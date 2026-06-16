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पूर्व मंत्री सी विजयभास्कर ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया, अन्नाद्रमुक की ताकत 47 से घटकर 42 हुई

सी विजयभास्कर ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. यह अन्नाद्रमुक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

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सी विजयभास्कर ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 7:23 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक नेतृत्व से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री सी विजयभास्कर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है. 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद, तमिलनाडु की राजनीति में पहले कभी नहीं देखे गए राजनीतिक दृश्य सामने आ रहे हैं.

राज्य में देखे तो, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने कांग्रेस और वीसीके जैसी पार्टियों के समर्थन से 108 सीटें जीतकर और सत्ता में आकर इतिहास रच दिया. जहां द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रही और विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल किया, वहीं अन्नाद्रमुक सिर्फ 47 सीटों पर सिमट कर रह गई. ऐसा लगता है कि, पार्टी के सदस्यों को भी अन्नाद्रुमक के नेतृत्व पर से भरोसा उठ गया है.

खास तौर पर, चुनाव नतीजों के बाद, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के विधायक सी.वी. षणमुगम, एस.पी. वेलुमणि और सी. विजयभास्कर एक अलग गुट के रूप में सामने आए. इस समूह के 25 विधायकों ने विजय की मुख्यमंत्री विजय की टीवीके को खुलेआम समर्थन देने का ऐलान करके बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया.

इन घटनाक्रमों के बीच, अन्नाद्रमुक के चार विधायक, मदुरंथकम के मरागाथम कुमारवेल, पेरुंदुरई के जयकुमार, धारापुरम के सत्यभामा और अंबासमुद्रम के इसाक्की सुब्बैया ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और टीवीके में शामिल हो गए.

इसके बाद, जब अन्नाद्रमुक ने दल-बदल विरोधी कानून लागू किया, तो एस.पी. वेलुमणि के नेतृत्व वाले असंतुष्ट गुट के विधायक एडप्पादी पलानीस्वामी से मिले और सुलह कर ली. हालांकि, सी.वी. शनमुगम और विजयभास्कर एडप्पादी पलानीस्वामी से मिलने से बचते रहे.

विधायक पद से इस्तीफा
खबरों के मुताबिक, सी. विजयभास्कर टीवीके में शामिल होने की संभावना के बारे में अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों और अपने समर्थकों से सलाह कर रहे थे. हालांकि, इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई थी. इसी बीच, सी. विजयभास्कर ने आज विरालीमलाई चुनाव क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा देकर एक चौंकाने वाला कदम उठाया है.

अन्नाद्रमुक की घटती ताकत
सी. विजयभास्कर ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. स्पीकर जे.सी.डी. प्रभाकरन ने पुष्टि किया कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. अन्नाद्रमुक के चार विधायक पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं. ऐसे में सी. विजयभास्कर का जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. नतीजतन, तमिलनाडु विधानसभा में अन्नाद्रमुक की ताकत 47 से घटकर 42 हो गई है.

जानकार सूत्रों से पता चला है कि सी. विजयभास्कर, जिन्होंने अब विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया है, जल्द ही टीवीके में शामिल हो सकते हैं. सी. विजयभास्कर के इस्तीफे से तमिलनाडु में खाली सीटों की कुल संख्या छह हो गई है.

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