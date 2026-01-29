ETV Bharat / bharat

विकासनगर युवती हत्याकांड: उंगलियां काटी, नाक उड़ाया, सिर पर भारी पत्थर से किया वार, फरार चचेरे भाई की तलाश

देहरादून के एसएसपी अजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे. लापता चचेरे भाई की तलाश जारी है. नहर किनारे छात्रा का क्षत-विक्षत शव मिला है.

VIKASNAGAR GIRL MURDER CASE
विकासनगर अपराध समाचार
ETV Bharat Uttarakhand Team

January 29, 2026

Updated : January 29, 2026 at 4:24 PM IST

विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर में जिस युवती की हत्या हुई है, उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. जब पुलिस ने 12वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का शव कब्जे में लिया तो एकबारगी उनकी भी रुह कांप गई. हत्यारे ने जितने क्रूर ढंग से युवती की हत्या की थी, उससे लग रहा है कि वो या तो भारी गुस्से में था, या फिर उसकी कोई बड़ी रंजिश रही होगी.

विकासनगर युवती हत्याकांड: पुलिस को घटनास्थल पर एक हंसिया मिला है. आशंका है कि इसी हंसिए से 12वीं की छात्रा की हत्या की गई है. हत्यारे ने बड़ी ही क्रूरता से हत्याकांड को अंजाम दिया है. छात्रा के हाथों की उंगलियां कटी हुई हैं. उसकी नाक भी काट दी गई. गला बुरी तरह रेता गया है. सिर पर भारी पत्थर से वार किया गया है. जिसने भी ये देखा और सुना, उसके रौंगटे खड़े हो गए.

विकासनगर युवती हत्याकांड

घटनास्थल से मिला हंसिया: ढालीपुर शक्ति नहर के किनारे छात्रा की लाश मिलने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने शव के पास से एक मोटरसाइकिल और हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हंसिया भी बरामद किया है. बताया जा रहा है कि ये हंसिया कुछ दिन पहले छात्रा के चचेरे भाई ने विकासनगर की एक दुकान से खरीदा था.

निर्मम तरीके से की गई है हत्या: पुलिस की तफ्तीश में सामने आया की 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ढालीपुर की रहने वाली थी. अपने चचेरे भाई के साथ बुधवार शाम वो दवा लेने के लिए बाइक पर निकली थी. रात 9 बजे तक जब वो घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. सुबह तक तलाशने पर भी न तो छात्रा का कोई पता चला और न ही उसका चचेरा भाई मिला. इसके बाद ढालीपुर शक्ति नहर के किनारे छात्रा का क्षत-विक्षत शव मिला. पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी गई.

सीसीटीवी में बाइक से जाते दिखे दोनों: पुलिस ने जब छानबीन की तो मोटरसाइकिल पर चचेरे भाई के साथ छात्रा एक पेट्रोल पंप के CCTV में नजर आई. पुलिस के मुताबिक चचेरे भाई ने हाल ही में एक दुकान से ये हंसिया खरीदा था. पुलिस के अनुसार इसी हंसिया से छात्रा पर ताबड़तोड़ वार करने के बाद उसे मौत के घाट उतारा होगा. मौके पर मोटरसाइकिल और हंसिया मिलने के बाद पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया जो शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है. पुलिस को आशंका है कि हो सकता है कि छात्रा की हत्या करने के बाद चचेरे भाई ने भी कहीं शक्ति नहर में सुसाइड न कर लिया हो.

एसएसपी ने ये खुलासा किया: देहरादून के एसएसपी अजय सिंह खुद घटनास्थल ढालीपुर शक्ति नहर के किनारे पहुंचे. उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि-

एक बालिका की डेड बॉडी की सूचना रात 12 बजे मिली थी. उनके गांव से करीब 300-400 मीटर दूर शव मिला. घटनास्थल पर एक मोटरसाइकिल भी मिली. पता चला कि अपने गांव के किसी रिश्तेदार के साथ छात्रा गई थी. मोटरसाइकिल किसी से मांगी गई थी. अभी आरोपी लड़का ट्रेस आउट नहीं हुआ है. घटना के पीछे क्या बात रही होगी, इसकी जांच की जा रही है. घरवाले भी ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं. घटनास्थल पर एक हंसिया मिला है.

जानकारी मिली की आरोपी लड़के द्वारा दो-तीन दिन पहले वो हंसिया लिया गया था. हंसिया से वार किए गए हैं. वारदात क्यों की गई होगी, इसकी जांच की जा रही है. गांव में हर जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं तो जांच में समय लग रहा है. पास में नहर भी है तो इसलिए एसडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया.
- अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून -

GIRL BRUTAL MURDER IN VIKASNAGAR
DEHRADUN GIRL STUDENT MURDER
विकासनगर छात्रा हत्याकांड
देहरादून युवती की हत्या
VIKASNAGAR GIRL MURDER CASE

संपादक की पसंद

