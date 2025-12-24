ETV Bharat / bharat

Yearender 2025: इस साल चार दफा उत्तराखंड आए पीएम मोदी, विंटर टूरिज्म के साथ खींच गए विकास का रोडमैप

साल 2025 में चार दफा उत्तराखंड आए पीएम मोदी ( PHOTO SOURCE- Uttarakhand DIPR )

उत्तराखंड को विकास के लिए चारधाम के अलावा दूसरे विकल्प भी तलाशने का संदेश दिया.

पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ लोगों को उत्तराखंड में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का लुत्फ उठाने को कहा.

उत्तराखंड को दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन यात्रा में आने की इच्छा जताई थी.

पीएम मोदी ने खिलाड़ियों और आम जनता को संबोधित किया.

उत्तराखंड में पहली बार आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया.

38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ को लेकर देहरादून अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जहां, पीएम ने देश के सभी खिलाड़ियों और प्रदेशवासियों को संबोधित किया था.

हर दौरे पर पीएम मोदी ने प्रदेश को एक नया संदेश दिया. (PHOTO- ETV Bharat And Uttarakhand DIPR)

पीएम मोदी ने किया था राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन: मुख्य रूप से उत्तराखंड में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया. जिसके शुभारंभ के दौरान 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे.

पीएम मोदी ने विंटर टूरिज्म के लिए लोगों को जागरूक किया. (PHOTO- ETV Bharat And Uttarakhand DIPR)

इसी क्रम में साल 2025 की बात करें तो ये साल कई मायनों में उत्तराखंड राज्य के लिए बेहद खास रहा है. क्योंकि जहां एक और प्रदेश में तमाम ऐतिहासिक फैसला और निर्णय लिए गए तो वहीं दूसरी ओर साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार बार उत्तराखंड आए. जिसमें प्रदेश में आयोजित दो बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए.

पीएम मोदी के दौरे और सौगातों पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने (VIDEO- ETV Bharat)

साल 2025 में 4 बार आए उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है. यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उत्तराखंड दौरे पर न सिर्फ आते हैं, बल्कि उत्तराखंड राज्य को भी तमाम बड़ी सौगातें देते रहते हैं.

देहरादून: साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार बार उत्तराखंड दौरे पर आए और हर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को कई बड़ी सौगातें दी. मुख्य रूप से साल 2025 के शुरुआती समय में ही देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे. इसके बाद पीएम, मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में दर्शन करने आए थे. इसके साथ ही खास बात ये है कि उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे. साथ ही प्रदेशवासियों को संबोधित किया था. ऐसे में साल 2025 में कब- कब रहा पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, किन पहलुओं पर पीएम ने किया फोकस? आइए जानते हैं.

रजत जयंती वर्ष पर पीएम मोदी का दौरा: इसके बाद उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ यानी 9 नवंबर 2025 को आयोजित रजत जयंती समारोह में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए थे. राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित ये समारोह राज्य के लिए बेहद खास रहा है. क्योंकि, उत्तराखंड राज्य बने 25 साल का वक्त पूरा हो गया है.

चारों बार पीएम मोदी ने अलग-अलग सौगातें दिए. (PHOTO- ETV Bharat And Uttarakhand DIPR)

ऐसे में उत्तराखंड सरकार, साल 2025 को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है. इसके अलावा, रजत जयंती समारोह इस वजह से भी बेहद खास रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे और प्रदेशवासियों को संबोधित किया. इसके साथ ही उत्तराखंड विकास के लिए अगले 25 सालों के रोडमैप पर भी एक बड़ा संदेश दिया.

साल 2025 में पीएम मोदी चार बार उत्तराखंड दौरे पर आए. (PHOTO- ETV Bharat And Uttarakhand DIPR)

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था. यही नहीं, प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान, पीएम के सिर पर पहाड़ी टोपी और पीएम ने अपने भाषण में गढ़वाली- कुमाऊंनी बोली का भी इस्तेमाल किया.

11 सितंबर 2025 को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तरकाशी-चमोली आपदा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की. (PHOTO SOURCE- Uttarakhand DIPR)

2025 में पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे: 9 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी उत्तराखंड आए थे. राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में शामिल हुए. पीएम ने 8,260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया. पीएम ने 7329.06 करोड़ रुपए के लागत की 19 योजनाओं का शिलान्यास किया. पीएम ने 931.65 करोड़ रुपए के लागत की 12 योजनाओं कालोकार्पण किया था. प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती मौके पर विशेष डाक टिकट का विमोचन किया था. पीएम के सिर पर पहाड़ी टोपी और भाषण में गढ़वाली- कुमाऊनी बोली की झलक दिखी थी. पीएम ने अगले 25 सालों में उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का रोडमैप दिया. पर्यटन, कृषि और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया. चारधाम, आदि कैलाश समेत अन्य तीर्थों के साथ ही वेलनेस टूरिज्म की सराहना भी की थी.

पीएम मोदी का मुखबा में धार्मिक दौरा: साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक धार्मिक दौरा भी रहा. 6 मार्च 2025 को उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की थी. साथ ही, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शीतकालीन यात्रा को लेकर एक बड़ा संदेश दिया, जिसका असर भी शीतकालीन यात्रा में देखने को मिला.

6 मार्च 2025 को उत्तरकाशी के मुखबा और हर्षिल का दौरा किया. (PHOTO SOURCE- Uttarakhand DIPR)

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल गए. जहां पर उन्होंने, एक ट्रेकिंग अभियान और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई और जनसभा को भी संबोधित किया था. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के साथ ही घाम तापो पर्यटन, विंटर योगा और बारहमासी पर्यटन का संदेश दिया. इसके अलावा, होमस्टे प्रोत्साहन, वेड इन इंडिया पर भी जोर दिया था.

राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उत्तराखंड को दूसरा घर बताया, शीतकालीन यात्रा में आने की इच्छा जताई (PHOTO SOURCE- Uttarakhand DIPR)

2025 में पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे: 6 मार्च 2025 को पीएम मोदी उत्तराखंड आए थे. उत्तरकाशी के मुखबा और हर्षिल का पीएम मोदी ने दौरा किया था. मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में पीएम ने पूजा-अर्चना की थी. पूजा अर्चना के साथ पीएम ने देशवासियों को शीतकालीन यात्रा का संदेश दिया था. हर्षिल में एक ट्रेकिंग अभियान और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के साथ जनसभा को संबोधित किया था. संबोधन में पीएम ने घाम तापो पर्यटन, विंटर योगा और बारहमासी पर्यटन का संदेश दिया. होमस्टे प्रोत्साहन, वेड इन इंडिया पर भी पीएम मोदी ने जोर दिया था. राज्य की प्रगति को उत्तराखंड का दशक बताते हुए विकास और पर्यटन पर जोर दिया था.

प्राकृतिक आपदा से राहत देने उत्तराखंड पहुंचे थे पीएम मोदी: आपदा के लिहाज से साल 2025 उत्तराखंड के लिए काफी अधिक नुकसानदायक साबित हुआ है. खासकर, उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के दौरान उत्तरकाशी समेत अन्य जिलों में आई आपदा से काफी अधिक नुकसान हुआ है. जिस कारण आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को उत्तराखंड दौरे पर आए थे.

राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर ₹8,260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया. (PHOTO SOURCE- Uttarakhand DIPR)

हालांकि, मौसम खराब होने के कारण पीएम प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए लेकिन, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी. बैठक के दौरान पीएम ने 1200 करोड़ रुपये के वित्तीय सहायता की घोषणा की थी. इसके अलावा, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की बात कही.

पीएम मोदी ने प्रदेश में आयोजित पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया. (PHOTO SOURCE- Uttarakhand DIPR)

2025 में पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे: 11 सितंबर 2025 को पीएम मोदी उत्तराखंड आए थे. जौलीग्रांट एयरपोर्ट में उत्तरकाशी-चमोली में आई आपदा को लेकर पीएम ने उच्च स्तरीय बैठक की थी. बैठक के दौरान पीएम ने 1200 करोड़ रुपये के वित्तीय सहायता की घोषणा की थी. पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की. आपदा में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता का ऐलान किया. मौसम खराब होने के कारण पीएम आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए थे.

पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड को सौगातें: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि, उत्तराखंड राज्य को हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है. जबकि उत्तराखंड एक छोटा सा हिमालय प्रदेश है. पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इतने छोटे राज्य में अपने इन 11 सालों के कार्यकाल के दौरान 10 से 12 बार उत्तराखंड आ चुके हैं. इस दौरान उत्तराखंड राज्य को तमाम बड़ी सौगातें भी दी हैं. जिसमें केदारनाथ और बदरीनाथ मंदिर के कायाकल्प, ऑल वेदर रोड, कुमाऊं के तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार शामिल है. यही नहीं, भारत सरकार से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे की सौगात भी मिली है. ऐसे में पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं, राज्य को सौगात देकर जाते हैं.

हर्षिल से देशवासियों को शीतकालीन यात्रा का संदेश दिया. (PHOTO SOURCE- Uttarakhand DIPR)

उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे. जिसके सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि,

उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया है. जिसमें पीएम ने कहा था कि 'दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको एक मंच पर आकर उत्तराखंड के विकास की बात करनी चाहिए'. अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दल कांग्रेस पर कोई भी कटाक्ष नहीं किया, बल्कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश के पशुपालकों और किसानों को सशक्त करने, मातृशक्ति और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए संदेश दिया है. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि इस संदेश को पक्ष के साथ विपक्ष भी समझेगा और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा. -सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड

पीएम मोदी ने दिया संदेश: भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक विनोद चमोली ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से जो लगाव और अपनापन है, वो इस साल पीएम मोदी के दौरे से स्पष्ट हो रहा है. क्योंकि मात्र एक साल में उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में चार बार आना, ये अपने आप में संदेश दे रहा है. जब भी पीएम उत्तराखंड आते हैं तो कोई ना कोई रास्ता राज्य को दिखाकर जाते हैं, ताकि राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके. हाल ही में राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आए पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया. पीएम ने अपने संबोधन में कहा था कि, 'इस देश के आध्यात्मिक का प्राण उत्तराखंड का आध्यात्मिक है'. ऐसे में पीएम मोदी का यह संबोधन कोई सामान्य संबोधन नहीं है, बल्कि राज्य के लिए एक बड़ी बात है.

6 मार्च 2025 को पीएम मोदी ने मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में पूजा की. (PHOTO SOURCE- Uttarakhand DIPR)

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इकोनामी बूस्ट करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में केंद्र से लगातार मदद मिल रही है. वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. हाल ही में राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 8000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था. ऐसे में जब-जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं, कुछ ना कुछ देकर के जाते हैं और इस साल चार बार प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए हैं तो ऐसे में कल्पना की जा सकती है कि पीएम ने उत्तराखंड को क्या-क्या सौगातें दी होंगी. -विनोद चमोली, विधायक एवं वरिष्ठ नेता, भाजपा

कांग्रेस ने कसा तंज: वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि, इस साल प्रधानमंत्री चार बार उत्तराखंड आए, जिसमें से एक बार वो उत्तराखंड के मुखबा गांव गए थे. उन्होंने कहा,

पीएम मोदी के मुखबा गांव जाने के कुछ महीने बाद ही पंचायतों के चुनाव हुए थे और पंचायत चुनाव के दौरान मुखबा गांव के लोगों ने शत प्रतिशत बहिष्कार किया था. चुनाव में एक भी मतदाता ने मतदान नहीं किया. क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना था कि उनके लिए सिर्फ शिगूफे और जुमले ही परोसे गए, जिससे उनको कुछ हासिल नहीं हुआ. यही हाल सभी जगह का है. पीएम मोदी इस साल चार बार उत्तराखंड आए. जिससे अब तक प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या और स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक-ठाक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है. इसके लिए भाजपा को जवाब देना चाहिए. -गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

जनता के हित में फायदा नहीं: प्रदेश में बड़े-बड़े आयोजन होते हैं. लेकिन ईमानदारी के साथ उन आयोजनों को जांचा और परखा जाए तो प्रदेश को उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा. बल्कि उन आयोजनों के पीछे भी कुछ ऐसी साजिशें हैं, जो सत्ताधीश उन आयोजनों का फायदा उठाते हैं. लिहाजा, प्रदेश में ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए, जिससे कि आम जनता को कोई फायदा ना हो, बल्कि आयोजन ऐसी होनी चाहिए जिससे आम जनता को फायदा हो.

9 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी उत्तराखंड आए थे. (PHOTO SOURCE- Uttarakhand DIPR)

राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से उनको काफी उम्मीदें थी, जैसे प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को हल करके जाएंगे. लेकिन उसे दिशा में कोई भी बात नहीं थी. -गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

