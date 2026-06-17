तमिलनाडु में आदिवासी समुदाय के लड़के को बेरहमी से पीटा, एक गिरफ्तार..दूसरा फरार
आरोप है कि, पिता कर्ज नहीं चुका पाया तो कुछ लोगों ने उसके बेटे पर बेरहमी से हमला कर दिया.
Published : June 17, 2026 at 4:52 PM IST
विल्लुपुरम: तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में शख्स के कर्ज चुकाने में असमर्थ होने के कारण उसके बेटे पर कुछ लोगों ने बेरहमी से हमला कर दिया. मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
आरोपियों ने जिस लड़के पर हमला किया था, वह आदिवासी समुदाय से है और कक्षा 10वीं का छात्र है. आरोप है कि, उस पर बड़ी ही बेरहमी से हमला हुआ है. खबर के मुताबिक, लड़के को चप्पल और जूतों से पीटा गया और ब्लेड से उसके मुंह पर वार किया गया. पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार किया है, जिसने पिता के कर्ज को लेकर आदिवासी समुदाय के एक लड़के पर बेरहमी से हमला किया.
क्या है पूरा मामला, जानें
विल्लुपुरम जिले में केदार के पास सिरुवलाई गांव में रहने वाला इरुलर समुदाय (एक आदिवासी समुदाय) का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 15 साल के बेटे के साथ रहता है. उसका बेटा स्थानीय सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है.
बताया जा रहा है कि उस आदमी ने चेल्लनकुप्पम इलाके के एक ईंट भट्टे के मालिक प्रभाकरण से 50 हजार रुपये एडवांस में लिए थे. बदले में, वह और उसकी पत्नी दोनों प्रभाकरण के ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे.
हालांकि, खबर है कि उधार लिया गया एडवांस पूरी तरह चुकाने से पहले ही दंपती अपने गांव लौट आया. ऐसे में प्रभाकरण ने बार-बार उससे पैसे वापस मांगे. हालांकि, कर्ज के बोझ तले दबे शख्स ने प्रभाकरण को पैसे वापस नहीं किए.
उसके बाद खबर मिली कि, दो दिन पहले प्रभाकरन उस आदमी से मिलने गया, उसे बुरी तरह गाली दी और धमकियां दीं. उस आदमी ने बताया कि उसके परिवार की खराब माली हालत की वजह से वह तुरंत पैसे नहीं चुका सकता, लेकिन उसने कुछ दिनों में पैसे चुकाने का वादा किया. हालांकि, प्रभाकरन ने कथित तौर पर तुरंत पैसे चुकाने पर जोर दिया. कल सुबह उस आदमी का बेटा रोज की तरह स्कूल गया था.
स्कूल के पास, एक सुनसान जगह पर, प्रभाकरण और एक अनजान आदमी ने छात्र को रोका और उस पर बुरी तरह हमला किया. घायल छात्र को बाद में विल्लुपुरम के मुंडियाम्बक्कम में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया.
अभी उसका वहीं इलाज चल रहा है. छात्र ने पुलिस को बयान दिया कि उसका मुंह कपड़े से बांधा गया था और उसे जूते से मारा गया था. उसने आगे दावा किया कि उसके पेट और पीठ पर बुरी तरह मारा गया था. इतना ही नहीं उसके मुंह पर ब्लेड से वार किया गया था.
इसके बाद, छात्र के पिता ने केदार पुलिस स्टेशन में हमले की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और प्रभाकरण को गिरफ्तार कर लिया. वे अभी एक और आदमी की तलाश कर रहे हैं जो फरार बताया जा रहा है.
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