्रतिशत गांवों में देवदार और कैल की लकड़ी से मकानों का निर्माण हुआ है. इन भवनों में लकड़ी की अधिकता के कारण आग लगने पर लपटें तेजी से फैलती हैं और देखते ही देखते पूरा मकान आग की चपेट में आ जाता है. कई बार एक मकान से दूसरे मकान तक आग पहुंचने से पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाता है. मोरी क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्था के अध्यक्ष नागेंद्र दत्त का कहना है कि- क्षेत्र के कई गांवों में 80 से 100 मकान तक हैं. पिछले 19 वर्षों में हुई अग्निकांड की घटनाओं का आंकड़ा बताता है कि पांच गांवों के लगभग सभी मकान आग की भेंट चढ़ चुके हैं. ऐसे हादसों से बचाव के लिए ग्रामीणों को भी सतर्कता बरतनी होगी.

-नागेंद्र दत्त, अध्यक्ष, तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्था- वहीं, प्रशासन को भी इस मानवजनित आपदा की रोकथाम के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने और गांवों में आग से बचाव के इंतजाम मजबूत करने की जरूरत है. पवाणी गांव में अग्निकांड के बाद 58 परिवार प्रभावित हुए हैं (Courtesy- District Administration)