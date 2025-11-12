ETV Bharat / bharat

आखिर पल में क्यों टला देश के पहले सैन्य धाम का लोकार्पण? PMO तक पहुंची कौन सी शिकायत, जानें

भ्रष्टाचार के विवादों में घिरते सैन्य धाम का लोकार्पण फिर से टल चुका है ( PHOTO- ETV Bharat )

PM मोदी ने सैन्य धाम के लोकार्पण से किया किनारा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना के दिन ही उत्तराखंड में कई योजना परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया. इनमें सिंचाई, ऊर्जा सहित कई विभागों की छोटी-मोटी योजनाओं भी शामिल रहीं. लेकिन सैन्य धाम का लोकार्पण पीएम मोदी ने नहीं किया. अब गणेश जोशी इसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि लिफ्ट का काम बाकी रह गया था.

हालांकि, ये चर्चाएं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के दावों के बाद ही शुरू हुई थी. उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी उत्तराखंड नहीं आए तो लोकार्पण टल सकता है. लेकिन पीएम मोदी के उत्तराखंड पहुंचने के बाद भी सैन्य धाम का लोकार्पण नहीं हुआ. ऐसे में अब गणेश जोशी ने लोकार्पण न करने का अलग कारण बताया है.

भ्रष्टाचार के विवादों में घिरते सैन्य धाम का लोकार्पण फिर से टल चुका है (VIDEO-ETV Bharat)

उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर 9 नवंबर को उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर कई घोषणाएं और योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उनके आने से पहले चर्चाएं थी कि पीएम मोदी उत्तराखंड में बने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम का लोकार्पण भी करेंगे.

देहरादून: उत्तराखंड सैन्य धाम का लोकार्पण पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के बाद भी टल गया. पिछले दो सालों में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कई बार सैन्य धाम के लोकार्पण का दावा कर चुके हैं. लेकिन यह दावा एक बार फिर से खोखला साबित हुआ. ऐसे में मंत्री जोशी के दावों पर कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है.

कांग्रेस ने साधा निशाना: कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हर 6 महीने में सैन्य धाम के लोकार्पण का दावा करते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से स्पष्ट तौर पर सैन्य धाम का लोकार्पण न किए जाने को लेकर पत्र भेजा जाता है.

पीएमओ तक गई है भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की शिकायत (PHOTO-ETV Bharat)

भाजपा का गणेश जोशी के दावे से किनारा: वहीं, इस पूरे मामले पर उत्तराखंड भाजपा ने भी किनारा कर दिया है. उत्तराखंड भाजपा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मामले पर दो टूक कहा कि, 'कयासबाजी केवल कयासबाजी होती है और हकीकत, हकीकत होती है'. उनके इस बयान से उन्होंने साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने दावों को कयासबाजी करार दिया.

सैन्य धाम निर्माण पर लग चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप (PHOTO-ETV Bharat)

पीएमओ तक गई ये शिकायत: ईटीवी भारत से बातचीत में अधिवक्ता विकेश नेगी ने बताया है कि उनकी द्वारा पीएम कार्यालय को की गई शिकायत में नवनिर्मित सैन्य धाम के निर्माण में कई अनियमिताओं का जिक्र किया गया है. साथ ही पीएमओ को इस बारे में गुमराह किया गया है. पीएम मोदी के दौरे से पहले पीएमओ को लिखे खत में विकेश नेगी ने कहा था कि, जिस सैन्य धाम के उद्घाटन के लिए आप आ रहे हैं वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार के तहत नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है. इस संबंध में काफी विवाद लंबे समय से चले आ रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि कार्यदायी संस्था और कार्यदायी विभाग, पीएमओ को अंधेरे में रख रहा है.

एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक, सैन्य धाम जिस भूमि पर बनाया गया है, वह भूमि वन विभाग की है. जिसे नियमानुसार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कई तरह की अनियमितताओं का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को भी पत्र भेजा था.

4 साल में 100 करोड़ रुपए पहुंचा निर्माण बजट (PHOTO-ETV Bharat)

विभाग ने खारिज किए आरोप: एडवोकेट विकेश नेगी द्वारा लगाए गए आरोपों पर विभाग सैनिक कल्याण ने ईटीवी भारत को सफाई दी थी. सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी दीपेंद्र चौधरी ने बताया है कि विकेश नेगी और उनके विभागीय मंत्री का पहले से ही आपस में विवाद चलता आ रहा है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर सैन्य धाम निर्माण को लेकर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया.

मुख्यमंत्री कर चुके भ्रष्टाचार की संभावना से इनकार: विवादों में घिरते सैन्य धाम को लेकर सीएम धामी भी पूर्व में बयान दे चुके हैं. पीएम मोदी के दौरे से पहले 31 अक्टूबर को दिए बयान में सीएम धामी ने भ्रष्टाचार या गड़बड़ी की संभावना से इनकार किया था. साथ ही कहा था कि निर्माण में सभी प्रक्रिया विधि संवत और व्यवस्था के तहत हुई हैं. अगर किसी के पास भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के कोई सबूत हैं तो सरकार कार्रवाई करेगी.

49 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट से शुरू हुआ था निर्माण (PHOTO-ETV Bharat)

भ्रष्टाचार की नींव पर सैन्य धाम का निर्माण: इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कई बार बयान देकर सरकार को घेरने की कोशिश कर चुके हैं. 31 अक्टूबर को देहरादून में मीडिया को दिए बयान में हरीश रावत ने कहा था कि, जहां पर बलिदान और शौर्य गाथाओं का प्रतीक सैन्य धाम बनाया गया है उसी सैन्य धाम निर्माण की नींव भ्रष्टाचार पर रखी गई है. उन्होंने भूमि को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि खेत और नाले को घेर कर सैन्य धाम का निर्माण किया गया. इस तरह के विवाद इसकी गरिमा के लिए बेहद निंदनीय है.

सैन्य धाम की शुरुआत: 15 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों से देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम की नींव रखी गई थी, जिसे अब बनते हुए 4 साल पूरे होने जा रहे हैं. शुरुआत में इसे 2 साल के अंदर तैयार करने का दावा किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है. सैनिक कल्याण मंत्री द्वारा दावा किया गया कि जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा. आलम यह है कि जो निर्माण 49 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट के साथ शुरू हुआ था जो अब करीब 100 करोड़ तक पहुंच गया है.

