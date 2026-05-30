ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल देने से इनकार किया, शख्स ने उठा लिया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस
तेलंगाना में ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल देने से इनकार किया तो, शख्स ने पत्नी को जान से मार दिया और सुसाइड कर लिया.
Published : May 30, 2026 at 3:17 PM IST
कोंडापुर: तेलंगाना में संगारेड्डी जिले के कोंडापुर मंडल में एक शख्स ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया और फिर उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली. सारा मामला मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. यह घटना मारेपल्ली के बाहरी इलाके की बताई जा रही है.
खबर के मुताबिक, यहां ससुराल वालों ने शख्स को शादी के बाद टू-व्हीलर देने से मना कर दिया था. इस बात से नाराज होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. खबर के मुताबिक, संगारेड्डी जिले के कोंडापुर मंडल के मारेपल्ली के बाहरी इलाके में एक आम के बाग में शुक्रवार को पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
कोंडापुर सर्किल इंस्पेक्टर सुमन कुमार, सब इंस्पेक्टर सोमेश्वरी और गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक, कोंडापुर मंडल में मारेपल्ली के 25 साल के दसारी अंजैया ने 11 महीने पहले नारायणखेड़ मंडल के संजीवरावपेट की यादम्मा (20) से शादी की थी. अपनी पत्नी, मां और भाई के साथ मिलकर उन्होंने मारेपल्ली के बाहरी इलाके में एक आम का बाग किराए पर लिया. वे वहीं रहते हैं और आम बेचकर गुज़ारा करते थे.
अंजैया शराबी था और अक्सर अपनी पत्नी से अपने ससुराल वालों से टू-व्हीलर खरीदने को लेकर बहस करता था. शुक्रवार सुबह अंजैया की मां आम बेचने के लिए सदाशिवपेट गई थीं. घर पर सिर्फ पति-पत्नी ही थे. इस दौरान उनके बीच टू-व्हीलर को लेकर झगड़ा हुआ था. गुस्से में अंजैया ने अपनी पत्नी यादम्मा को लिविंग रूम में जान से मार दिया. अंजैया को डर था कि पुलिस केस हो जाएगा, इसलिए उसने घटनास्थल से थोड़ी दूर एक आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
सूचना मिलने पर डीएसपी सथैया गौड़ ने घटनास्थल का मुआयना किया. उन्होंने पीड़ित के परिवार वालों से बात की और जानकारी इकट्ठा की. यादम्मा के पिता साई की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.
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