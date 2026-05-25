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काशी में नौतपा पर बाबा विश्वनाथ का हुआ फूल और फलों के रसों से अभिषेक

नौ दिवसीय काल “नौतपा” के पहले दिन बाबा विश्वनाथ का ठंडाई से अभिषेक. ( ईटीवी भारत )

वहीं अत्यधिक ताप एवं नौतपा काल (25 मई से 02 जून) को दृष्टिगत रखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संरक्षण के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं.

बाबा विश्वनाथ का हुआ फूल और फलों के रसों से अभिषेक. (ईटीवी भारत)

नौतपा के समस्त नौ दिनों तक भगवान विश्वनाथ यानी श्री विश्वेश्वर का प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार के फलों के रस से अभिषेक किया जाएगा. इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य ग्रीष्म ऋतु में भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित कर समस्त भक्तों को शीतलता की अनुभूति कराने का है.

नौतपा पर बाबा विश्वनाथ का हुआ फूल और फलों के रसों से अभिषेक. (ईटीवी भारत)

प्रथम दिवस पर भगवान विश्वेश्वर का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ.

वाराणसी: सोमवार से ग्रीष्म ऋतु के अत्यधिक उष्ण नौ दिवसीय काल “नौतपा” का प्रारंभ हुआ है. इस अवसर पर भगवान विश्वेश्वर का विविध फलों के रस से विशेष अभिषेक करने का क्रम आरंभ किया गया.

नौतपा पर भगवान विश्वेश्वर का हुआ फूल और फलों के रसों से अभिषेक. (ईटीवी भारत)

मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से धाम परिसर एवं कतार मार्ग के विभिन्न स्थलों पर जर्मन हैंगर एवं कैनोपी की व्यवस्था कराई गई है.

बाबा विश्वनाथ का हुआ फूल और फलों के रसों से अभिषेक. (ईटीवी भारत)

इसके अतिरिक्त जर्मन हैंगर तथा टेंसाइल स्ट्रक्चर के भीतर मिस्ट फैन स्थापित किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को शीतल वातावरण उपलब्ध हो सके.

न्यास ने विशेष रूप से छोटे बच्चों एवं परिवार सहित आने वाले श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए बिस्कुट वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

भगवान विश्वेश्वर का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ. (ईटीवी भारत)

साथ ही श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए विभिन्न स्थानों पर ओआरएस, ग्लूकोज एवं गुड़ की उपलब्धता भी कराई गई है, ताकि गर्मी एवं निर्जलीकरण से बचाव किया जा सके.

नौ दिवसीय काल “नौतपा” के पहले दिन बाबा विश्वनाथ का ठंडाई से अभिषेक. (ईटीवी भारत)

धाम परिसर में कुल 19 स्थानों पर शुद्ध एवं शीतल पेयजल के वाटर कूलर एवं 10 स्थानों पर पोर्टेबल वाटर कूलर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है.

लाइन में लगकर दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए जूट मैट बिछाए गए हैं, जिससे उन्हें गर्म फर्श से राहत मिल सके.

इसके अलावा संपूर्ण धाम क्षेत्र में निरंतर स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कार्मिकों की तैनाती की गई है. नियमित साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार संचालित किया जा रहा है.