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आदि कैलाश यात्रा को लेकर बढ़ा क्रेज, 300 से 50 हजार पार पहुंची यात्रियों की संख्या, अब हवाई सेवा की प्लानिंग

300 से 50 हजार पार हुए यात्री: साल 2015 से 2018 तक जब यहां पहुंचने के लिए कुछ खास मार्ग उपलब्ध नहीं था. तब पैदल जाने वाले यात्रियों की संख्या 300 से भी कम होती थी. साल 2019 के रिकॉर्ड को देखें तो उस दौरान कुल 322 यात्री यहां पर पहुंचे थे.

आदि कैलाश बर्फ से ढका रहता है (Photo courtesy: Uttarakhand Tourism Department)

पीएम मोदी के दौरे के बाद बदली पर्यटन की तस्वीर: हालांकि एक समय ऐसा भी था जब आदि कैलाश में सालाना 300 से भी कम पर्यटक पहुंचते थे. लेकिन साल 2023 में 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ पहुंचकर आदि कैलाश के दर्शन करने और यहां मौजूद पर्वती कुंड के अलावा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अचानक पर्यटकों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी. आज स्थिति यह है कि यहां पर पर्यटकों की संख्या कई गुना तक बढ़ चुकी है.

आदि कैलाश यात्रा के लिए सुविधाएं बढ़ने जा रही हैं (Etv Bharat)

आदि कैलाश तक पहुंचना होगा आसान: पिथौरागढ़ के जिस क्षेत्र में पहुंचने के लिए कभी पर्यटकों को जद्दोजहद करनी पड़ती थी, वहां अब सड़क मार्ग ही नहीं हवाई सेवा से पहुंचना भी मुमकिन हो पाएगा. दरअसल सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश में तेजी से पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है और यहां पर पहुंचने के लिए पर्यटक हवाई सेवाओं का विकल्प भी चाह रहे हैं.

देहरादून: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान मिल रही है. पिछले कुछ समय में यहां पर्यटकों की आमद इस कदर बढ़ी है कि अब यहां तक पहुंचने के लिए हवाई सेवाएं देने पर विचार होने लगा है. यही नहीं इस क्षेत्र में पर्यटकों के ठहरने और खाने-पीने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है.

आदि कैलाश के लिए हवाई सेवा शुरू करने पर विचार हो रहा है (Photo courtesy: Uttarakhand Tourism Department)

2025 में 6 साल के भीतर यहां पर्यटकों की संख्या 36,000 तक पहुंच गई. इस साल मई महीने से अब तक 52,000 यात्री आदि कैलाश जा चुके हैं. हालांकि बरसात में इसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बाद इस साल यहां आने वाली यात्रियों की संख्या 1 से डेढ़ लाख तक पहुंचाने की उम्मीद है.

आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है (Photo courtesy: Uttarakhand Tourism Department)

आदि कैलाश तक हवाई सेवा देने पर हो रहा है विचार: शायद यही कारण है कि अब पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आदि कैलाश तक हवाई सेवा देने पर विचार हो रहा है. इसके लिए लगातार पर्यटकों की तरफ से भी डिमांड की जा रही है. और इसी को देखते हुए अब जल्द ही हवाई मार्ग से भी पर्यटकों को पहुंचाने पर विचार किया जा रहा है.

आदि कैलाश यात्रा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है (Photo courtesy: Uttarakhand Tourism Department)

पर्यटन सचिव ने बताई चुनौती: पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल कहते हैं कि-

जिस तरह से पर्यटक काफी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आ रहे हैं. उससे कुछ नई चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं. यह क्षेत्र सीमांत होने के कारण यहां पर आधारभूत ढांचे को बढ़ाने के लिए जरूरत महसूस की जा रही है.

-धीराज गर्ब्याल, सचिव, पर्यटन-

पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर हो रहा तैयार: दरअसल पिथौरागढ़ का यह इलाका बेहद दुर्गम और सीमांत है. इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों के लिए यहां रुकने खाने-पीने की व्यवस्था मौजूद नहीं है. इन्हीं बातों को समझते हुए अब इस क्षेत्र में रुकने के लिए नए निर्माण किए जा रहे हैं. साथ ही खाने-पीने से लेकर दूसरी व्यवस्थाओं को भी तैयार किया जा रहा है.

पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया आदि कैलाश रूट मैप (Photo courtesy: Uttarakhand Tourism Department)

स्थानीय लोग कर रहे रिवर्स पलायन: बड़ी बात यह है कि इसके लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है. पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है. इस क्षेत्र में होमस्टे काफी संख्या में खुल रहे हैं. यही नहीं बड़ी संख्या में लोग रिवर्स पलायन के साथ इन क्षेत्रों में अपने गांव में ही निवास करने के लिए आ रहे हैं.

आदि कैलाश को लेकर तीर्थयात्रियों में बहुत क्रेज है (Photo courtesy: Uttarakhand Tourism Department)

हवाई कंपनियां भी सेवा देने को आतुर: UCADA के ACEO संजय टोलिया कहते हैं कि-

उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से भी इस क्षेत्र में आने के लिए काफी तेजी से डिमांड आ रही है. हवाई सेवा देने वाली कंपनियां भी यहां पर सेवाएं देने की इच्छुक हैं. ऐसे में निकट भविष्य में जल्द ही आदि कैलाश तक हवाई सेवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है.

-संजय टोलिया, ACEO, UCADA-

विस्तार लेगी आदि कैलाश यात्रा: खास बात यह भी है कि यह हवाई सेवा केवल आदि कैलाश तक आने वाली यात्रियों को ही फायदा नहीं देगी, बल्कि इससे ओम पर्वत और अनुमति के बाद लिपू दर्रा जाने वाले यात्रियों को भी फायदा होगा.