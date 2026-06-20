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तृणमूल कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका! पार्टी के तीन बैंक अकाउंट फ्रीज, कई और भी जांच के दायरे में

नेतृत्व विवाद के बीच तृणमूल नेता अरूप बिस्वास ने पार्टी के बैंक खातों पर रोक लगाने की मांग की है.

TMC bank accounts frozen
अरूप बिस्वास, ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी (डिजाइन इमेज) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 10:56 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अंदरूनी उथल-पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. पुलिस ने एक प्राइवेट बैंक में पार्टी के तीन अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि अभी उनसे कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता या कोई लेन-देन नहीं किया जा सकता.

अधिकारी पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के दूसरे अकाउंट का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कुछ भी संदिग्ध मिला, तो उन अकाउंट पर भी एक्शन लिया जा सकता है.

रिपोर्ट बताती हैं कि, टीएमसी के इन तीन अकाउंट में अभी कुल 440 करोड़ रुपये हैं. तृणमूल के इन बैंक अकाउंट से हुए लेन-देन (ट्रांजैक्शन) कई दिनों से विवाद का विषय थे. हाल ही में, पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष, अरूप बिस्वास ने बैंक को पत्र लिखकर सभी वित्तीय लेन-देन पर कुछ समय के लिए रोक लगाने का आग्रह किया है.

अपने पत्र में, उन्होंने चिंता जताई कि उनके हस्ताक्षर वाले बिना इस्तेमाल किए या खाली चेक का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास के इस कदम के बाद, तृणमूल के नाराज धड़े के विधायक बीच में आ गए. 'ऋतब्रत-तृणमूल' कैंप से जुड़े विधायकों ने बिधाननगर पुलिस साइबर क्राइम स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

तीन प्राइवेट बैंक अकाउंट के नंबर बताते हुए, उन्होंने आशंका जताई कि इन अकाउंट में सत्ता का गलत इस्तेमाल करके गैर-कानूनी तरीके से या अनजान स्रोत से बड़ी रकम जमा की गई है. उन्हें यह भी डर था कि बिना जल्दी जांच के, इस डिजिटल सबूत को नष्ट या ट्रांसफर किया जा सकता है.

शिकायत मिलने पर, बिधाननगर साइबर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने बैंक अधिकारियों को लिखा, और उन्हें तीनों अकाउंट पर डेबिट ट्रांजेक्शन रोकने या 'डेबिट फ्रीज' करने का निर्देश दिया. पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन तीनों के अलावा तृणमूल कांग्रेस के दूसरे बैंक अकाउंट की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

अगर जरूरत पड़ी तो उन अकाउंट पर भी लेन-देन में रोक लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है. कुल मिलाकर, पार्टी फंड की इतनी बड़ी रकम फ्रीज होने से तृणमूल की मुश्किल और बढ़ गई है. पिछले गुरुवार को, यह अनोखा विवाद खुद विधानसभा के फ्लोर तक पहुंच गया. ऋतब्रत बनर्जी, जो खुद को 'असली तृणमूल' के लिए विपक्ष का नेता बताते हैं, ने पार्टी के फंड में 'ब्लैक मनी' जमा होने के बारे में सबके सामने शक जताया.

उनका आरोप है कि मौजूदा अस्थिर राजनीतिक हालात का फायदा उठाकर, पार्टी के अकाउंट में भारी मात्रा में गैर-कानूनी पैसा या 'कट मनी' जमा किया जा सकता है. इसलिए, पारदर्शिता अपनाने के लिए और पार्टी को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, उस बैंक अकाउंट को तुरंत फ्रीज करना जरूरी है.

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