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रायबरेली में पीएम मोदी को राहुल ने घेरा, कहा- 'अडानी और खुद को बचाने के लिए देश, अमेरिका को बेचा'

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि "अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं मोदी का करियर दो मिनट में खत्म कर दूंगा. एप्सटीन की फाइल बन्द पड़ी है. नरेंद्र मोदी कभी अमेरिका से बचने के लिये नॉर्वे जाते हैं. एप्सटीन फाइल मत खोलो. अडानी पर जो केस है, उसको बन्द करो. हिंदुस्तान ने यूएस डील करके अमेरिका को दिलवा दिया. लिख कर ले लो, जो केस अमेरिका में अडानी का था, उसे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मोदी ने हिंदुस्तान के गरीबों और किसानों को अमेरिका को बेच दिया है अपने आप को और अडानी को बचाने के लिए."

राहुल गांधी ने इस दौरान जनता से संवाद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गडकरी जैसे नेता अंबानी की शादी में जाते हैं. मैं वहाँ नहीं गया. मैं आप लोगों की शादी में आना चाहता हूं. इस बारात घर के बन जाने के बाद मेरी इच्छा है कि मैं यहां शादी में ज़रूर आऊं. आप लोगों के साथ मेरे परिवार का रिश्ता बहुत पुराना है.

राहुल गांधी ने आज अपने रायबरेली संसदीय क्षेत्र में बछरावां विधानसभा के मौहारी गांव में सांसद निधि से बने बारातघर की सौगात दी. इस बारात घर से ठकुराइन खेड़ा, कसरावां, मल्लेपुर, गणेशपुर समेत आधा दर्जन गांवों के करीब 15 हजार गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

रायबरेली: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अदानी को निशाने पर रखा.

इस कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी खीरों ब्लॉक के श्री सरस्वती इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया. इसके बाद वे सरेनी विधानसभा क्षेत्र के लालगंज के एक गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पर महिला संवाद कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया.

राहुल गांधी का काफिला इसके बाद रायबरेली शहर पहुंचा. यहाँ गोरा बाजार में नगर पालिका की तरफ से वार्ड नम्बर 14 के मोहल्ला पहलवान वीर बाबा नगर में बनी डामर रोड का लोकार्पण भी किया. इसके बाद राहुल गाँधी का काफिला रायबरेली परसदेपुर रोड पर भुएमऊ गाँव में बने सांसद आवास पहुंचा, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम करेंगे.

आपको बता दें कि 20 मई को राहुल गांधी के दौरे के दूसरे दिन व अपने सांसद आवास पर आमजन व जनप्रतिनिधियों के डेलिगेशन के साथ मुलाकात करेंगे. इसके बाद ग्राम लोधवारी ब्लॉक राही में अमर शहीद वीरा पासी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और बहुजन स्वाभिमान सभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद उनका काफिला अमेठी संसदीय क्षेत्र की ओर रवाना हो जाएगा.

राहुल गांधी की एक्स पोस्ट पर हो रही है किरकिरी

इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक गलती की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. राहुल गांधी के एक्स हैंडल पर ग्राफिक्स के ज़रिए बताया गया है कि नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने अडानी ग्रीन एनर्जी को अपने पोर्टफोलियो से बाहर किया है. वहीं पीएम मोदी ने नार्वे का ऐतिहासिक दौरा शुरू किया है. 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है.

राहुल गांधी की एक्स पोस्ट पर हो रही है किरकिरी. (ईटीवी भारत)

इस ग्राफिक्स के बीच में पीएम मोदी की तस्वीर के ऊपर अडानी का लोगो लगा हुआ है और पीछे दो देशों के झंडे हैं. दाएं और भारत का तिरंगा और बाई और नीले रंग के बैकग्राउंड पर पीले रंग के नॉर्डि क्रॉस वाला झंडा, जो की आधिकारिक तौर पर स्वीडन का राष्ट्रीय ध्वज है. क्योंकि ग्राफिक में पूरी बात नॉर्वे की हो रही है, इसलिए वहां नॉर्वे का झंडा होना चाहिए था. नॉर्वे का झंडा लाल रंग का होता है, जिसमें सफेद बॉर्डर के साथ नीले रंग का क्रॉस बना होता है. ग्राफिक पोस्ट होते ही सोशल मीडिया यूजर्स इसे एक बड़ी गलती बता रहे हैं और झंडे को लेकर कांग्रेस के सोशल मीडिया और रिसर्च सेल को ट्रोल किया जा रहा है.

आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूरोप के दौरे पर हैं. 18 मई को पीएम मोदी स्वीडन का दौरा पूरा करके नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे. ओस्लो में पीएम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. जहां पर नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता मौजूद हैं. नॉर्वे पहुंचने पर 18 मई को पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ' द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से सम्मानित किया गया. यह उनका 32 वां राष्ट्रीय सम्मान था.