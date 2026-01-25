नागौर: पुलिस ने अवैध विस्फोटकों का बड़ा जखीरा पकड़ा, करीब 10 टन अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर जब्त
नागौर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर और विस्फोटक वायर जब्त किए.
नागौर: जिले में अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए थांवला थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (DST) ने संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने ग्राम सरहद हरसौर स्थित एक खेत में बने मकान पर दबिश देकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है. इस दौरान 58 वर्षीय आरोपी सुलेमान खान पुत्र करीम खान को मौके से गिरफ्तार किया गया, जो इसी क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है.
गोपनीय सूचना पर छापेमारी: यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के सुपरविजन में अंजाम दी गई. एसपी ने बताया कि स्पेशल टीम को गोपनीय सूचना मिली थी कि हरसौर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध विस्फोटकों का भंडारण किया गया है. सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की.
पुलिस ने जब्त की ये सामाग्री: एसपी मृदुल कच्छावा ने जानकारी दी कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 9,550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया, जिसे 187 कट्टों में भरकर रखा गया था. इसके अलावा मौके से भारी मात्रा में अन्य विस्फोटक उपकरण भी जब्त किए गए. बरामद सामग्री में 9 कार्टन डेटोनेटर, 12 कार्टन और 15 बंडल नीली बत्ती वायर, 12 कार्टन और 5 बंडल लाल बत्ती वायर, गुल्ले तथा लकड़ी के कार्टन में रखे अन्य विस्फोटक उपकरण शामिल हैं.
इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई थी और इसका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया जाना था.
