उदयपुर में फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

उदयपुर के प्रसिद्ध IVF डॉक्टर अजय मुर्डिया ने बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट सहित 8 लोगों पर 30 करोड़ रुपये की ठगी का मामला दर्ज कराया.

Fraud case against Vikram Bhatt
एसपी ऑफिस, उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 17, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता-निर्देशक विक्रम भट्ट के खिलाफ उदयपुर में 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. यह FIR शहर के भूपालपुरा थाने में प्रसिद्ध IVF विशेषज्ञ डॉ. अजय मुर्डिया ने दर्ज कराई है. FIR में विक्रम भट्ट के अलावा उनकी पत्नी श्वेतांबर भट्ट, महबूब, दिनेश कटारिया समेत कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है.

ये है पूरा मामला: एसपी गोयल ने जानकारी दी कि डॉ. अजय मुर्डिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि विक्रम भट्ट और अन्य आरोपियों ने उनकी दिवंगत पत्नी की स्मृति में एक डॉक्यूमेंट्री सहित 4 फिल्म बनाने का प्रस्ताव दिया था. आरोपियों ने दावा किया कि फिल्म रिलीज होने के बाद 200 करोड़ रुपये तक का मुनाफा होगा. इस लालच में डॉ. मुर्डिया ने करीब 30 करोड़ रुपये की राशि आरोपियों की कंपनी को दे दी.

उदयपुर एसपी योगेश गोयल (ETV Bharat Udaipur)

इसे भी पढ़ें- फिल्म घोस्ट के प्रमोशनल इवेंट के लिए जयपुर पहुंचे डायरेक्टर विक्रम भट्ट, कहा - मुझे भी हॉरर फिल्मों से लगता है डर

पुलिस ने शुरू की जांच: FIR में उन्होंने आरोप लगाया कि न तो फिल्म का कोई निर्माण कार्य शुरू हुआ, न ही कोई प्रगति की जानकारी दी गई और न ही निवेश की गई राशि वापस की गई. शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित धोखाधड़ी थी, जिसके तहत उन्हें जानबूझकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया. मामला दर्ज होने के बाद उदयपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस सभी दस्तावेजों, बैंक लेन-देन, किए गए एग्रीमेंट और आरोपियों द्वारा दिए गए वादों की गहन पड़ताल कर रही है.

एसपी योगेश गोयल का बयान: उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने बताया, “शिकायतकर्ता ने अपनी दिवंगत पत्नी की स्मृति में डॉक्यूमेंट्री एवं फिल्म निर्माण के लिए मुंबई स्थित विक्रम भट्ट की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था. एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने राशि दी थी, लेकिन न तो फिल्म बनी और न ही पैसा वापस हुआ. कई अन्य आरोपी भी इस मामले में शामिल हैं. हम पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं.” फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ और सबूत जुटाने की प्रक्रिया में जुटी हुई है.

FILM DIRECTOR VIKRAM BHATT
CASE OF FRAUD OF RS 30 CRORE
IVF डॉक्टर अजय मुर्डिया
VIKRAM BHATT FACES FRAUD CHARGES
FRAUD CASE AGAINST VIKRAM BHATT

