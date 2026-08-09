सेमीकंडक्टर से आधुनिक युद्ध तक, स्वदेशी तकनीक से बदलेगा भारत का भविष्य, INAE अध्यक्ष जेडी पाटिल से ETV भारत की खास बातचीत
आईआईटी आईएसएम धनबाद में आयोजित NatFoE और IMP कार्यक्रम के दौरान INAE के अध्यक्ष जेडी पाटिल ETV भारत से खास बातचीत की.
Published : August 9, 2026 at 4:57 PM IST
धनबाद: दुनिया में बदलते युद्ध के तौर-तरीकों से लेकर तकनीक के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा तक भारत के सामने अब आत्मनिर्भरता की चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है. आधुनिक युद्ध में जहां ड्रोन और अत्याधुनिक तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है, वहीं सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी किसी भी देश की रणनीतिक ताकत बन चुकी है. ऐसे में सवाल है कि भारत इन क्षेत्रों में कितना आत्मनिर्भर हुआ है और दुनिया की बड़ी तकनीकी ताकतों के मुकाबले भारत की स्थिति क्या है?
INAE अध्यक्ष ने स्वदेशी तकनीक पर दिया जोर
आईआईटी आईएसएम धनबाद में आयोजित नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग (NatFoE) और इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (IMP) कार्यक्रम के दौरान ETV भारत से खास बातचीत में इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग यानी INAE के अध्यक्ष जे.डी. पाटिल ने इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात की.
उन्होंने कहा कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि स्वदेशी तकनीक की ताकत से तय होगी. चिप से लेकर ड्रोन और रक्षा तकनीक तक भारत को अपनी तकनीकी क्षमता खुद विकसित करनी होगी. भारत सरकार तत्परता के साथ इस पर सिर्फ काम ही नहीं कर रही बल्कि फंडिंग भी कर रही है.
आज युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. पहले जहां युद्ध के मैदान में सैनिक और पारंपरिक हथियार निर्णायक भूमिका निभाते थे, वहीं अब तकनीक युद्ध की दिशा तय करने लगी है. ड्रोन, रिमोट सिस्टम और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक ने युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है.
विदेशी निर्भरता भारत के लिए बन सकती है कमजोरी: INAE अध्यक्ष
INAE अध्यक्ष जे.डी. पाटिल का मानना है कि आने वाले समय में किसी भी देश की सैन्य ताकत का बड़ा आधार उसकी स्वदेशी तकनीक होगी. उनका कहना है कि यदि किसी देश के पास अपनी तकनीक नहीं है और वह दूसरे देशों की तकनीक पर निर्भर है, तो युद्ध के समय यह निर्भरता बड़ी कमजोरी बन सकती है.
जे.डी. पाटिल ने रक्षा तकनीक में विदेशी निर्भरता के खतरे को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया. उनका कहना है कि अगर किसी महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली का संचालन या नियंत्रण दूसरे देश की तकनीक पर निर्भर है, तो जरूरत पड़ने पर वह तकनीक बाधा बन सकती है. यानी हथियार अपने पास होने के बावजूद अगर उसके संचालन की महत्वपूर्ण तकनीक या नियंत्रण प्रणाली किसी दूसरे देश के हाथ में है, तो युद्ध के समय मुश्किल पैदा हो सकती है. यही वजह है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब केवल हथियारों का निर्माण नहीं बल्कि पूरी तकनीकी व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखना है.
आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका को लेकर भी INAE अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण बात कही. उनका कहना है कि भविष्य में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल और बढ़ेगा, जिनमें मानव सैनिकों को सीधे युद्ध के मैदान में भेजने के बजाय मशीनों और ड्रोन के जरिए ऑपरेशन किए जा सकें. ड्रोन तकनीक ने युद्ध के मैदान में निगरानी, लक्ष्य की पहचान और हमले की रणनीति को नया आयाम दिया है. पाटिल के मुताबिक आने वाले समय में ड्रोन और अन्य स्वायत्त तकनीकें युद्ध की रणनीति में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.
रक्षा के साथ-साथ सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी को लेकर भी भारत के सामने बड़ी संभावनाएं हैं. आज लगभग हर आधुनिक तकनीक के केंद्र में चिप मौजूद है. मोबाइल फोन से लेकर रक्षा प्रणालियों और अत्याधुनिक मशीनों तक, चिप तकनीक किसी भी देश की तकनीकी क्षमता का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है.
जे.डी पाटिल का कहना है कि भारत को अब सिर्फ तैयार इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उस तकनीक की अगली परत तक पहुंचना होगा, जहां ज्यादा वैल्यू क्रिएशन हो. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन के उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब चुनौती इससे आगे जाने की है.
पाटिल के मुताबिक भारत को यह सोचना होगा कि जो तकनीक और उत्पाद आज बनाए जा रहे हैं, उनकी वैल्यू चेन में भारत और ऊपर कैसे पहुंचे. इसके लिए ज्यादा वैल्यू वाली चिप तैयार करना और चिप टेक्नोलॉजी में अपनी क्षमता विकसित करना जरूरी है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश कर रही है और देश में कई नए चिप निर्माण संयंत्र तैयार किए जा रहे हैं. आने वाले समय में इनका उत्पादन शुरू होने से भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता को नई मजबूती मिल सकती है.
INAE अध्यक्ष के मुताबिक चिप की पूरी वैल्यू केवल उसके निर्माण में नहीं है. चिप डिजाइन में भी बहुत बड़ी वैल्यू जुड़ी होती है. इसलिए भारत को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देने के बजाय डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों क्षेत्रों में अपनी क्षमता विकसित करनी होगी. उनका कहना है कि अगर भारत सिर्फ चिप का निर्माण करेगा तो वैल्यू का एक हिस्सा ही देश में रहेगा. लेकिन अगर डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी इकोसिस्टम भारत में विकसित होती है, तो देश ज्यादा वैल्यू हासिल कर सकता है.
भारत के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि केवल फैक्ट्री लगाना नहीं होगी. असली सफलता तब होगी जब चिप की डिजाइन, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़ी पूरी इकोसिस्टम देश में तैयार हो. पाटिल के मुताबिक भारत अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है. सरकार की ओर से चिप टेक्नोलॉजी के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है और कई नए संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है.
उनके मुताबिक आने वाले समय में भारत में विभिन्न तरह की चिप के निर्माण की दिशा में काम होगा और इससे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता मजबूत होगी. सेमीकंडक्टर की चर्चा केवल मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं है. आधुनिक रक्षा तंत्र में भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और चिप आधारित तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है.
ऐसे में चिप टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूती भी है. अगर किसी देश को अपनी रक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक तकनीक और कंपोनेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े तो संकट की स्थिति में यह निर्भरता चुनौती बन सकती है. यही वजह है कि भारत के लिए सेमीकंडक्टर मिशन को व्यापक रणनीतिक नजरिए से देखना जरूरी है.
जे.डी. पाटिल ने तकनीकी आत्मनिर्भरता की इस पूरी यात्रा में युवाओं को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया. उनका कहना है कि आज के युवा वैज्ञानिकों के पिछली पीढ़ी के मुकाबले कहीं ज्यादा तकनीक और संसाधन मौजूद हैं. पुराने दौर में वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों के बावजूद शोध किया. आज के युवाओं के पास आधुनिक तकनीक है, इसलिए उनसे अपेक्षा भी ज्यादा है. उनके मुताबिक युवा वैज्ञानिकों को यह सोचने की जरूरत है कि जो तकनीक आज उपलब्ध है, उससे आगे क्या बनाया जा सकता है.
पाटिल ने कहा कि करीब 21-22 वर्ष की उम्र में युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं. इसके बाद अगर कोई युवा तीन-चार साल पूरी प्रतिबद्धता और जुनून के साथ काम करे तो वह कुछ नया क्रिएट कर सकता है. उनका कहना है कि आज युवाओं के सामने संसाधनों की कमी नहीं है. असली जरूरत निर्णय लेने की है- क्या वे सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं या नई तकनीक और नए उत्पाद विकसित करना चाहते हैं. युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में यही सोच भारत की तकनीकी तस्वीर बदल सकती है.
सेमीकंडक्टर और रक्षा तकनीक के साथ भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर भी पाटिल ने युवाओं को महत्वपूर्ण संदेश दिया. उनके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग में सफलता के लिए सिर्फ निवेश काफी नहीं है. इसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत है, जो तकनीक और मशीनों के साथ काम करने को लेकर जुनूनी हों.
इंडस्ट्री के लिए टूल्स और मशीनें खरीदने, नई तकनीक को समझने और उससे बेहतर तकनीक तैयार करने की इच्छा युवाओं में होनी चाहिए. इसी जुनून से निवेश भी आकर्षित होगा और नई इंडस्ट्री खड़ी होगी.
भारत आज दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार है, लेकिन आने वाले समय की चुनौती यह है कि भारत केवल दुनिया के उत्पादों का बाजार न रहे, बल्कि दुनिया के लिए तकनीक और उत्पाद तैयार करने वाला देश बने. सेमीकंडक्टर से लेकर ड्रोन और रक्षा तकनीक तक भारत अगर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के तीनों स्तरों पर अपनी क्षमता मजबूत करता है तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक ताकत दोनों पर पड़ेगा.
जे.डी. पाटिल ने भारत को दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के विजन का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को और ज्यादा मेहनत करनी होगी. सरकार की ओर से युवाओं और इंडस्ट्री के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं. इसका असर यह भी है कि विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले कई युवा अब भारत लौटकर देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं. उनके मुताबिक युवा प्रतिभा को अगर भारत में ही बेहतर अवसर मिलते हैं तो यह देश की तकनीकी और आर्थिक प्रगति के लिए बड़ी ताकत साबित होगी.
आज दुनिया में बदलते युद्ध, वैश्विक तनाव और तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की ताकत सिर्फ सैनिकों की संख्या या हथियारों की संख्या से तय नहीं होगी. जिस देश के पास अपनी तकनीक, अपनी डिजाइन क्षमता, अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपनी सप्लाई चेन होगी, वही संकट के समय ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा. चिप से लेकर ड्रोन तक और सेमीकंडक्टर से लेकर रक्षा प्रणालियों तक, भारत के लिए अब लक्ष्य सिर्फ आत्मनिर्भर बनना नहीं, बल्कि अपनी तकनीकी क्षमता को दुनिया के स्तर पर ले जाना है.
आईआईटी आईएसएम धनबाद में ETV भारत से खास बातचीत में INAE अध्यक्ष जे.डी. पाटिल का संदेश साफ है, कि तकनीक के इस दौर में भारत को सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बनना है, बल्कि तकनीक बनाने वाला देश बनना होगा. सेमीकंडक्टर में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ड्रोन और रक्षा तकनीक तक, अगर युवा वैज्ञानिकों का जुनून, उद्योग का निवेश और स्वदेशी तकनीक एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत का सपना आने वाले वर्षों में एक बड़ी तकनीकी ताकत के रूप में सामने आ सकता है.
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