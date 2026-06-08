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ओडिशा में मां और बेटी की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी ने मर्डर के बाद पुलिस को किया फोन

ओडिशा में मां और बेटी की धारदार हथियार से हत्या, मौके पर पुलिस मौजूद ( ETV Bharat )

हमले में उन दोनों की तुरंत मौत हो गई. उन्हें मारने के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को कॉल करके घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर गई और जांच शुरू कर दी. इसके साथ ही, आरोपी अजय प्रधान को पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. हत्या का कारण पता नहीं चल पाया है. एक फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और सबूत इकट्ठा किए हैं.

संबलपुर के एडिशनल एसपी श्रीमंत बारिक के मुताबिक, मां उरुकुली पात्रा (60) और बेटी लिलिमा जुडा (35) कल (रविवार) रात खड़ियापाड़ा गांव में अपने घर के बाहर खाट पर सो रही थीं. हमलावर ने उन पर टंगिया (कुल्हाड़ी जैसा हथियार) से हमला कर दिया.

मां और बेटी की हत्या करने के बाद हत्यारे ने खुद ही 112 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और शव को कब्जे में लेकर हत्या का कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी है.

संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर जिले में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है. यहां जिले के गिरिपाली खड़ियापाड़ा गांव में मां और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि, एक युवक ने घर के बाहर सो रही मां और बेटी की धारदार हथियार से हमला कर दिया.

जांचकर्ता यह जांच कर रहे हैं कि आरोपी ने हत्या की घटना को अकेले दिया था या उसके साथ कोई और भी था. स्थानीय निवासियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस मामले के बारे में संबलपुर के एडिशनल एसपी श्रीमंत बारिक ने कहा कि, आरोपी ने मां और बेटी की टंगिया की मदद से हत्या की. उससे पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि, हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद ही 112 टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि, आरोपी की मानसिक हालत थोड़ी अलग है. अभी जांच शुरुआती चरण में है और सच बाद में सामने आएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक उरुकुली पात्रा की 3 बेटियां और 2 बेटे हैं. 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी, जबकि बेटी लिलिमा जुडा के तलाक के बाद वह अपने पिता के घर में रह रही थी. वहीं, 2 बेटों में से बड़े बेटे की शादी हो गई, अब उरुकुली अपने बड़े बेटे, बहू, तलाकशुदा बेटी लिलिमा जुडा और छोटे बेटे के साथ रह रही थी.

डबल मर्डर से संबलपुर में फैली सनसनी (ETV Bharat)

कल, मृतक उरुकुली पात्रा और उसकी बेटी लिलिमा घर पर अकेली थीं. परिवार के दूसरे सदस्य दूसरे गांव गए हुए थे. पता चला है कि इसी समय हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया.

पुलिस ने उरुकुली के बड़े बेटे, बहू और छोटे बेटे को घर बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है. घटना के बारे में मृतक उरुकुली पात्रा के छोटे बेटे सावंत पात्रा ने कहा कि, मृतक उनकी मां और बड़ी बहन हैं. उन्होंने कहा कि, उन्हें इस मर्डर की वजह का पता नहीं है. उन्होंने बताया कि, परिवार में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. पुलिस ने उन्हें सुबह 3 बजे दोनों की हत्या के बारे में जानकारी दी.

वहीं, मृतक महिला की बहू ने कहा कि, हत्या से एक दिन पहले सबकुछ ठीक था. उन्होंने कहा कि, वह और उसके पति पिता के घर गए थे. इसलिए उन्हें हत्या की वजह के बारे में जानकारी नहीं है.

दूसरी तरफ, स्थानीय निवासी सनातन टांडिया ने कहा कि, उन्हें इस बारे में रात में पुलिस के आने के बाद पता चला. उन्होंने बताया कि, दोनों महिलाएं सीधे-सादे और मासूम थे. उनके पास कोई जमीन नहीं थी और वे दिहाड़ी मजदूरी करते थे.

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