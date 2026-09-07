ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में मंत्री के नाम पर रजिस्टर्ड कार की टक्कर से युवक की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

चेंगलपट्टू: तमिलनाडु की समाज कल्याण मंत्री जगदीश्वरी के काफिले में शामिल कार की चपेट में आने से दोपहिया वाहन चला रहे 26 साल के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. यह भीषण हादसा देर रात कट्टनकुलथुर जंक्शन के पास हुआ. पुलिस जांच में सामने आया कि दुर्घटनाग्रस्त कार मंत्री जगदीश्वरी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है. पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

तमिलगा वेत्री कझगम की नेता और तमिलनाडु की समाज कल्याण मंत्री जगदीश्वरी तमिलनाडु विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए अपनी आधिकारिक गाड़ी से विरुधुनगर से चेन्नई जा रही थीं. कहा जा रहा है कि जब मंत्री सरकारी गाड़ी में आगे बढ़ रहे थीं, तो गाड़ी के पीछे पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी थी, और उसके बाद उनकी कार थी.

चेंगलपट्टू जिले के कट्टनकुलथुर जंक्शन पर मंत्री की कार सड़क पार कर रही थी, तभी उसकी टक्कर एक टू-व्हीलर पर सवार युवक से हो गई. पुलिस को तुरंत हादसे की जानकारी दी गई. तांबरम ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की.

पुलिस ने एम्बुलेंस मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मदद से पुष्टि किया कि सेलियाम्मन कोविल स्ट्रीट, कट्टनकुलथुर केइरयानबू (26) जो हादसे में टू-व्हीलर से गिर गए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.