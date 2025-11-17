ETV Bharat / bharat

उदयपुर में फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

एसपी ऑफिस, उदयपुर ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता-निर्देशक विक्रम भट्ट के खिलाफ उदयपुर में 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. यह FIR शहर के भूपालपुरा थाने में प्रसिद्ध IVF विशेषज्ञ डॉ. अजय मुर्डिया ने दर्ज कराई है. FIR में विक्रम भट्ट के अलावा उनकी पत्नी श्वेतांबर भट्ट, महबूब, दिनेश कटारिया समेत कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है. ये है पूरा मामला: एसपी गोयल ने जानकारी दी कि डॉ. अजय मुर्डिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि विक्रम भट्ट और अन्य आरोपियों ने उनकी दिवंगत पत्नी की स्मृति में एक डॉक्यूमेंट्री सहित 4 फिल्म बनाने का प्रस्ताव दिया था. आरोपियों ने दावा किया कि फिल्म रिलीज होने के बाद 200 करोड़ रुपये तक का मुनाफा होगा. इस लालच में डॉ. मुर्डिया ने करीब 30 करोड़ रुपये की राशि आरोपियों की कंपनी को दे दी. उदयपुर एसपी योगेश गोयल (ETV Bharat Udaipur)