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ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल देने से इनकार किया, शख्स ने उठा लिया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

कोंडापुर: तेलंगाना में संगारेड्डी जिले के कोंडापुर मंडल में एक शख्स ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया और फिर उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली. सारा मामला मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. यह घटना मारेपल्ली के बाहरी इलाके की बताई जा रही है.

खबर के मुताबिक, यहां ससुराल वालों ने शख्स को शादी के बाद टू-व्हीलर देने से मना कर दिया था. इस बात से नाराज होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. खबर के मुताबिक, संगारेड्डी जिले के कोंडापुर मंडल के मारेपल्ली के बाहरी इलाके में एक आम के बाग में शुक्रवार को पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

कोंडापुर सर्किल इंस्पेक्टर सुमन कुमार, सब इंस्पेक्टर सोमेश्वरी और गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक, कोंडापुर मंडल में मारेपल्ली के 25 साल के दसारी अंजैया ने 11 महीने पहले नारायणखेड़ मंडल के संजीवरावपेट की यादम्मा (20) से शादी की थी. अपनी पत्नी, मां और भाई के साथ मिलकर उन्होंने मारेपल्ली के बाहरी इलाके में एक आम का बाग किराए पर लिया. वे वहीं रहते हैं और आम बेचकर गुज़ारा करते थे.