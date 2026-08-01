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Explainer: बेटियां संभाल रही जिम्मेदारी की 'विरासत', पाग दस्तूर में घर की 'लाडो' को बांधी गई पगड़ी बदल रही परंपरा

चार पीढ़ियों से हर पीढ़ी में एक ही पुरुष सदस्यः भाविका के परिवार का इतिहास इस फैसले को और भी खास बना देता है . भाविका के मामा महावीरसिंह सिंगोद के मुताबिक पिछली चार पीढ़ियों में हर पीढ़ी में परिवार का एक ही पुरुष सदस्य रहा . पहली पीढ़ी में भीमसिंह, फिर उनके पुत्र उदयसिंह, उसके बाद भगवानसिंह और फिर कानसिंह , हर पीढ़ी में एक ही पुत्र परिवार की पहचान और उत्तराधिकार का केंद्र रहा . चार पीढ़ियों तक परिवार की पहचान लगातार पुरुष उत्तराधिकारी से आगे बढ़ती रही, लेकिन कानसिंह के निधन के बाद कहानी बदल गई . पांचवीं पीढ़ी में परिवार के पास बेटा नहीं, बल्कि बेटी है. यही वजह है कि अब भाविका कंवर इस परिवार की पांचवीं पीढ़ी की पहचान बन गई है.

पगड़ी बंधी तो सिर्फ सिर पर नहीं, जिम्मेदारी भी आईः पाग दस्तूर की रस्म पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूरी की गई . सबसे पहले भाविका की दादी के पीहर पक्ष से शंकरसिंह राजावत ने भाविका के सिर पर पगड़ी बांधी. इसके बाद ननिहाल पक्ष की ओर से महावीरसिंह सिंगोद ने दूसरी पगड़ी पहनाकर रस्म पूरी कराई . इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज के लोग मौजूद रहे . एक तरफ दस साल की बच्ची के सिर पर पगड़ी थी और दूसरी तरफ उस पगड़ी के साथ परिवार की सामाजिक जिम्मेदारी और विरासत का प्रतीकात्मक हस्तांतरण भी हो रहा था. भाविका के लिए यह एक भावनात्मक पल था, लेकिन इस रस्म का सामाजिक अर्थ इससे कहीं बड़ा था.

मां-दादी ने बदल दिया फैसलाः उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा के दौरान कानसिंह के मामा शंकरसिंह राजावत और भाविका के मामा महावीरसिंह सिंगोद ने परिवार की महिलाओं से बातचीत की. यही बातचीत इस पूरे घटनाक्रम का निर्णायक मोड़ बनी . भाविका की दादी और मां ने साफ कहा कि जब कानसिंह की अपनी संतान के रूप में बेटी मौजूद है , तो किसी दूसरे व्यक्ति को दत्तक लेकर परिवार का उत्तराधिकारी बनाने का औचित्य नहीं है. परिवार की महिलाओं का संदेश साफ था कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं है. उन्होंने कहा कि भाविका ही परिवार की संतान है और वही परिवार की विरासत और जिम्मेदारी संभालेगी. इस विचार को परिवार के पीहर और ससुराल पक्ष सहित अन्य रिश्तेदारों ने भी मंजूर किया. इसके बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि इस बार पाग दस्तूर किसी दत्तक पुत्र का नहीं, बल्कि 10 साल की भाविका कंवर का होगा.

सामने आया उत्तराधिकारी का सवालः सुरियास निवासी कानसिंह राठौड़ का 15 जुलाई को गंभीर बीमारी के बाद निधन हो गया था. उनके परिवार में पत्नी और 10 साल की इकलौती बेटी भाविका कंवर थीं. पिता के निधन के बाद परिवार शोक में था. अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक रस्मों के बाद बारहवें की रस्म पूरी हुई. इसके बाद परिवार में स्वाभाविक रूप से यह सवाल सामने आया कि अब पाग दस्तूर किसका किया जाए और परिवार की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए?. परंपरागत व्यवस्था के मुताबिक परिवार में पुत्र नहीं होने से किसी निकट संबंधी को दत्तक लेकर पाग दस्तूर कराने पर चर्चा शुरू हुई. इस चर्चा में सदियों से चली आ रही उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने की तैयारी थी, जिसमें परिवार की वंश परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारी को किसी पुरुष उत्तराधिकारी के जरिए आगे बढ़ाया जाता है. इन चर्चाओं के बीच इस बार परिवार ने सदियों से चली आ रही परंपरा से आगे सोचने का फैसला किया.

10 साल की बच्ची के बंधी पगड़ीः नागौर जिले के रियांबड़ी पंचायत समिति के सुरियास गांव में बीते दिनों सामने आया मामला इसी बदलती सोच की एक मिसाल है. यहां पहली बार पाग दस्तूर की परंपरा किसी बेटे या दत्तक पुत्र के लिए नहीं, बल्कि परिवार की 10 साल की इकलौती बेटी भाविका कंवर उर्फ बिट्टू के लिए निभाई गई. भाविका के सिर पर पगड़ी बांधी गई और उसे परिवार की विरासत और जिम्मेदारी का उत्तराधिकारी बनाया गया. यह फैसला इसलिए भी खास है, क्योंकि यह किसी बाहरी दबाव या औपचारिक व्यवस्था का नतीजा नहीं था. भाविका की मां और दादी ने खुद आगे बढ़कर कहा कि जब परिवार की अपनी बेटी मौजूद है , तो केवल परंपरा के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति को दत्तक लेकर उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत क्यों हो ?. परिवार के इस फैसले से ही एक ऐसी कहानी शुरू होती है, जिसमें एक परिवार की परंपरा बदलती है और उसके साथ समाज को भी एक संदेश मिलता है.

आमतौर पर यह जिम्मेदारी घर के बड़े बेटे को दी जाती रही है. परिवार में बेटा नहीं होने पर कई जगह किसी निकट संबंधी को दत्तक (गोद) लेकर पाग दस्तूर की रस्म पूरी करने की परंपरा भी देखने को मिलती है. इन परंपराओं के बीच अब राजस्थान में सामाजिक ताने-बाने में बदलाव की तस्वीर दिखाई देने लगी है. घर की बेटियां न केवल परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, बल्कि उन परंपराओं को भी निभा रही हैं, जिन्हें लंबे समय तक पुरुषों से जोड़कर देखा जाता रहा है.

जयपुरः राजस्थान की सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं में ‘पगड़ी’ सिर्फ सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र नहीं है. कई इलाकों में यह सम्मान, स्वाभिमान, जिम्मेदारी, परिवार की प्रतिष्ठा और उत्तराधिकार का प्रतीक मानी जाती रही है. परिवार के मुखिया के निधन के बाद पाग दस्तूर की रस्म के जरिए अगले उत्तराधिकारी को सामाजिक रूप से जिम्मेदारी सौंपने की ये परंपरा रही है.

आखिर क्या है ‘पाग दस्तूर’ ?: राजस्थान के कई सामाजिक समूहों, खासकर मारवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में पाग दस्तूर की परंपरा का सामाजिक महत्व काफी गहरा रहा है. पिता या परिवार के मुखिया के निधन के बाद पगड़ी बांधने की रस्म के जरिए परिवार की जिम्मेदारी अगले व्यक्ति को सौंपने का संदेश दिया जाता है. पगड़ी सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ-साथ परिवार की सामाजिक जिम्मेदारियों का प्रतीक भी मानी जाती रही है . परंपरागत तौर पर घर के बड़े बेटे को परिवार का उत्तराधिकारी मानकर उसके सिर पर पगड़ी बांधी जाती थी. इसका मतलब केवल यह नहीं होता था कि वह परिवार का बड़ा सदस्य है, बल्कि उससे परिवार को संभालने, रिश्तों को निभाने और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपेक्षा भी जुड़ी होती थी . बेटा नहीं होता तो कुछ परिवारों में दत्तक पुत्र लेकर परंपरा को आगे बढ़ाया जाता रहा है . यही वजह है कि सुरियास में भाविका का पाग दस्तूर महत्वपूर्ण हो जाता है. परिवार ने रस्म को खत्म नहीं किया, बल्कि उसी रस्म का स्वरूप बदल दिया.

बृजेश कंवर राजावत ने निभाई अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्म. (ETV Bharat jaipur)

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सवाई माधोपुर की बृजेश ने भी निभाई रस्मः अपने पिता मोहन सिंह राजावत के निधन के बाद सवाईमाधोपुर की बृजेश कंवर राजावत ने भी पुत्र की तरह से तमाम जिम्मेदारियां निभाई. उन्होंने कहा कि माथे पर बंधी पगड़ी परंपरा से ज्यादा जिम्मेदारी का स्वरूप होती है. यह जाहिर करती है कि बेटे के समान बेटी भी हर जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकती है. उन्होंने बताया कि स्वर्गीय मोहन सिंह का भी यही मानना था कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है.

ऐश्वर्या सिंह भी बनी मिसालः इसी तरह एक और मिसाल के रूप में सामने आई ऐश्वर्या सिंह राठौड़ ने बताया कि पगड़ी की रस्म कहने के लिए दस्तूर है, लेकिन असल में यह पंरपरा , सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है. जिस तरह से हमारी बेटियां आन-बान और शान की उत्तराधिकारी होती हैं, उसी तरह से वह पिता की विरासत में पगड़ी की भी स्वाभाविक उत्तराधिकारी होती हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने जीवन के तजुर्बे के आधार पर इस बात को मानती हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है जब कोई भी बेटियों को बोझ ना समझे. पगड़ी वही रही, परंपरा वही रही, जिम्मेदारी का भाव वही रहा, लेकिन उत्तराधिकारी बेटा नहीं, बेटी बनी.

दिव्या मदेरणा व उनकी बहन के बांधी गई पगड़ी. (ETV Bharat jaipur)

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राजस्थान में पहले भी बेटियों ने पगड़ी की परंपरा बदली है. सुरियास के भाविका कंवर का मामला अकेला नहीं है. राजस्थान में पिछले कुछ सालों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां बेटियों ने पिता की मृत्यु के बाद बेटे की तरह अंतिम संस्कार से लेकर पगड़ी की रस्म तक की जिम्मेदारियां निभाईं . इन घटनाओं ने सामाजिक स्तर पर यह बहस भी छेड़ी कि क्या परंपराएं समय के साथ बदल सकती हैं? क्या बेटियों को वही सामाजिक जिम्मेदारी दी जा सकती है जो लंबे समय तक बेटों के लिए आरक्षित मानी जाती रही ?.

ये सकारात्मक बदलाव हैः जोधपुर की समाज सेवी प्रियंका त्यागी ने बताया कि आज बेटियां देश का नेतृत्व कर रही हैं. ऑपरेशन सिंदूर ने इसकी मिसाल पेश की. उन्होंने कहा कि परीक्षा भले नीट की हो या जीवन की , बेटियों ने हमेशा माता-पिता का मान बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि अब समाज अपनी रूढ़ीवादी सोच को बदल रहा और अतिम संस्कार से लेकर पगड़ी तक की रस्म में बेटियों को आगे लाया जा रहा है, इसे एक सकारात्मक बदलाव कहा जा सकता है.

इसी तरह जोधपुर में पीपा क्षत्रिय समाज की अध्यक्ष रेखा पंवार ने कहा आज के समय हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, उन्होंने कहा कि समय के साथ भावनाओं में बदलाव आया है, जिसकी वजह से पुत्र और पुत्री में भेदभाव खत्म हो रहे हैं. ऐसे में बेटियों को पिता की विरासत सौंपा जाना एक अच्छा कदम है.

इसी तरह सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू का मानना है कि पुरानी परंपराओं के टूटने का दौर जारी है. नागौर के रियाबड़ी की भाविका इसका उदाहरण है. उन्होंने कहा कि बेटे या दत्तक पुत्र को पगड़ी पहनाने की सोच में बदलाव आ रहा है और समाज में चेतना जागृत होने से पितृ सत्ता के दौर पर नई सोच काबिज हो रही है. इस बदलाव का समाज में परिलक्षित होना एक अच्छा संकेत है.

कई परिवारों ने फैसले से दिया जवाबः अक्टूबर 2021 में राजस्थान के पूर्व मंत्री और मारवाड़ के प्रमुख राजनीतिक परिवार से जुड़े महिपाल मदेरणा के निधन के बाद उनकी बेटी दिव्या मदेरणा ने पिता की विरासत को औपचारिक रूप से संभालने के लिए पारंपरिक रीति-रिवाजों के तहत पगड़ी बंधवाई थी. दिव्या ने पिता को मुखाग्नि देने से लेकर बारहवें की दस्तारबंदी तक की रस्में निभाईं. उनके सिर पर पगड़ी बांधी गई और इस तरह उन्होंने परिवार की सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया. इस घटना को उस समय इसलिए महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पारंपरिक रूप से ऐसी जिम्मेदारियां पुरुष उत्तराधिकारी से जोड़ी जाती रही हैं.

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13 साल की तेजस्वी कुमारी जोधा बनीं उत्तराधिकारीः इसी साल जून में राजस्थान के पाली जिले के खेरवा में भी परंपरा बदलने वाला एक मामला सामने आया . खेरवा किले में आयोजित पारंपरिक ‘पाग का दस्तूर’ समारोह में 13 वर्षीय तेजस्वी कुमारी जोधा को पूर्व राजघराने का उत्तराधिकारी घोषित किया गया. पिता हरीश चंद्र जोधा के निधन के बाद यह रस्म करीब 65 साल बाद आयोजित की गई थी. इस समारोह की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि पहली बार बेटी को उत्तराधिकार सौंपा गया.

तेजस्वी कुमारी जोधा बनीं उत्तराधिकारी. (ETV Bharat jaipur)

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तेजस्वी ने धार्मिक रस्में निभाईं. उनके सिर पर गुलाबी रंग की पारंपरिक पगड़ी बांधी गई और माथे पर तिलक लगाया गया. पगड़ी को यहां भी केवल एक वस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि पुरानी जिम्मेदारी से निकलकर नई जिम्मेदारी संभालने के प्रतीक के तौर पर देखा गया. यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी सामान्य परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि पूर्व राजघराने की उस परंपरा से जुड़ा था, जहां उत्तराधिकार का सवाल लंबे समय से पुरुषों के इर्द-गिर्द रहा.

इटावा में बेटियों ने पिता को दिया कंधाः फरवरी 2024 में कोटा जिले के इटावा उपखंड से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी . पिता के निधन के बाद बेटियों ने उन्हें कंधा दिया. इसके बाद होने वाले सभी संस्कारों को भी बेटियों ने ही निभाया . पगड़ी दस्तूर के दौरान बेटियों के सिर पर पाग बांधी गई और उन्हें बेटे के समान परिवार की जिम्मेदारी संभालने का प्रतीकात्मक अधिकार दिया गया . यह घटना बताती है कि बदलाव सिर्फ पगड़ी बांधने तक सीमित नहीं है. अंतिम संस्कार, धार्मिक संस्कार और परिवार की जिम्मेदारी जैसे क्षेत्रों में भी बेटियां आगे आ रही हैं .

ऐश्वर्या सिंह राठौड़ ने निभाई पगड़ी रस्म. (ETV Bharat jaipur)

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गुलाब देवी ने भी निभाई पिता की पगड़ी की रस्मः अगस्त 2022 में जयपुर के चाकसू में गुलाब देवी ने पिता के निधन के बाद पगड़ी की रस्म निभाई थी . सामाजिक स्वीकृति के बीच उनके सिर पर पिता की पगड़ी बांधी गई. यह घटना भी उस पारंपरिक सोच को चुनौती देती थी, जिसमें पिता की मृत्यु के बाद बेटे को परिवार का उत्तराधिकारी मानकर पगड़ी पहनाई जाती रही है .

यह सिर्फ रस्म है या सोच में बड़ा बदलाव ?: सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि पगड़ी बांधना सिर्फ एक सामाजिक रस्म है, लेकिन राजस्थान में जहां पगड़ी सम्मान, प्रतिष्ठा, परिवार की जिम्मेदारी और सामाजिक नेतृत्व का प्रतीक रही है. वहां पगड़ी किसके सिर पर बांधी जाती है, इसका सामाजिक अर्थ भी होता है . जब पगड़ी किसी बेटी के सिर पर बांधी जाती है तो यह केवल एक रस्म का बदलाव नहीं रहता, बल्कि सोच में बदलाव भी होता है.