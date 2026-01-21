ETV Bharat / bharat

हिमालय की चुनौती: सर्दियों की वनाग्नि चिंताजनक, प्रदूषण का ग्राफ भी ऊपर, सेहत के लिए खतरा बने धधकते जंगल

एसपी सती बताते हैं कि, आमतौर पर उत्तराखंड में वनाग्नि का दौर मार्च से जून के बीच माना जाता है, लेकिन इस साल जनवरी महीने से ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं. इसकी बड़ी वजह कम बारिश और बर्फबारी को माना जा रहा है. प्रदेश में इस बार सर्दियों के मौसम में अपेक्षित वर्षा और हिमपात नहीं हुआ, जिससे जंगलों में सूखी पत्तियां, घास और झाड़ियां बड़ी मात्रा में जमा हो गईं. यही सूखा ईंधन आग को तेजी से फैलने में मदद करता है.

सर्दियों में क्यों लग रही आग? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड विश्वविद्यालय भरसार (पौड़ी) के भू-वैज्ञानिक प्रोफेसर सरस्वती प्रकाश (एसपी) सती कहते हैं कि, इस बार बारिश और बर्फबारी बेहद कम हुई है. यही कारण है कि पहाड़ों पर चोटिया बर्फ के बिना दिखाई दे रही हैं. पहाड़ी इलाकों खासकर गढ़वाल में न के बराबर बर्फबारी है, जिससे बायोमास बहुत अधिक ज्वलनशील हो गया है.

फायर सीजन सर्दियों से शुरू: उत्तराखंड भी कुछ ऐसे ही गंभीर हालातों से गुजर रहा है, जहां हर साल फॉरेस्ट फायर सीजन के दौरान जंगल धू-धू कर जलते हैं और बड़े इलाके को राख में तब्दील कर देते हैं. लेकिन इस बार चिंता की बात यह है कि जंगलों में आग की चर्चा फायर सीजन से पहले ही, सर्दियों में शुरू हो गई.

देहरादून (उत्तराखंड): दुनियाभर में वनाग्नि की घटनाएं अब केवल जंगलों तक सीमित समस्या नहीं रह गई हैं. यह संकट धीरे-धीरे मानव स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संतुलन को गहराई से प्रभावित कर रहा है. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में बीते वर्षों में लगी भीषण आग ने यह साफ कर दिया है कि वनाग्नि का नुकसान सिर्फ पेड़ों के जलकर खाक होने तक नहीं होता, बल्कि इसके असर लंबे समय तक हवा, पानी, मिट्टी और इंसानी जिंदगी पर पड़ता है.

लंबे सूखे मौसम ने तापमान भी असामान्य रूप से बढ़ा दिया. जिस वजह से सर्दियों में जंगलों में आग की घटनाएं हो रही हैं. ये हालात चिंता पैदा करने वाले हैं. वहीं, इस बार जिस तरह नंदा देवी रिजर्व पार्क तक आग लगने की बातें सामने आई है, उससे भी यह स्पष्ट है कि हाई एल्टीट्यूड और उच्च हिमालय क्षेत्र में इसके कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है.

तमाम शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब: इस पूरे परिदृश्य को अब पर्यावरण प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है. देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बार-बार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रहा है. देहरादून में तो कई बार AQI 300 के पार जा चुका है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है. खराब हवा का असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है.

इसी बीच उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (PCB) की ओर से कराए गए एक अध्ययन ने चिंता और बढ़ा दी है. इस अध्ययन का उद्देश्य प्रदूषण के अलग-अलग कारणों को वर्गीकृत करना था. रिपोर्ट में सामने आया कि पर्यावरण प्रदूषण में फॉरेस्ट फायर की भूमिका 15 से 20 प्रतिशत तक है, जो कि बेहद गंभीर आंकड़ा है.

जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं और सूक्ष्म कण हवा की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, ध्वस्तीकरण, वाहनों से निकलने वाला धुआं और अन्य मानवीय गतिविधियां भी प्रदूषण को बढ़ा रही हैं, लेकिन वनाग्नि का योगदान अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

- पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, PCB -

जंगल की आग की विशेष निगरानी: बोर्ड के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते बताते हैं, अध्ययन के बाद से पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड भी अब जंगलों में लगने वाली आग की स्थिति पर विशेष निगरानी रख रहा है. इससे जुड़े विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि फॉरेस्ट फायर और उससे होने वाले प्रदूषण को समय रहते रोका जा सके. क्योंकि जंगलों में आग लगने पर कार्बन डाईऑक्साइड, पीएम 2.5, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें वायुमंडल में फैल जाती हैं. ये गैसें न केवल सांस संबंधी बीमारियों को बढ़ाती हैं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को भी तेज करती हैं.

भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार,

उत्तराखंड का करीब 36 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र बार-बार आग लगने के लिहाज से संवेदनशील माना गया है.

लगभग 7.85 प्रतिशत वन क्षेत्र को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है.

इसका मतलब यह है कि प्रदेश का बड़ा हिस्सा हर साल आग के खतरे की जद में रहता है.

ऐसे में अगर फॉरेस्ट फायर सीजन से पहले ही आग लगने लगे, तो आने वाले महीनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं.

जैव विविधता पर गहरा असर: प्रोफेसर एसपी सती का कहना है कि जंगलों की आग कई स्तरों पर नुकसान पहुंचाती है. एक ओर हरे-भरे जंगल पूरी तरह तबाह हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता पर गहरा असर पड़ता है. दूसरी ओर आग से निकलने वाली जहरीली गैसें और महिम कण वायुमंडल को दूषित कर देते हैं. यही नहीं हवा में उड़ते ब्लैक पार्टिकल्स दूर-दराज तक पहुंचते हैं और ग्लेशियरों पर जम जाते हैं. इससे ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगते हैं, जो आगे चलकर जल संकट और प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दे सकता हैं.

जंगलों की आग पर्यावरण प्रदूषण के लिए बेहद घातक है. इससे न केवल हवा में सूक्ष्म कण पहुंचते हैं, बल्कि बड़ी मात्रा में ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन भी होता है. ब्लैक कार्बन वातावरण के लिए किसी जहर से कम नहीं है. यह सूरज की किरणों को अवशोषित करता है और वातावरण को गर्म करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया और तेज हो जाती है.

- प्रो. एसपी सती, भूवैज्ञानिक, भरसार यूनिवर्सिटी -

बढ़ सकता है प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन: उत्तराखंड में वनाग्नि अब सिर्फ जंगलों की समस्या नहीं रही. यह हवा, पानी, सेहत और जलवायु चारों पर सीधा हमला है. अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले सालों में प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन और भी गहराएगा. जरूरत है कि सरकार विभाग और स्थानीय लोग मिलकर फॉरेस्ट फायर की रोकथाम को प्राथमिकता दें, ताकि पहाड़ों की हरियाली और लोगों की सांसें दोनों सुरक्षित रह सकें.

