मलप्पुरम से विस्फोटक बरामद होने की घटना, उत्तरी केरल में NIA की ताबड़तोड़ छापेमारी
एनआईए की टीम ने विस्फोटक कडुमेनी के रहने वाले जॉर्ज के घर से जब्त की है. जब्त की गई चीजें जिलेटिन की छड़ें थीं.
Published : May 30, 2026 at 2:13 PM IST
मलप्पुरम: केरल के मलप्पुरम जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी तिरुरंगडी में विस्फोटों से भरी एक लॉरी के आने की घटना की जांच कर रही है. जांच एजेंसी ने दो जगहों की जांच के क्रम में तिरुरंगडी में एक गोदाम और वंदूर पुथिथुकुन्नू में लॉरी मालिक की पत्नी के घर की जांच की.
एनआईए विस्फोटकों की डिलीवरी और स्टोरेज की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि, घटना से जुड़ी और जानकारी इकट्ठा करने के लिए जांच की गई थी. मामले में आगे की जांच जारी है.
मलप्पुरम में एनआईए के अधिकारियों ने कासरगोड के चित्तरिकल में छापेमारी कर विस्फोटक जब्त किए. जब्त की गई चीजें जिलेटिन की छड़ें थीं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि उनमें बहुत ज्यादा विस्फोटक होने की क्षमता है. छापेमारी कडुमेनी के पट्टायांगनम में की जा रही है.
एनआईए की टीम ने विस्फोटक कडुमेनी के रहने वाले जॉर्ज के घर से जब्त की है. कहा जा रहा है कि, जिलेटिन की छड़ें पांच साल पुरानी थीं. एनआईए टीम ने जिलेटिन की छड़ें अपने कब्जे में ले लिया है. बता दें कि, फरवरी में मलप्पुरम के चेम्मड़ में बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए थे.
खबर के मुताबिक, जांच के दौरान एनआईए की टीम ने जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर के तार जब्त किए थे. खबर के मुताबिक, विस्फोटक एक प्याज से लदी लॉरी में बक्सों में छिपाए गए थे. लॉरी मलप्पुरम के चेम्मड़ में होलो ब्रिक्स की दुकान के अंदर खड़ी थी.
यहां से रात में एक ट्रेन आई थी जो प्याज को एक छोटी लॉरी में डाल रही थी. इसके साथ ही, एक कार में लोग आए. इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस को देखते ही वहां मौजूद लोग मौका देखकर फरार हो गए. बाद में, पुलिस ने प्याज से लदी हुई ट्रक की जांच की. जांच के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद की.
खबर है कि, एनआईए कोझिकोड में मुक्कम के पास कोडियाथुर एरानजीमावु में भी जांच कर रही है. जांच एजेंसी एरानजीमावु के रहने वाले हैरिस के थेंचरी परम्बिल में घर और उनकी एक्सीलेंट ब्रिक्स नाम की दुकान की जांच कर रही है. जांच टीम आज सुबह 5 बजे दस गाड़ियों में जांच के लिए पहुंची.
जब तिरुरंगडी में विस्फोटक मिलने की जांच जोरों पर थी, तभी जांच टीम को एरानजीमावु के रहने वाले हैरिस के बारे में जानकारी मिली, इसके बाद, उसे पहला आरोपी बनाकर जांच शुरू की गई. इसी के तहत, NIA की एक टीम ने आज सुबह अचानक हैरिस के घर और उसके एक्सीलेंट ब्रिक्स नाम की दुकान पर छापेमारी की.
देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एरानजीमावु में अभी बहुत सावधानी से जांच चल रही है. हैरिस के अलावा, इस मामले में अभी छह और आरोपी हैं. एरानजीमावु के थेनचिरी परम्बिल के शरीफ (35), वलियापरम्बा के कलकल्लूर के पल्लीकंडी के मुहम्मद सलीम (52), कन्नूर के चेरुपुझा के करिम्पन हाउस के अनिल कुमार (51), पन्निकोड के थेनचिरी परम्बिल के निसार (42), पन्निकोड के थेनचिरी परम्बिल के इरशाद (28), और तिरुरंगडी के चपांगम के कमरुद्दीन (40) दूसरे आरोपी हैं.
इन सभी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. उसमें से एक आऱोपी हैरिस फरार था. पहले जो मामला दर्ज किया गया था, वह तय मात्रा से ज्यादा विस्फोटक रखने का था.
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