विशेष सत्र में राष्ट्रपति बोलीं- महिलाओं को पुरुषों के बराबर प्रतिनिधित्व मिले, वंदना कटारिया और सुशीला बलूनी का किया जिक्र

देहरादून: उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल होने पर आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया. उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में महिलाओं की भूमिका पर खास जोर दिया. उन्होंने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया और सामाजिक कार्यकर्ता सुशीला बलूनी का विशेष तौर पर जिक्र किया. राष्ट्रपति ने विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी बधाई दी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया: उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के मौके पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी देहरादून में विधानसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचीं. इस दौरान विधानसभा का नजारा बेहद अलग दिखा. सभी विधायक पहाड़ी टोपी लगा कर विधानसभा की कार्यवाही के लिए पहुंचे. अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कई महत्वपूर्ण बातें कीं, लेकिन सबसे अधिक फोकस महिलाओं पर रखा.

राष्ट्रपति का फोकस महिलाओं पर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें यह जानकर बेहद खुशी है कि राज्य के विकास और इस राज्य को आगे बढ़ाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है. उन्होंने उत्तराखंड की कुछ प्रसिद्ध महिलाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय काम किया है. उन्होंने कहा कि-