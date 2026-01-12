ETV Bharat / bharat

पिछले कुछ सालों में अत्याचार बढ़े : अकबरुद्दीन ओवैसी

छत्रपति संभाजी नगर (महाराष्ट्र) : एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से क्या हो रहा है? क्या आप भूल गए हैं कि लव जिहाद के नाम पर लोगों को मारा गया था?

ओवैसी ने आलोचना करते हुए कहा, क्या आप मॉब लिंचिंग भूल गए हैं? क्या आप भूल गए हैं कि बुर्के के नाम पर लड़कियों की पढ़ाई रोक दी गई थी? क्या आप भूल गए हैं कि मुस्लिम होने की वजह से लोगों को मार दिया गया था? क्या आप भूल गए कि ट्रेन में एक आदमी को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसकी दाढ़ी थी? क्या आप भूल गए कि आपकी मस्जिद गिरा दी गई थी? हिजाब खींचे जा रहे हैं, और क्या आपको यह दिखाई नहीं देता?

एआईएमआईएम नेता ने मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुस्लिम महिला का हिजाब जाने की आलोचना की. उन्होंने कहा कि क्या घरों पर बुलडोजर चलाना ज़ुल्म नहीं है? एक के बाद एक ज़ुल्म हो रहे हैं, और जिस समुदाय पर ये ज़ुल्म हो रहे हैं, वह कुछ नहीं बोल रहा है.

ओवैसी ने कहा कि यह अलग होने का समय नहीं है. दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आ रहा है. अगर आप अभी भी नहीं समझे, तो वे आपको खत्म कर देंगे.

सरकारी योजनाओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का स्तर सबसे कम है. डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, मुसलमान हर फील्ड में सबसे नीचे हैं। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? हर सरकार ने हमें पीछे रखने का काम किया है. हमें न शिक्षा मिली, न रोजगार. इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? इसलिए हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. आज हमें क्लर्क की मामूली नौकरी भी नहीं मिलती. अगर हमें देश में हमारा हिस्सा दिया गया होता, तो हमारी पार्टी को देश के कोने-कोने में जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि उन्हें अंधेरे में रखा गया. उन्होंन कहा, "हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया."