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तमिलनाडु में मंत्री के नाम पर रजिस्टर्ड कार की टक्कर से युवक की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, जिस कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, वह तमिलनाडु की मंत्री के नाम पर रजिस्टर्ड है.

Youth dies after being hit by tvk Minister Jagatheeswari car - Driver arrested
तांबरम ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन विंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 4:33 PM IST

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चेंगलपट्टू: तमिलनाडु की समाज कल्याण मंत्री जगदीश्वरी के काफिले में शामिल कार की चपेट में आने से दोपहिया वाहन चला रहे 26 साल के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. यह भीषण हादसा देर रात कट्टनकुलथुर जंक्शन के पास हुआ. पुलिस जांच में सामने आया कि दुर्घटनाग्रस्त कार मंत्री जगदीश्वरी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है. पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

तमिलगा वेत्री कझगम की नेता और तमिलनाडु की समाज कल्याण मंत्री जगदीश्वरी तमिलनाडु विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए अपनी आधिकारिक गाड़ी से विरुधुनगर से चेन्नई जा रही थीं. कहा जा रहा है कि जब मंत्री सरकारी गाड़ी में आगे बढ़ रहे थीं, तो गाड़ी के पीछे पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी थी, और उसके बाद उनकी कार थी.

चेंगलपट्टू जिले के कट्टनकुलथुर जंक्शन पर मंत्री की कार सड़क पार कर रही थी, तभी उसकी टक्कर एक टू-व्हीलर पर सवार युवक से हो गई. पुलिस को तुरंत हादसे की जानकारी दी गई. तांबरम ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की.

पुलिस ने एम्बुलेंस मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मदद से पुष्टि किया कि सेलियाम्मन कोविल स्ट्रीट, कट्टनकुलथुर केइरयानबू (26) जो हादसे में टू-व्हीलर से गिर गए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इसके अलावा, मरने वाले शख्स इरयानबू के शव को बरामद कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए चेंगलपट्टू सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने मंत्री की उस कार को जब्त कर लिया जिससे एक्सीडेंट हुआ था. साथ ही पुलिस ने कार चालक 28 साल के चिन्ना अग्नि को गिरफ्तार कर लिया. वह मदुरै का रहने वाला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इसके बाद, ड्राइवर चिन्ना अग्नि के खिलाफ सार्वजनिक रोड पर तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा, ताम्बरम यातायात जांच इकाई पुलिस गिरफ्तार ड्राइवर से अलग-अलग एंगल से पूछताछ कर रही है, जिसमें एक्सीडेंट कैसे हुआ और एक्सीडेंट का कारण भी शामिल है.

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