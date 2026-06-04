पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, मोहाली पुलिस ने दो आतंकियों को किया गिरफ्तार
पंजाब में मोहाली पुलिस ने दो विदेशी समर्थित आतंकवादियों को खतरनाक विस्फोटक आईईडी के साथ गिरफ्तार किया.
Published : June 4, 2026 at 1:32 PM IST
मोहाली: पंजाब पुलिस और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीमों ने दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, विदेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े ये दोनों आतंकी पंजाब को बम धमाकों से दहलाने की साजिश रच रहे थे.
पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने भी इस पूरी घटना की जानकारी एक्स पोस्ट के जरिए शेयर की है.एक्स पोस्ट पर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने लिखा, 'सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) SAS नगर ने मोहाली से एक विदेशी आतंकवादी ऑपरेटिव के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है. इस ऑपरेशन के दौरान इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद हुआ.
In a major breakthrough against cross-border terror networks, State Special Operations Cell (#SSOC), SAS Nagar, apprehends two associates of a foreign-based terror operative from #Mohali.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) June 4, 2026
The operation led to the recovery of an Improvised Explosive Device (IED), resulting in the… pic.twitter.com/0ElPGPSXGk
डीजीपी गौरव यादव ने कहा, "इस कार्रवाई से (SAS) साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में जरूरी सार्वजनिक जगह को निशाना बनाने की एक नापाक साजिश नाकाम हो गई. इस तेज और समय पर की गई कार्रवाई ने सार्वजनिक सुरक्षा और शांति के लिए एक खतरनाक खतरे को टाल दिया है."
आगे की जानकारी देते हुए, डीजीपी पंजाब ने कहा कि, टेररिस्ट नेटवर्क और उसके साजिश में शामिल आतंकियों के खिलाफ जांच जारी है. पंजाब पुलिस पूरे राज्य में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने, संगठित अपराध को खत्म करने, शांति और सार्वजनिक सुरक्षा पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
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