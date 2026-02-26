ETV Bharat / bharat

ओडिशा में एक हजार लीटर भांग का तेल जब्त, बाजार में 200 करोड़ रुपये इसकी कीमत

नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए ओडिशा में पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों से भारी मात्रा में भांग का तेल और गांजा बरामद किया.

Koraput Police Seized Cannabis Oil Worth 200 Crores
ओडिशा में कोरापुट पुलिस ने एक हजार लीटर भांग का तेल जब्त किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर (कोरापुट): ओडिशा में कोरापुट पुलिस ने ओडिशा-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर एक बड़ा एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन चलाया है, जिसमें करीब एक हजार 800 लीटर भांग का तेल (कैनाबिस ऑयल) जब्त किया गया है. इसकी बाजार में अनुमानित कीमत 200 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

खुफिया सूत्रों के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने कोरापुट जिले में जालपुट जलाशय के पास एक दूर के जंगल वाले इलाके में चल रही एक गैर-कानूनी इंटरस्टेट ड्रग प्रोसेसिंग यूनिट का पता लगाया.

अधिकारियों ने तेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले अस्थायी प्रसंस्करण उपकरण, मशीनरी और कच्चा माल भी जब्त कर लिया. पुलिस ने भांग का तेल तैयार करने वाली यूनिट को तोड़ दिया. अधिकारियों ने कहा कि यह ऑपरेशन जिला पुलिस के नेतृत्व किया गया. पुलिस अब इस गैर-कानूनी धंधे में शामिल बड़े अंतरराज्जीय नेटवर्क की पहचान करने के लिए आगे की जांच में जुट गई है.

एक अलग कार्रवाई में, नंदपुर पुलिस ने राज्य से बाहर गांजा ले जा रही दो पिकअप वैन की तलाशी के दौरान 1,144 किलो प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है. सुनाबेड़ा एसडीपीओ सुमिता जेना ने कहा कि तस्करी में शामिल चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. कोरापुट एसपी रोहित वर्मा ने कहा कि, छापेमारी जारी है. उन्होंने कहा कि, जैसे-जैसे ट्रैफिकिंग नेटवर्क की जांच आगे बढ़ेगी, और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

महाराष्ट्र में नशीले पदार्थ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई
देश के कई हिस्सों से ड्रग्स की तस्करी की खबरें आती रहती हैं. आठ फरवरी को क्राइम ब्रांच की टीम ने करीब 3,82,500 रुपये मूल्य की एमडी ड्रग्स जब्त की थी. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

क्राइम ब्रांच की टीम ने नागपुरी गेट थाने के तहत पाटीपुरा इलाके में यह ऑपरेशन किया. संदेह के आधार पर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अब्दुल शोएब अब्दुल जब्बार (22 वर्ष) और सईद खान शरीफ खान (46 वर्ष) के रूप में हुई.

जब पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की तलाशी ली, तो उनके पास से 25 ग्राम और 500 मिलीग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. पुलिस को संदेह है कि एमडी का यह स्टॉक शहर में फुटकर बिक्री के लिए रखा गया था. क्राइम ब्रांच को यह भी अंदेशा है कि इन आरोपियों ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में एमडी जमा कर रखी होगी.

ये भी पढ़ें: गुजरात में कपास की आड़ में अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश, 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का माल जब्त

TAGGED:

GANJA
KORAPUT POLICE
CANNABIS OIL SEIZED IN KORAPUT
ओडिशा में गांजा तस्कर
POLICE SEIZED CANNABIS OIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.