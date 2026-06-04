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पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, मोहाली पुलिस ने दो आतंकियों को किया गिरफ्तार

पंजाब में मोहाली पुलिस ने दो विदेशी समर्थित आतंकवादियों को खतरनाक विस्फोटक आईईडी के साथ गिरफ्तार किया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 1:32 PM IST

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मोहाली: पंजाब पुलिस और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीमों ने दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, विदेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े ये दोनों आतंकी पंजाब को बम धमाकों से दहलाने की साजिश रच रहे थे.

पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने भी इस पूरी घटना की जानकारी एक्स पोस्ट के जरिए शेयर की है.एक्स पोस्ट पर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने लिखा, 'सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) SAS नगर ने मोहाली से एक विदेशी आतंकवादी ऑपरेटिव के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है. इस ऑपरेशन के दौरान इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद हुआ.

डीजीपी गौरव यादव ने कहा, "इस कार्रवाई से (SAS) साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में जरूरी सार्वजनिक जगह को निशाना बनाने की एक नापाक साजिश नाकाम हो गई. इस तेज और समय पर की गई कार्रवाई ने सार्वजनिक सुरक्षा और शांति के लिए एक खतरनाक खतरे को टाल दिया है."

आगे की जानकारी देते हुए, डीजीपी पंजाब ने कहा कि, टेररिस्ट नेटवर्क और उसके साजिश में शामिल आतंकियों के खिलाफ जांच जारी है. पंजाब पुलिस पूरे राज्य में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने, संगठित अपराध को खत्म करने, शांति और सार्वजनिक सुरक्षा पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ें: NIA ने कनाडा में रह रहे प्रतिबंधित आतंकवादी के दो प्रमुख सहयोगियों को गिरफ्तार किया

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TWO TERRORIST ARRESTED IN MOHALI
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TWO TERRORIST ARRESTED IN PUNJAB
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