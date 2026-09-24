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गुजरात के राजकोट में गणेश विसर्जन के दौरान डूबने से पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत

पानी की गहराई 20 से 22 फीट होने के कारण वे बाहर नहीं निकल पाए और डूब गए.

IN RAJKOT 3 PEOPLE DROWNED
गुजरात के राजकोट में गणेश विसर्जन के दौरान डूबने से पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 11:54 AM IST

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राजकोट: 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बीच राजकोट में एक परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा. राजकोट में कुवाडवा-वांकानेर रोड पर खोडियार मंदिर के पास गणेश प्रतिमा विसर्जित करने के दौरान एक ही परिवार के तीन सदस्यों पिता, बेटे और भतीजे की 20 से 22 फीट गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई.

मिली जानकारी के अनुसार चौहान परिवार के सदस्य जो रणपुर रोड पर शिवधारा रेजीडेंसी की गली नंबर 6 में रहते थे. बुधवार शाम को गणेश प्रतिमा विसर्जित करने के लिए खोडियार माता मंदिर के पास एक जलाशय पर गए. पारंपरिक विसर्जन के दौरान तीनों लोग फिसलकर पानी में गिर गए. पानी की गहराई 20 से 22 फीट होने के कारण वे बाहर नहीं निकल पाए और डूब गए. त्योहार के माहौल के बीच उनकी मदद की पुकार सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी.

आपातकालीन सूचना मिलने पर राजकोट नगर निगम के फायर एंड इमरजेंसी कंट्रोल रूम से एक बचाव वाहन और टीम मौके पर पहुंची. फायर कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाया और 10 से 12 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों लोगों को बाहर निकाला. हालांकि, तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी. तीनों को बाहर निकालकर '108' आपातकालीन सेवा के जरिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान इस प्रकार है-

1. धीरूभाई भालाभाई चौहान (पिता)

2. नयनभाई धीरूभाई चौहान (बेटा)

3. नरेंद्रभाई मगनभाई चौहान (भतीजा)

धीरूभाई और नयनभाई पिता-पुत्र थे, जबकि नरेंद्र धीरूभाई का भतीजा था. एक ही घर के तीन पुरुषों की असामयिक मौत से परिवार सदमे में है. घटना की जानकारी मिलने पर रिश्तेदार दिलीपभाई चौहान, गांव के सरपंच लाभुभाई और एयरपोर्ट पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने जांच-पड़ताल की और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस घटना के बारे में राजकोट के फायर ऑफिसर शाहबाज खान ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि वांकानेर-कुवाडवा हाईवे पर अजय वेब्रिज के सामने खोडियार माता मंदिर के पास विसर्जन की रस्म के दौरान तीन लोग डूब गए. टीम तुरंत मौके पर पहुंची और 10 से 12 मिनट की कोशिश के बाद तीनों लोगों को बाहर निकाला.

खोडियार मंदिर के पास मौजूद जलाशय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा विसर्जन के लिए बनाया गया कोई आधिकारिक कृत्रिम टैंक नहीं है. लोग अक्सर गहरे पानी के खतरों को समझे बिना वहां विसर्जन की रस्मों के लिए चले जाते हैं. यह जलाशय 20-22 फीट गहरा है और किनारे से ही इसकी गहराई एकदम बढ़ जाती है.

वहां कोई बैरिकेड, चेतावनी बोर्ड या लाइफगार्ड मौजूद नहीं थे. हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विसर्जन के दिनों में कृत्रिम विसर्जन टैंक और फायर टीमें तैनात करता है, लेकिन इस तरह के दूर-दराज के तालाबों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है.

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