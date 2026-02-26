ETV Bharat / bharat

ओडिशा में एक हजार लीटर भांग का तेल जब्त, बाजार में 200 करोड़ रुपये इसकी कीमत

ओडिशा में कोरापुट पुलिस ने एक हजार लीटर भांग का तेल जब्त किया ( ETV Bharat )

जयपुर (कोरापुट): ओडिशा में कोरापुट पुलिस ने ओडिशा-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर एक बड़ा एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन चलाया है, जिसमें करीब एक हजार 800 लीटर भांग का तेल (कैनाबिस ऑयल) जब्त किया गया है. इसकी बाजार में अनुमानित कीमत 200 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

खुफिया सूत्रों के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने कोरापुट जिले में जालपुट जलाशय के पास एक दूर के जंगल वाले इलाके में चल रही एक गैर-कानूनी इंटरस्टेट ड्रग प्रोसेसिंग यूनिट का पता लगाया.

अधिकारियों ने तेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले अस्थायी प्रसंस्करण उपकरण, मशीनरी और कच्चा माल भी जब्त कर लिया. पुलिस ने भांग का तेल तैयार करने वाली यूनिट को तोड़ दिया. अधिकारियों ने कहा कि यह ऑपरेशन जिला पुलिस के नेतृत्व किया गया. पुलिस अब इस गैर-कानूनी धंधे में शामिल बड़े अंतरराज्जीय नेटवर्क की पहचान करने के लिए आगे की जांच में जुट गई है.

एक अलग कार्रवाई में, नंदपुर पुलिस ने राज्य से बाहर गांजा ले जा रही दो पिकअप वैन की तलाशी के दौरान 1,144 किलो प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है. सुनाबेड़ा एसडीपीओ सुमिता जेना ने कहा कि तस्करी में शामिल चार लोगों को हिरासत में लिया गया है. कोरापुट एसपी रोहित वर्मा ने कहा कि, छापेमारी जारी है. उन्होंने कहा कि, जैसे-जैसे ट्रैफिकिंग नेटवर्क की जांच आगे बढ़ेगी, और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.