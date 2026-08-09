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सेमीकंडक्टर से आधुनिक युद्ध तक, स्वदेशी तकनीक से बदलेगा भारत का भविष्य, INAE अध्यक्ष जेडी पाटिल से ETV भारत की खास बातचीत

INAE के अध्यक्ष जे.डी. पाटिल ( ETV BHARAT )